Per chi vuole risparmiare sulla spesa, c’è un’opportunità da non sottovalutare. Si tratta dei GAS, dei gruppi che consentono di acquistare prodotti anche con molti euro di sconto. Ecco di cosa si tratta.

Per chi vuole risparmiare sulla spesa, c’è un’opportunità da non sottovalutare. Si tratta dei GAS, dei gruppi che consentono di acquistare prodotti anche con molti euro di sconto. Ecco cosa sono.

In un momento difficile come quello attuale, con i prezzi dell’energia aumentati del 60% e i rincari sui beni di prima necessità, trovare dei modi per risparmiare sulla spesa è diventato fondamentale.

Oltre alle iniziative che offrono prodotti gratis e scontati anche del 50%, che di solito sono a tempo, esistono comunque dei metodi che consentono di ottenere un effettivo risparmio sui beni necessari da acquistare.

Tra i metodi più efficaci per mettere in salvo qualche decina di euro nel nostro portafogli, non possiamo non citare i GAS. Si tratta di un acronimo, che indica i Gruppi d’Acquisto Solidale.

Un’opportunità di cui oggi si parla ancora troppo poco, ma che faresti meglio a conoscere se vuoi risparmiare.

In questo articolo ne analizzeremo insieme tutti i dettagli, cercando di scoprire cosa sono i GAS e come si accede ai Gruppi d’Acquisto Solidale.

Se vuoi risparmiare sulla spesa devi sfruttare i GAS: cosa sono e come accedere subito

Quando parliamo di Gruppi di Acquisto Solidale, intendiamo un modo di concepire la spesa tutto nuovo. Non si tratta, infatti, dei classici acquisti al supermercato.

I GAS consentono di acquistare in modo diverso, non solo molto più economico e conveniente, ma anche molto più sostenibile.

I Gruppi di Acquisto Solidale non sono dei gruppi che possiamo definire come ufficiali. Di solito, infatti, nascono spontaneamente dall’azione di famiglie o associazioni.

I GAS non hanno scopo di lucro, ma vengono promossi sia per sostenere i piccoli produttori che operano su un determinato territorio, sia per aiutare i cittadini ad ottenere una spesa più consapevole ed economica.

Infatti, è proprio grazie a tali Gruppi che si vengono a creare delle reti di acquisto, mettendo in comunicazione in maniera diretta i produttori locali con le famiglie interessate agli acquisiti.

Generalmente, si tratta di varie persone che si riuniscono per favorire le compere in loco, sfruttando la filiera corta.

I partecipanti ai gruppi possono favorire infatti sia i piccoli venditori locali, che avranno modo di vendere maggiori quote dei propri prodotti, sia gli acquirenti. Che, grazie ai GAS, acquisteranno quel che serve non dalla grande distribuzione (con i relativi rincari), ma direttamente dai produttori.

Il funzionamento dei Gruppi è basilare, ma prevede l’apporto di tutti i membri. Di solito, gli acquirenti iscritti ad un GAS hanno il compito di stilare una lista di prodotti, per i quali si procederà ad un acquisto collettivo.

I componenti, in base alla lista stilata, compileranno poi il proprio ordine ufficiale, che verrà trasmesso (in forma di ordine di gruppo), ai produttori che partecipano al GAS.

Le merci, una volta pronte, vengono poi suddivise tra i partecipanti. Ovviamente, ognuno dovrà saldare autonomamente la propria parte.

Questo è il funzionamento generale dei Gruppi di Acquisto Solidale: ogni GAS si organizza infatti in maniera indipendente.

Gruppi di Acquisto Solidale: cosa si può comprare (e quanto si può risparmiare sulla spesa)

Uno degli obiettivi principali dei GAS è la promozione di acquisto dei prodotti cosiddetti “A chilometro zero”.

I partecipanti ai Gruppi di Acquisto Solidale, dunque, possono vantare acquisti di prodotti di elevata qualità, di cui si conosce con esattezza l’origine. Origine che, tra l’altro, è davvero prossima: si tratta di beni prodotti rigorosamente nel territorio dove si acquista.

Anche se molto spesso si tende a pensare agli acquisti presso i produttori locali come a spese esclusivamente legate ai generi alimentari, è importante sapere che non è così.

I partecipanti ai GAS possono infatti accedere a prodotti di varie tipologie. Oltre che beni di tipo alimentare, è possibile comprare anche capi d’abbigliamento o anche prodotti di uso comune. Tutto dipende ovviamente dal Gruppo di cui si fa parte (e dai produttori aderenti).

Oltre a promuovere scelte sane e consapevoli, i Gruppi di Acquisto Solidale hanno anche un enorme vantaggio, che abbiamo già citato. Consentono infatti di risparmiare sulla spesa.

È ovvio che gli interessati ai GAS si staranno chiedendo a quanto ammonta esattamente questo risparmio.

Quantificare il risparmio in euro, purtroppo, non è possibile con esattezza. Comunque, secondo i vari portali dedicati ai Gruppi, si può risparmiare sulla spesa un importo che va dal 20% fino addirittura al 50% di quanto si spenderebbe al supermercato.

Come trovare i GAS nel proprio territorio ed iniziare a risparmiare

Gli interessati ai Gruppi di Acquisto Solidale possono iniziare a risparmiare sulla spesa fin da subito. Basta cercare il GAS più vicino.

Molti Gruppi hanno, ad esempio, degli account ufficiali sui social, attraverso cui reperire maggiori informazioni.

Esistono poi dei siti web dedicati che forniscono maggiori indicazioni per trovare il Gruppo più vicino. Tra questi segnaliamo:

e-circles.org

economiasolidale.net

portalgas.it

Leggi anche: Se vuoi risparmiare sul riscaldamento ecco la formula matematica da applicare subito.