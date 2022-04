Sfoglia il Prossimo articolo LEGGI GLI ARTICOLI DI: Alessia Seminara RISPARMIO & BONUS Risparmio e denaro, PUBBLICATO: 10 minuti fa Risparmio: 5 modi sicuri per risparmiare denaro ogni mese! Tempo stimato di lettura: 7 minuti di Alessia Seminara

LEGGI ALTRI ARTICOLI SU Risparmio Euro Risparmio: come è possibile risparmiare denaro, fino a centinaia di euro ogni mese, senza doversi privare di ogni tipo di spesa? Nella maggior parte dei casi, la carenza di denaro deriva da una cattiva gestione delle proprie finanze. Di conseguenza, una gestione migliore consentirà di risparmiare denaro e di ottenere, a fine mese, centinaia di euro in più. In questo articolo scopriremo quali sono i cinque modi più efficaci per ottenere un gran risparmio mensile. Condividi su Facebook + Twitter

Risparmio: ecco come è possibile risparmiare denaro, fino a centinaia di euro ogni mese, senza doversi privare di ogni tipo di spesa. La pandemia di Covid-19, inutile negarlo, ha ridotto moltissimi italiani sul lastrico. E non abbiamo fatto in tempo a lasciarci indietro l’emergenza sanitaria, che un’altra crisi ha colpito l’economia mondiale. Gli effetti del conflitto Russia-Ucraina si fanno già sentire, e pesano sulle tasche degli italiani. L’aumento dei prezzi, dal carburante ai beni di consumo di prima necessità, non fa altro che peggiorare una situazione già precaria. Vero è che la situazione dei bonus statali, con e senza ISEE, è abbastanza ricca: ma gli aiuti dal Governo non bastano. Ed è per questa ragione che moltissimi italiani si trovano costretti a ricorrere ad un secondo lavoro, o a tagliare spese anche necessarie. Eppure, non tutti sanno che non sempre c’è bisogno di cercare un lavoro maggiormente retribuito. E neppure di richiedere un prestito per andare avanti: basta imparare qualche trucco alla base del sano risparmio. Ci sono infatti moltissimi modi per risparmiare denaro. Questo perché, nella maggior parte dei casi, la carenza di denaro deriva da una cattiva gestione delle proprie finanze. Di conseguenza, una gestione migliore consentirà di risparmiare denaro e di ottenere, a fine mese, centinaia di euro in più. In questo articolo scopriremo quali sono i cinque modi più efficaci per ottenere un gran risparmio mensile. Risparmio: tenere traccia delle spese è il primo step Sembra quasi un consiglio scontato, ma il primo step che permette di ottenere un gran risparmio ogni mese è tenere traccia delle proprie uscite. Senza sapere in cosa si spende il proprio stipendio ogni mese con esattezza, si rischia di sperperare denaro in spese non strettamente necessarie. Al contrario, conoscere dettagliatamente le proprie abitudini di spesa rappresenta il primo passo per ottenere risparmio. Infatti, avere consapevolezza di tutte le spese che si devono affrontare mensilmente permette ampi margini di miglioramento nel risparmiare denaro. Senza che ce ne rendiamo conto, ogni giorno sommiamo una gran quantità di micro-acquisti che, sulle prime, sembrano di poco conto. Il problema è che, se sommati sul lungo tempo, porteranno a delle uscite eccessive. In ogni caso, esiste ad oggi una grandissima quantità di applicazioni, gratuite e facilmente utilizzabili sul proprio smartphone, che ci permettono di verificare quali sono le spese sostenute in un determinato arco temporale. Potrebbe essere stupefacente rendersi conto di quanto si spende ogni mese per il caffè della mattina al bar, o per altri servizi non essenziali. Individuarli è il primo passo per iniziare a risparmiare denaro. Secondo le stime, giusto per tornare all’esempio del caffè, circa 5,4 milioni di italiani fanno colazione al bar spendendo dai 2 ai 3 euro. Tagliare questa spesa permetterà un risparmio mensile che va dai 60 ai 90 euro. Risparmio: attenzione agli abbonamenti mensili Secondo step per ottenere un risparmio di centinaia di euro ogni mese è quello di eliminare ogni abbonamento non utile. La maggior parte di noi, infatti, usufruisce di servizi vari in abbonamento. Servizi che non sempre, dopo averli pagati utilizziamo. Pensiamo ad Amazon Prime, o ai numerosi servizi di streaming quali ad esempio Netflix. Si tratta di spese che di solito attiviamo in abbonamento mensile (o annuale) e che rappresentano alcune tre le più grandi nemiche del risparmio. Un discorso analogo può essere fatto per le applicazioni a pagamento, o per servizi di vario genere che prevedono un addebito automatico al conto in banca. E come non citare gli abbonamenti in palestra non utilizzati? È importantissimo annullare tutte queste spese che non vengono sfruttate regolarmente. Se l’obiettivo principale è quello di risparmiare denaro, bisogna quindi passare in rassegna tutti gli addebiti automatici. Basterà poi selezionare quelli inutilizzati e disattivarli per ottenere un gran risparmio ogni mese. E non si tratta di una decisione irreversibile: qualora il servizio dovesse servire di nuovo, potrà essere riattivato successivamente. Risparmio e bollette: i ritardi aumentano lo spreco Al paragrafo precedente abbiamo consigliato di tagliare gli addebiti automatici. Ma c’è uno specifico caso in cui, per ottenere risparmio, è molto più indicato utilizzare questo metodo di pagamento: quando, cioè, bisogna saldare le utenze. Il pagamento delle bollette in ritardo, infatti, comporta in molti casi una maggiorazione, che andrà inevitabilmente ad incidere sulle spese mensili finali. Se l’obiettivo è il risparmio di denaro, dunque, conviene pagare per tempo le utenze domestiche. Le maggiorazioni per i pagamenti in ritardo possono anche raggiungere un tasso del 3,55%. Chiaramente, gli interessi di mora vengono calcolati in base al numero dei giorni di ritardo, ma si tratta sicuramente di un modo per sprecare il denaro che, invece, abbiamo necessità di risparmiare. Risparmio e beni di prima necessità: come risparmiare sulla spesa Una delle spese che grava maggiormente sulle tasche degli italiani e sulle loro possibilità di risparmio è quelle legata alle spese che si effettuano al supermercato. Purtroppo, la tendenza più comune è quella di sommare tanti acquisti che, se considerati isolatamente, possono sembrare irrisori. Ma, quando si sommano, comportano uno spreco enorme di denaro, mandando a monte il risparmio di denaro che ci si è prefissati. Come risolvere questo problema? Innanzitutto, recarsi al supermercato solo quando è strettamente necessario e dopo aver controllato ciò che effettivamente manca in dispensa. In secondo luogo, non bisogna mai lasciarsi tentare dalle offerte speciali. Molto spesso, infatti, il meccanismo dei prodotti in offerta conduce ad acquistare prodotti di cui in realtà non si ha affatto bisogno, perché si è attirati dalla loro convenienza. Dunque, nonostante si pensi il contrario, le offerte speciali sono delle grandi nemiche del risparmio di denaro. Risparmio e metodo del 50/30/20 Un ultimo modo per ottenere un risparmio mensile ingente è quello di sfruttare la cosiddetta regola 50/30/20. Si tratta di un metodo di risparmio molto utilizzato nella gestione delle finanze, che prevede di suddividere i guadagni mensili in questo modo: 50% del guadagno da destinare in spese necessarie

30% del guadagno per spese legate a hobby e svago

20% rimanente da destinare al risparmio. Destinare il 20% del proprio guadagno mensile, sul lungo termine, al risparmio può condurre a dei risultati molto soddisfacenti. Una ripartizione così specifica, poi, permette di evitare sprechi e consente di conservare, ogni mese, il 20% del proprio stipendio per eventuali spese impreviste. Oltre il risparmio: il budget deve essere realistico In ogni caso, è importante stabilire preventivamente un budget di spesa mensile che sia realistico. Indipendentemente dal risparmio che si vorrebbe ottenere, infatti, è necessario valutare sia le entrate effettive mensili, sia il budget che si dovrà destinare ogni mese alle spese necessarie. Non è utile impostare un budget eccessivamente ristretto qualora si sappia già che alcune spese necessarie non possono assolutamente essere tagliate. Al contrario, solo partendo dalle effettive spese necessarie si potrà puntare ad un vero e proprio risparmio, seguendo i consigli analizzati fino ad ora. Stabilire il budget mensile è anche un buon modo per incoraggiare il miglioramento delle abitudini di spesa ed il conseguente risparmio di denaro. Che, tra le altre cose, potrà avvenire solamente se si è pienamente coscienti delle proprie abitudini di spesa mensili.

Alessia Seminara

Copywriter, classe 1991.

Versatile, multipotenziale, laureata in Scienze e Tecniche Psicologiche presso l'Università degli Studi di Catania, con una seconda laurea in Logopedia, ho una passione per la scrittura e il web copywriting. Entrambe mi hanno portato a concludere la canonica formazione accademica e ad intraprendere un ulteriore percorso di formazione in Seo e Copy Persuasivo. Grazie a vari corsi di formazione ho approfondito le mie conoscenze in ambito Digital Martketing. Negli anni ho stretto diverse collaborazioni come copywriter freelance per seguire variegati progetti.