Se vuoi risparmiare sul riscaldamento ecco la formula matematica da applicare subito

Stai cercando un metodo efficace per risparmiare sul riscaldamento e abbassare le bollette del gas? Allora utilizza subito questa formula matematica: ecco a quanto ammonterà il tuo risparmio.

Sono ore cruciali per gli italiani: a breve si conoscerà l’esatta entità dei rincari del prezzo del gas che, stando alle fonti ufficiali, nel corrente mese di ottobre potrebbero superare anche il 75%-80% in più.

E, a fronte di una bolletta più cara dell’80%, è ovvio che gli italiani siano alla costante ricerca di un metodo per abbassare i consumi. Tra le altre cose, sono previsti anche rincari per quanto riguarda l’energia elettrica.

Dunque, per chi sperava di poter utilizzare questa seconda utenza nel tentativo di utilizzare meno gas, resterà deluso.

A tutto questo si aggiunge anche il fatto che, a breve, la stagione fredda sopraggiungerà e sarà necessario riscaldare le nostre abitazioni, in un modo o nell’altro.

In questo clima di incertezza e rincari che si susseguono di mese in mese, comunque, abbiamo vari metodi a disposizione per risparmiare sul riscaldamento. Proprio di recente è stata svelata una formula matematica da applicare per ottenere un risparmio considerevole. Scopriamo insieme di cosa si tratta.

Risparmiare sul riscaldamento: le imposizioni del Governo

Sappiamo già che, durante l’inverno che sta per sopraggiungere, dovremo necessariamente abbassare la temperatura dei nostri termosifoni. E questo non soltanto per risparmiare sul riscaldamento, ma per via delle limitazioni imposte dal Governo.

Secondo quanto disposto dall’esecutivo, infatti, è stato stabilito un tetto massimo di 19 gradi centigradi, una temperatura che l’impianto deputato al riscaldamento di edifici pubblici ma anche privati non potrà superare.

È stata inoltre imposta la suddivisione della nostra Penisola in sei aree (definite zone climatiche) per regolamentare l’inizio dell’utilizzo dei riscaldamenti.

Insomma, abbassare la temperatura dei nostri termosifoni sta praticamente per diventare un obbligo al quale non potremo sottrarci. Ma si tratta anche di un metodo per poter risparmiare sul riscaldamento: queste imposizioni, quindi, ci faranno di fatto risparmiare.

Tuttavia, viene spontaneo chiedersi di quanti gradi conviene abbassare la temperatura con esattezza. È infatti noto che anche il minimo abbassamento, di un solo grado, potrebbe portare ad un significativo taglio della bolletta del gas.

Ma si può quantificare esattamente il risparmio che possiamo ottenere dalla riduzione delle temperature? La risposta è affermativa.

Se vuoi risparmiare sul riscaldamento ecco la formula matematica da applicare subito

Nonostante ci siano delle differenze da regione a regione (ma anche in base all’ente erogatore scelto), esiste una formula matematica che si può applicare da subito.

Questa formula ci permetterà non solo di quantificare l’esatta entità di risparmio ottenuta in base a quanto decideremo di abbassare la temperatura del nostro riscaldamento.

Potremo anche utilizzarla per risparmiare sul riscaldamento stesso, perché potremo decidere di quanto abbassare tale temperatura andando a calcolare l’esatto risparmio di soldi che potremo ottenere.

La formula è stata diffusa da Öko–Test, noto portale tedesco che si occupa di test di prodotti in commercio, ma anche di consigli sui servizi offerti ai consumatori.

Secondo tale formula ideata dal portale tedesco, bisogna considerare due fattori fondamentali: la temperatura esterna e quella interna dei locali da riscaldare, ovviamente prima del momento di accendere il riscaldamento.

Infatti, la temperatura degli ambienti interni avrà un ruolo molto importante nella formula per calcolare il risparmio.

La formula ideata da Öko–Test è infatti la seguente:

gradi di abbassamento della temperatura : (temperatura all’interno dei locali - temperatura esterna)

Nel caso in cui la temperatura esterna sia di 5 gradi, mentre quella interna sia di 21, la differenza darà 16 gradi. Se l’abbassamento della temperatura del nostro termostato è di un grado, il risultato dato da Öko–Test è il seguente:

1 grado : 16 gradi = 6,2% di risparmio sul riscaldamento in bolletta.

L’applicazione della formula per calcolare la percentuale di risparmio

Come si può facilmente notare, la formula di Öko–Test è molto semplice da applicare. Basta cambiare di volta in volta i dati relativi alle temperature interne e esterne, oltre che i gradi di abbassamento del nostro termostato.

Se, ad esempio, decidessimo di abbassare ancor di più la temperatura, arrivando a 2 gradi, il risparmio si moltiplicherebbe, arrivando al 12,5% di consumi in meno.

A questo punto è doveroso ribadirlo: non è possibile quantificare un esatto risparmio in denaro che sia uguale per tutti. Anche applicando la stessa formula per risparmiare sul riscaldamento, infatti, è ovvio che la percentuale di denaro risparmiato dipenderà da moltissime variabili, che non sono uguali per tutti gli utenti.

Grazie alla formula del portale Öko–Test siamo però in grado di quantificare la percentuale di risparmio sul riscaldamento che potremo ottenere semplicemente abbassando il nostro termostato.

