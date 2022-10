Vuoi risparmiare sulla spesa di ottobre? Allora presta attenzione a questi prodotti gratis e alle imperdibili offerte disponibili questo mese. Ecco quali sono le opportunità per salvare decine di euro.

Vuoi risparmiare sulla spesa di ottobre? Allora presta attenzione a questi prodotti gratis e alle imperdibili offerte disponibili questo mese. Ecco quali sono le opportunità per salvare anche decine di euro.

L’aumento dei prezzi di benzina, utenze e beni di prima necessità ci ha messo di fronte a delle scelte non facili negli ultimi mesi. Molti italiani hanno dovuto fare i conti con numerose rinunce, eliminando le spese non necessarie e, talvolta, rimandando anche quelle per le quali si può temporeggiare.

Tuttavia, ci sono delle spese che non possono essere tagliate. Un esempio classico riguarda quelle relative a prodotti per la casa o generi alimentari.

Fortunatamente, anche ad ottobre avremo a disposizione tutta una serie di iniziative per risparmiare sulla spesa: ecco quali.

Risparmiare sulla spesa di ottobre: con questi prodotti gratis e sconti salvi i tuoi soldi

Una delle prime promozioni di cui approfittare per risparmiare sulla spesa è il cosiddetto Provami Gratis concesso da Mrs Meyer’s.

Il noto brand di detergenti (di proprietà di S.C. Johnson Italy S.r.l.) ha infatti indetto un concorso, valido dal primo settembre 2022 fino al prossimo 30 novembre 2022, che consente di provare i prodotti del marchio gratuitamente.

Saranno validi gli acquisiti sul territorio italiano o effettuati nella Repubblica di San Marino, ma solamente se saldati nei seguenti punti vendita:

Tigotà;

Il Gigante;

Iper – La Grande I.

I prodotti che si potrà ricevere totalmente gratis sono dei saponi per le mani da 370 ml e con diverse profumazioni, detergenti per i piatti da 473 ml, anch’essi con differenti profumazioni, spray multisuperficie ed il detergente concentrato da 946 ml.

L’acquisto di tali prodotti darà diritto a ricevere un rimborso del prezzo totale del prodotto, fino ad un massimo pari a 4,49 euro. La somma verrà erogata in forma di buono spesa.

Ricevere il rimborso è semplicissimo: basta collegarsi al sito mrsmeyers.saviitalia.it e, entro cinque giorni dall’acquisto, inviare la propria richiesta inserendo la copia dello scontrino d’acquisto.

Si può partecipare all’iniziativa solamente per un acquisto a persona.

Ma è possibile risparmiare sulla spesa nel mese di ottobre anche attraverso alcuni sconti specifici. Ad esempio, la nota catena Coop sta attualmente promuovendo l’iniziativa Scegli tu Grandi Marche.

Risparmiare sulla spesa di ottobre: sconti Coop alle famiglie

Dal 22 settembre fino al 5 ottobre 2022, l’iniziativa Scegli tu Grandi Marche consente ai clienti che effettueranno i propri acquisti presso uno dei supermercati della nota catena di supermercati di ottenere uno sconto variabile, dal 30% fino al 50%, su moltissimi prodotti dei brand più noti.

Giusto per fare qualche esempio, su molti prodotti del marchio per la nutrizione per bambini Plasmon è possibile fruire del 40% di sconto. 40% che è concesso anche sui prodotti ed i detersivi a marchio Fairy.

Sui dentifrici AZ Ricerca, lo sconto sale addirittura al 50%: è possibile acquistare la maggior parte dei dentifrici del brand a meno di un euro ciascuno. Anche gli insaccati Rovagnati ed alcuni prodotti Amadori possono contare su uno sconto del 50%.

Per prodotti alimentari dei marchi Granarolo, Leerdamer, BabyBel e Ferrari, invece, lo sconto previsto è del 30% sul prezzo di vendita.

Ma questi sono solo alcuni degli esempi di sconto concesso dai supermercati Coop per l’inizio del mese di ottobre. Consultando il sito ufficiale della catena, è possibile prendere visione dell’offerta completa a nostra disposizione per risparmiare sulla spesa.

Risparmiare sulla spesa: sconto con prodotti per l’igiene

In ultimo, segnaliamo che è ancora attiva un’operazione a premi ad opera di Procter & Gamble Company e legata ai prodotti per l’igiene orale.

La Società erogherà dei buoni da 5 euro ciascuno, a fronte di un acquisto di un prodotto AZ o Oral-B. Attenzione, perché gli acquisti ammessi dovranno essere effettuati presso i seguenti supermercati:

Spazio Conad;

Conad Margherita;

Conad City;

Conad Superstore

Iper La Grande I;

Unes.

Avranno validità per la partecipazione sia gli acquisti effettuati presso negozi fisici situati in Italia o nella Repubblica di San Marino, sia quelli effettuati online presso i medesimi marchi.

Per avere diritto alla partecipazione, è necessaria una spesa di almeno 15 euro in prodotti ammessi all’iniziativa, ossia prodotti a marchio Oral-B e AZ.

Gli interessati dovranno inviare la richiesta per l’ottenimento del buono al sito ufficiale dell’iniziativa, igieneoralepertuttioralbaz.desiderimagazine.it, corredando tale richiesta coi propri data anagrafici e con il consenso al trattamento dei dati personali.

Inoltre, sarà necessario caricare una prova d’acquisto, ossia uno scontrino parlante, che attesti la spesa di 15 euro minimi per ottenere il proprio buono da 5 euro.

Una volta inviati dati e scontrino richiesti, il partecipante riceverà il proprio buono da 5 euro all’indirizzo e-mail indicato in fase di registrazione.

Il buono potrà essere utilizzato per risparmiare sulla spesa presso il negozio dove è stato effettuato l’acquisto.

