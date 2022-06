In piena inflazione e caro carburante, bisogna subito iniziare a risparmiare sulla spesa. E un buon modo per portare a casa il massimo del risparmio è con le app mobile. Scopri le migliori applicazioni per Android e IOS, e quali servizi propongono: addirittura ci sono app che ti fanno risparmiare sull'assicurazione!

La benzina non farà altro che aumentare. Purtroppo, anche con il taglio delle accise in atto il costo ha ormai superato i 2 euro al litro.

Questo significa solo una cosa: risparmiare. Però puoi stare tranquillo: la situazione si può aggiustare.

Anche se hai già provato tutti i consigli che ti abbiamo raccomandato nell'ultimo articolo su come risparmiare meno benzina, ci sono altri modi per risparmiare sulla benzina.

Come ad esempio con le app online. Ci sono diverse applicazioni web e mobile che puoi usare per risparmiare sulla benzina.

Per il momento, quello che ti serve è avere uno smartphone e una connessione web (WIFI, Roaming o Rete mobile che sia). Poi basta scegliere una di queste app.

Risparmiare sulla benzina: con l'app Osservaprezzi puoi andare sul sicuro

La prima app che ti consigliamo per risparmiare sulla benzina è una istituzionale, progettata e gestita dal MISE, Ministero dello Sviluppo Economico.

Si chiama Osservaprezzi Carburanti, e se ti ricordi è stata citata qualche tempo fa in merito ai primi aumenti relativi al caro carburante, quando aveva superato quota 2 euro, senza servito.

Con questa app potrai vedere in tempo reale i prezzi di vendita di benzina, gasolio, metano e GPL di oltre 20mila distributori nazionali, comprese le pompe bianche e i punti di riferimento della Grande Distribuzione.

Per la cronaca, si intende "pompa bianca" un tipo di stazione di rifornimento non affiliato ad alcuna major petrolifera. Sono servizi indipendenti, pertanto il loro prezzo è molto più contenuto rispetto alle pompe di benzina affiliate, perché non hanno l'obbligo di versare alcuna royalty, o altresì chiamato "margine industriale", che di solito corrisponde all'8% del prezzo al litro.

Il vantaggio di quest'app è che chi si registra come distributore ha l'obbligo di aggiornare constantemente i prezzi, altriemnti sarà soggetto a sanzioni amministrative.

Lo svantaggio è che come app Osservaprezzi Carburanti si limita solo a farti risparmiare sulla benzina, e non a garantirti ulteriori servizi extra, come nel caso delle altre app.

Risparmiare sulla benzina: con l'app Google Maps hai l'aggiornamento costante

Partendo dall'app Osservaprezzi Carburanti, c'è un mondo di app utili per risparmiare sulla benzina, e ognuna con servizi extra a cui puoi accedere gratis.

Un esempio è Google Maps, che permette non solo di impostare un viaggio, un tragitto o una tratta qualsiasi, ma anche di avere informazioni e suggerimenti in tempo reale sulle pompe di benzina presenti nella tua tratta.

La comodità dell'app Google Maps è anche nel farti risparmiare sulla benzina tranquillamente con un pop-up immediato. Appena sei in viaggio, ti indica subito il prezzo di quella pompa di benzina. Basterà impostare il punto di destinazione, e in poco tempo sarai lì.

Il problema per Google Maps è che al momento sembra sia possibile appunto risparmiare sulla benzina e sul gasolio, ma non su altri carburanti quali metano, GPL.

Se cerchi anche questi altri carburanti, dovrai scaricare l'app Prezzi Benzina.

Risparmiare sulla benzina: con l'app Prezzi Benzina si collabora per un risparmio maggiore

Con l'app Prezzi Benzina hai modo di risparmiare su benzina, diesel e anche GPL, grazie non solo al programma dell'applicazione, ma anche alla collaborazione attiva di ogni automobilista.

Basta mandare una segnalazione in app per registrare il nuovo prezzo, e garantire la massima trasparenza nel caso in cui tutte le altre fonti di informazione (Osservaprezzi, pompe di benzina, gestori vari...) non abbiano ancora provveduto ad aggiornare i prezzari.

A questo si aggiunge anche la possibilità di aderire a Moovit, un servizio di carpooling che ti permetterà di offrire passaggi e di avere rimborsi nel caso in cui tu offra tale servizio.

Come avevamo già visto nell'articolo su come risparmiare con i mezzi di trasporto, il carpooling è uno dei tanti modi per evitare di utilizzare l'auto (e quindi risparmiare sulla benzina) o di compensare alle spese carburante facendosi pagare per l'accompagnamento di altri iscritti alla piattaforma.

Questo può essere utile se vuoi ridurre le spese carburante. Ma forse è meglio prima capire quanto spendi: in questo caso Fuelio può darti una mano.

Risparmiare sulla benzina: con l'app Fuelio controlli anche le spese carburante

Quale miglior modo di risparmiare sulla benzina se non controllando in primis le proprie spese carburante?

Con l'app Fuelio non solo hai l'aggiornamento costante di ogni pompa di benzina, ma anche una comoda applicazione che registra tutti i tuoi consumi, e ti segnala con un report mensile l'andamento delle tue spese.

Oltre a queste informazioni, potrai avere un report anche su:

spese sostenute per l’automobile,

per l’automobile, consumi effettivi di carburante,

effettivi di carburante, chilometri percorsi.

Praticamente un doppio risparmio, se consideri che il resto delle app punta solo a farti risparmiare sulla benzina solo col semplice servizio di segnalazione prezzi.

E se vuoi puntare a qualcosa in più, e avere anche degli sconti, puoi utilizzare l'app Octo U.

Risparmiare sulla benzina: con l'app Octo U la tua guida viene valutata

Oltre a risparmiare sulla benzina, l'app Octo U ti permette di segnalare, oltre alle pompe di benzina più economiche, anche la tua guida.

Ma non in senso negativo. Addirittura, se garantisci una guida sicura, potrai avere degli sconti non solo sull'assicurazione auto, ma anche sul carburante, perché potrai accedere a punti benzina e promozioni personalizzate.

Dovrai solo evitare di fare:

frenate brusche,

brusche, accelerazioni repentine,

repentine, eccessi di velocità (in curva, in discesa ecc.).

Sono mosse che Octo U riconosce perfettamente, e che può usare contro di te, impedendoti di accedere a sconti e promozioni.

Però, se vuoi avere informazioni non sulla benzina, ma su altri carburanti, o addirittura sulle colonnine elettriche, ti consiglio quest'altr app.

Risparmiare sulla benzina: Ecomotori per auto a metano, GPL e colonnine

Se non vuoi risparmiare sulla benzina, ma su carburanti come metano, GPL o sulle colonnine elettriche, nel caso tu abbia acquistato di recente un'auto elettrica di nuova generazione, puoi usare o il sito Ecomotori o l'app Distributori Metano, GPL e colonnine.

Contiene un database con oltre 10.000 anagrafiche di distributori, di cui:

2.600 distributori di metano,

distributori di metano, 8.000 distributori di GPL.

Ed è in aggiornamento costante sulle nuove colonnine, ancora in fase di installazione nella maggior parte della penisola. Basterà impostare il proprio navigatore GPS, e al resto ci penserà Ecomotori a farti avere il miglior prezzo per risparmiare non sulla benzina ma su metano, GPL o sulla colonnina più efficiente.