Risparmiare sulla tecnologia è l’obiettivo di moltissimi italiani, considerando i tempi che corrono.

Tra bollette schizzate alle stelle e aumento su generi alimentari essenziali come pane e latte, oggi ci concentriamo su acquisti più consapevoli, limitando i nostri consumi e riducendoli al minimo.

Eppure, anche per quanto riguarda il mondo della tecnologia, vi sono alcuni acquisti che, oggi come oggi, rimangono indispensabili. Smartphone e computer sono diventati strumenti di uso quotidiano, sia per lavoratori che per studenti. Farne a meno, dunque, diventa sempre più complicato.

Al di là della necessità di possedere diversi device, senza dubbio continuiamo, specialmente in quest’ambito, a lasciarci ammaliare dalla pubblicità, oggi imperante anche sui social network. Spesso si finisce per acquistare un modello di smartphone piuttosto che un altro per il brand che vi è dietro e non per le reali necessità.

Oltre a queste considerazioni, poi, è bene essere consapevoli che esistono diversi modi per proteggere il portafoglio e, al contempo, ottenere ciò che serve. Le occasioni di risparmio, infatti, non mancano, ma bisogna sapere come scovarle e come riconoscere quando si tratta di reale convenienza.

Come risparmiare sulla tecnologia: acquistare nei negozi fisici oppure online

Chi è abituato a compiere acquisti di questo tipo sa bene che, se non sempre, molto spesso, comprare online permette di ottenere un consistente risparmio sui prodotti tecnologici.

Le nostre abitudini di acquisto sono molto mutate negli ultimi anni. Se fino a qualche tempo fa le persone erano diffidenti verso gli acquisti online, oggi compriamo uno smartphone da colossi come Amazon senza alcun dubbio su qualità e spedizione.

Ciò non significa, però, che si tratti di una certezza universale. Il modo migliore per assicurarsi di acquistare un prodotto al minor prezzo è fare sempre un confronto tra i prezzi proposti online e nei negozi fisici, così come le promozioni attive.

Soprattutto, e questo vale sia per gli acquisti online che in negozio, è consigliabile dare uno sguardo ai prodotti ricondizionati, cioè smartphone, PC, tablet, fotocamere utilizzati (e, dunque, venduti a prezzo usato), ma perfettamente funzionanti.

Sul web si trovano tantissimi siti che mettono a disposizione device ricondizionati e che, talvolta, permettono di risparmiare anche il 40%.

Allo stesso tempo, così come conviene acquistare prodotti usati, conviene anche vendere. Questo, per esempio, è molto utile nel caso si sia deciso di acquistare l’ultimo modello di smartphone: vendendo il vecchio si può recuperare una parte della quota da spendere per il nuovo acquisto, andando, di fatto, a risparmiare.

Come risparmiare sulla tecnologia grazie a offerte, codici sconto, promozioni e bonus

Coupon e codici sconto sono da sempre una garanzia di risparmio. In particolare nel mondo della tecnologia diverse sono le opportunità per pagare meno grazie a questi strumenti.

Per quanto riguarda l’acquisto di smartphone, computer, tablet e altri dispositivi, poi, è sempre consigliabile aspettare il “periodo giusto” per l’acquisto.

È consigliabile tenere sott’occhio l’oscillazione dei prezzi, in attesa del momento giusto per acquistare al prezzo più basso. Per farlo esistono delle estensioni gratuite apposite per i diversi browser.

Un’ottima possibilità di risparmio è approfittare del Black Friday o del Cyber Monday. Attenzione, però, perché anche quando si tratta di offerte e promozioni è sempre bene fare due calcoli (o quantomeno conoscere il prezzo d’origine di quel prodotto prima dell’evento) per assicurarsi di star davvero approfittando di un’occasione.

Un altro modo per risparmiare (anche se solo su alcuni tipi di prodotti tecnologici) è quella di sfruttare i soldi di bonus come la Carta del Docente, riservata, come è facile intendere, agli insegnanti, o il bonus cultura, riconosciuto ai neo maggiorenni, per compiere acquisti utili per il lavoro o per lo studio.

Risparmiare sulla tecnologia difendendosi dal marketing e dalla pubblicità

Se è vero che la capacità di spesa degli italiani si è molto ridotta negli ultimi tempi, lo è anche che, almeno nel mondo della tecnologia, ci sono ancora tante persone che si lasciano catturare dal fascino dei brand.

Benché oggi si faccia più attenzione a spendere per il necessario, è indubbio che la pubblicità assolve ancora al suo compito, spingendo le persone a comprare l’ultimo modello di smartphone che, da semplice oggetto, diventa spesso testimonianza di un determinato status.

In campo tecnologico, i brand competono tra loro e non sempre il consumatore si rende conto di spendere cifre astronomiche per prodotti dalla manodopera economica. Insomma, molto spesso si paga a caro prezzo la marca, ma non la qualità del prodotto.

Il consiglio è fare attenzione non solo ad acquistare dispositivi per la qualità e le caratteristiche, piuttosto che per il logo che vi è sopra, ma di ragionare in questo modo anche per quel che riguarda gli accessori, dai caricabatterie ai cavi USB.

Un ultimo consiglio per risparmiare sulla tecnologia

Abbiamo visto che anche su smartphone, tablet, computer o altri prodotti tecnologici, risparmiare si può, e in tanti modi diversi.

Ma è sempre bene ricordare il detto: meglio prevenire che curare. Prendersi cura dei propri dispositivi, e soprattutto non cadere subito nella tentazione di un nuovo acquisto, aiuta a risparmiare su spese che non sempre sono necessarie.

Non serve spendere ulteriori cifre per la garanzia in negozio, ma semplicemente custodire in modo appropriato gli oggetti e procedere a all’abituale pulizia.