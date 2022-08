Se vuoi risparmiare sulla spesa facendo tutto da casa e con la minima spesa, basta solo affidarsi a questo servizio, ormai un must nel risparmio quotidiano. E' un servizio composto da siti e app online che ti possono aiutare molto nel bilancio mensile, ma sempre facendo molta attenzione alle offerte. Perché purtroppo non mancano le truffe online: una in particolare ti svuota il conto corrente!

Se vuoi risparmiare sulla spesa facendo tutto da casa e con la minima spesa, basta solo affidarsi a questo servizio, ormai un must nel risparmio quotidiano.

Già in molti sono passati dalla semplice spesa "in presenza" a questo servizio, che ti permette di fare la spesa a domicilio, facendo tutto via online e risparmiando un sacco di soldi.

Sono una serie di siti e app online che ti possono aiutare molto nel bilancio mensile, ma sempre facendo molta attenzione alle offerte. Perché purtroppo non mancano alcune truffe online che non sono non ti fanno risparmiare sulla spesa, ma sono capaci a "mangiarti" tutto il risparmio accumulato, se non direttamente il tuo conto corrente.

Ma lo vedremo meglio in fondo all'articolo, intanto vediamo come funziona il servizio online, e a quali siti e app affidarsi.

Risparmiare sulla spesa, con questo servizio fai tutto da casa e spendi il meno possibile

Durante la pandemia in molti sono riusciti ad evitare il contagio grazie alla spesa online. E anche oggi si riconferma come il miglior modo per risparmiare sulla spesa.

Non dovrai fare la fila, il pagamento sarà immediato, e in poco tempo avrai a casa tua tutti i prodotti che hai acquistato.

I siti che ti permettono di risparmiare sulla spesa non sono pochi. Ma se vuoi fare una spesa online al riparo da qualasiasi genere di truffa, i migliori sono questi:

DoveConviene.it,

PromoQui,

VolantinoFacile.

DoveConviene è un sito in cui vengono raccolti tutti i volantini digitali di negozi, vetrine e supermarket locali. Basterà solo segnalare la propria posizione e in pochi secondi avrai davanti tutte le promozioni e le offerte dei principali supermercati (Esselunga, Carrefour, Conad, Coop...), e dei negozi di cosmesi (Sephora, Kiko...) e bricolage (Bricoman, Leroy Merlin, Mondo Convenienza...).

Avrai anche informazioni sugli orari di apertura, così non rischierai di arrivare a serranda chiusa.

Con PromoQui invece avrai tutti i volantini in evidenza, ma col vantaggio in più di poter fare scelte più mirate grazie alla barra di ricerca personalizzata. Così sarà molto più facile risparmiare sulla spesa!

E se sei un venditore, PromoQui fa in modo di indicizzare i tuoi volantini a tutti gli utenti della pagina. Così avrai una clientela mirata e già pronta per fare la spesa da te.

Con VolantinoFacile potrai fare affidamento ad un sito con un vasto assortimento di offerte online. Nel suo database sono raccolti più di 600 grandi esercizi, e ogni giorno sono disponibili centinaia di coupon che ti permettono di risparmiare sulla spesa alimentare in pochissimi click.

Sono tutti siti che possono fare la differenza in un periodo come questo. E se vuoi ottimizzare al meglio il tuo risparmio, puoi utilizzare anche queste app.

Con queste app gratis puoi risparmiare sulla spesa ancora di più

Oltre ai siti online, ci sono un sacco di app gratis che puoi tranquillamente scaricare per il tuo smartphone o tablet, e che ti permettono di risparmiare sulla spesa.

Oltre ai siti precedenti, disponibili anche in app per tutti i sistemi Android e IOS, puoi scaricare anche queste applicazioni, totalmente gratis e facili da usare:

TiFrutta,

RisparmioSuper!,

Too Good to Go.

La prima app per risparmiare sulla spesa è forse la migliore, perché ti permette anche di guadagnare soldi a fine spesa. Basterà selezionare la promozione in corso, acquistare il prodotto in offerta e poi fotografare lo scontrino.

TiFrutta ti farà accumulare un piccolo "cashback" su tutti gli acquisti selezionati, che dopo potrai versare sul tuo conto.

Con RisparmioSuper! avrai subito tra le prime voci la migliore offerta e prezzo per quel genere di prodotto. Come per DoveConviene, dovrai attivare la geolocalizzazione GPS, per poter avere la migliore offerta vicino a te. Potrai sapere anche dove costa meno quel tipo di prodotto inquadrando il codice a barre direttamente con lo "scanner" dell'app.

L'ultima app invece ti permetterà di risparmiare sulla spesa e al tempo stesso di combattere gli sprechi. Con To Good to Go potrai avere dei pacchetti pieni di alimenti (chiamati "Magic Box") ad un prezzo davvero assurdo, quasi il 70% in meno rispetto al costo effettivo dei prodotti.

Questi Magic Box sono disponibili solo tramite prenotazione, e a seconda della disponibilità del negozio, bar o ristorante che sia. In genere sono disponibili verso l'orario di chiusura, e solo per un breve lasso di tempo. Inoltre non sempre il contenuto della Magic Box è disponibile. Bisogna fare molta attenzione a questi piccoli dettagli, anche perché non mancano le truffe online al giro.

Fai attenzione a questa truffa micidiale se vuoi risparmiare sulla spesa

Il servizio online è perfetto per chi vuole risparmiare sulla spesa e rimanere a casa, evitando di spendere ulteriori soldi tra benzina e manutenzione auto. Però bisogna tenere gli occhi aperti con Internet, perché non mancano le offerte online truffaldine.

Una delle peggiori è quella ai danni dei clienti dell'Esselunga, uno dei migliori supermercati dove fare la spesa risparmiando. Tramite social e email, questi truffatori fanno compilare ai malcapitati una serie di questionari facilissimi sulle proprie abitudini di spesa. Questionari straordinariamente retribuiti, con buoni spesa da 500 se non 1000 euro euro.

La truffa scatta dopo aver compilato il questionario. Il sistema chiede al cliente di pagare un contributo di spese di spedizione per il buono spesa in questione a casa. E ti chiede di immettere i dati della tua carta di credito.

E' la classica truffa a "phishing". Con la proposta di un ricco premio, i truffatori chiedono un piccolo contributo, che dovrai versare tramite conto corrente o carta di credito. In poco tempo avranno accesso a tutti i tuoi dati, e in pochi secondi potrai dire addio a tutto il risparmio accumulato. E anche ai soldi del conto.