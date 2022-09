Ci sono 5 mosse da seguire per risparmiare sul riscaldamento e avere subito una bolletta luce e gas più leggera a fine mese. Sono trucchi facili, economici e dall'efficacia immediata, anche per chi ha ancora in casa termosifoni o caldaie datate. Scopri quali sono e come evitare i rincari di autunno e inverno.

Per risparmiare sul riscaldamento in tempi brevi ci sono 5 mosse che devi assolutamente seguire prima dell'inverno, così potrai evitare ulteriori rincari nella bolletta luce e gas.

Purtroppo sarà inevitabile una nuova stangata, a causa della guerra tra Russia e Ucraina, e del rischio di uno stop del Nord Stream 1, uno dei principali gasdotti europei.

Lo stesso Ministro del MiTE, Roberto Cingolani, ha predisposto un piano per garantire il massimo del risparmio sul gas, così da evitare l'eventuale razionamento delle forniture, una mossa che renderebbe l'Italia al pari di un paese davvero in guerra.

Nel nostro caso non ce n'è bisogno. Le idee che stiamo per vedere non solo sono economiche, ma permettono di risparmiare sul riscaldamento senza rinunciare a nulla.

Se li segui ogni giorno, e con una certa costanza, riuscirai a risparmiare sul riscaldamento e ad avere una bolletta luce e gas più leggera. Ma vediamo meglio di cosa si trattano, e come funzionano.

Risparmiare sul riscaldamento: segui queste mosse e avrai subito una bolletta più leggera

Per risparmiare sul riscaldamento senza dover affrontare grosse spese basta solo fare attenzione a questi piccoli aspetti:

la temperatura dell'ambiente,

la manutenzione dell'impianto,

le valvole termostatiche,

i pannelli riflettenti,

i termosifoni.

Per ognuno di questi c'è un trucco che può aiutarti a fine mese e a farti avere una bolletta gas e luce decisamente più ridotta rispetto a quelle che hai già pagato.

E non ti preoccupare se in alcuni casi è previsto un iniziale "investimento". Ci sono delle agevolazioni che possono aiutarti anche su questo aspetto.

Come risparmiare sul riscaldamento col semplice controllo degli ambienti

Un buon modo per risparmiare sul riscaldamento all'inizio è anche il solo controllo della temperatura in casa. Se mantieni la temperatura sotto i 19 gradi avrai una bolletta luce e gas già più contenuta, rispetto agli abituali 22 gradi. E se riduci di un grado in più puoi risparmiare dal 5 al 10% sui consumi domestici.

Se vuoi evitare di dover reimpostare il tutto manualmente, puoi affidarti a cronotermostati e rilevatori di presenza, che ti regolano a distanza la temperatura e il timer dell'accensione.

Ma questo solo per tutto ciò che è collegabile all'impianto. Nel caso di dispositivi separati, come climatizzatori o stufe elettriche, ti toccherà impostare la temperatura consigliata per ognuno dei dispositivi. Anche perché in tempi di rincari è meglio non sccherzare con due degli elettrodomestici che consumano di più in casa.

Come risparmiare sul riscaldamento con la manutenzione ordinaria

Anche la semplice manutenzione degli impianti aiuta a risparmiare sul riscaldamento, dal momento che un impianto difettoso e malfunzionante fa consumare di più e in maniera assolutamente inefficiente.

In genere la manutenzione andrebbe effettuata nel caso in cui vengano riscontrati dei problemi. Altrimenti basta solo la manutenzione ordinaria in corrispondenza dell'accensione e dello spegnimento degli impianti, ovvero prima e dopo l'inverno.

La manutenzione stessa dell'impianto è anche a tutela degli abitanti, perché in caso di malfunzionamenti potresti finire vittima di una mortale perdita di gas. Infatti la legge ha stabilito che in caso di mancata manutenzione è prevista una sanzione da 500 euro.

Inoltre, dal 2015, sono obbligatorie solo le caldaie a condensazione, le pompe di calore o le caldaie a biomassa. Tutte tipologie di impianti che possono costare molto all'inizio, a meno di non far richiesta di uno dei tanti Ecobonus ancora in circolazione.

Come risparmiare sul riscaldamento con le valvole termostatiche

Sul piano degli "investimenti", l'acquisto e l'installazione di valvole termostatiche può farti risparmiare sul riscaldamento fino al 20%.

Ma cosa sono le valvole termostatiche? Sono in pratica dei dispositivi che regolano il flusso dell'acqua calda ai termosifoni, in modo che, una volta raggiunta la temperatura impostata, tale flusso si stabilizzi.

Attualmente sono obbligatorie solo nei complessi residenziali e nei condomini, ma possono essere installate anche per case, villette ed edifici unifamiliari.

Se stai rinnovando la tua caldaia e la stai sostituendo con una a condensazione, puoi usare lo stesso Ecobonus per ammortizzare i costi complessivi. Così come "investimento" sarà molto più contenuto, e al peggio potrai ammortizzare le spese con la nuova bolletta luce e gas.

Come risparmiare sul riscaldamento con i pannelli riflettenti

Un buon modo per risparmiare sul riscaldamento è anche quello di installare dei pannelli riflettenti tra muro e termosifone. Questi pannelli vanno inseriti proprio in mezzo, così da impedire la dispersione del calore irradiato dal termosifone o dal calorifero stesso.

Con questo isolante puoi avere un risparmio assicurato nel lungo periodo per la tua bolletta luce e gas, inoltre l'investimento iniziale è irrisorio rispetto al rifacimento dell'impiantistica o del termostato stesso.

Se invece vuoi optare per una soluzione fai-da-te, puoi utilizzare delle tende pesanti sulle finestre. Riducono notevolmente la dispersione del calore, ma solo verso l'esterno. Non funziona al pari di un pannello riflettente, però è sempre un valido aiuto nel tuo risparmio domestico.

Risparmiare sul riscaldamento: occhio ai termosifoni

E per ultimo ti consigliamo di fare attenzione ai termosifoni, perché se ostruiti o privi di manutenzione possono diventare una grande fonte di sprechi. In questo caso basta evitare di:

collocare tende o mobili davanti,

o mobili davanti, usare i radiatori come asciuga biancheria,

tenere troppo a lungo le finestre aperte, se il termosifone è posto sotto di esse.

Altro consiglio è quello di controllare se all'interno dei termosifoni si sono formate delle bolle d'aria. Sono tipiche nel caso di termosifoni datati, ma in genere basta solo usare la manopola della valvola di sfiato per eliminare ogni eventuale bolla d'aria.

Se il termosifone non è dotato di una valvola, dovrai comprarla il prima possibile, altrimenti sarà difficile avere una bolletta luce e gas più leggera se hai i caloriferi intasati dall'aria.