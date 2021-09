Il Decreto Infrastrutture 2021 è entrato in vigore lo scorso 11 settembre dopo esser stato approvato dal Governo Draghi e prevede delle novità in campo di mobilità sostenibile: facciamo luce sugli incentivi auto 2021 previsti dall’Ecobonus.

A seguito della pubblicazione del nuovo Decreto Infrastrutture, sono state aperte dal 14 settembre 2021 fino al 30 giugno 2022 le prenotazioni per gli incentivi auto 2021.

L’Ecobonus è, però, calato a 6.000 euro, la cui cifra è data dalla somma del contributo statale pari a 4.000 euro e dallo sconto effettuato dal venditore pari a 2.000 euro.

In aggiunta, tale quota relativa al bonus può subire delle variazioni nel caso in cui avvenga la rottamazione o meno della vecchia automobile, la quale viene sostituita con la nuova vettura.

Nell’articolo seguente analizziamo la procedura inerente alla richiesta dell’Ecobonus, i veicoli rientranti all’interno della nuova agevolazione e gli incentivi auto offerti dalle imprese/aziende costruttrici.

Ecobonus: cosa sono e in che cosa consistono gli incentivi auto 2021?

La tematica ambientale è sempre più emblematica e discussa, in primo luogo sono i giovani a richiedere un cambiamento sia alla politica che alle aziende per contrastare i dannosi effetti che l’inquinamento atmosferico sta avendo sul clima.

Tra le misure nate a carattere ambientale, vi è quella dell’Ecobonus gestita da Invitalia, l’Agenzia per lo sviluppo, la quale rientra all’interno della normativa europea sulla qualità dell’aria e dell’ambiente.

Ecobonus è la misura promossa dal Ministero dello Sviluppo Economico che offre contributi per l’acquisto di veicoli a ridotte emissioni, così come previsto dalla Legge di Bilancio 2019 e successive modifiche normative.

Per effettuare la richiesta dell’Ecobonus è necessario attendere che ai concessionari venga permesso di registrarsi tramite l’apertura di un apposito sportello online: solo in seguito a tale procedura, sarà possibile per i cittadini inserire l’ordine e prenotare l’incentivo fino ad esaurimento delle risorse finanziarie relative al suddetto bonus.

Inoltre, dopo aver effettuato la prenotazione del veicolo, il tempo di consegna dello stesso potrebbe richiedere fino a un massimo di 180 giorni.

In conclusione, l’operazione inerente alla richiesta dell’Ecobonus si articola secondo i seguenti passaggi: in primo luogo i venditori devono registrarsi nell’apposita Area Rivenditori così da prenotare i contributi relativi al singolo veicolo e confermare l’operazione entro 180 giorni fornendo sia il numero di targa che la documentazione inerente al veicolo in questione.

Successivamente, il venditore effettuerà al cliente lo sconto sul prezzo del veicolo acquistato, il quale gli verrà rimborsato direttamente dalle imprese costruttrici o importatrici del nuovo veicolo che riceveranno la documentazione per recuperare l’importo sotto forma di credito d’imposta.

Oltre che a occuparsi dell’acquisto e della consegna del nuovo veicolo, è compito del venditore pensare alla possibile rottamazione del vecchio veicolo da sostituire affidandolo a un demolitore e provvedendo alla richiesta tramite l’apposito sportello telematico dell’automobilista.

Incentivi auto 2021: l’acquisto di veicoli di categoria M1 tramite Ecobonus

La domanda sorge spontanea: attraverso l’acquisto di quali tipologie di automobili è possibile accedere all’Ecobonus?

Il bonus può essere utilizzato da coloro che acquistano, in locazione finanziaria e immatricola in Italia, nuovi veicoli di categoria M1 che non superino i 60 g/km di emissioni di CO2 e il cui prezzo in listino non deve essere superiore ai 50 mila euro.

A partire da gennaio fino alla fine di dicembre, la Legge di Bilancio 2021 ha aggiunto un nuovo incentivo con rottamazione dei veicoli appartenenti alla medesima categoria, ma con emissioni di CO2 comprese tra i 61 e i 135 g/km. In questo caso, il prezzo in listino del nuovo acquisto non deve oltrepassare i 40 mila euro.

acquisto con rottamazione : incentivo auto corrispondente a 2.000 euro

: incentivo auto corrispondente a 2.000 euro acquisto senza rottamazione: incentivo auto corrispondente a 1.000 euro

Per accedere all’Ecobonus in vista dell’acquisto di veicoli di categoria M1 appartenenti alla fascia 0-60 g/km CO2, essi devono essere omologati alla classe Euro 0, 1, 2, 3 o 4.

In caso di rottamazione, la Legge di Bilancio 2021 prevede che la data di immatricolazione della vecchia auto risalga a un periodo precedente a gennaio 2011.

Altresì, nel caso di un veicolo appartenente alla medesima categoria, ma di fascia 61 -135 g/km CO2, è possibile rottamarlo se omologato alla classe Euro 5.

In entrambi i casi lo sconto che applicherà il venditore equivale a 2.000 euro, mentre ricordiamo che senza rottamazione esso equivarrebbe a 1.000 euro.

Ecobonus: incentivi auto 2021 per i veicoli di categoria L, N1 e M1 speciali

L’Ecobonus non è messo a disposizione solo per l’acquisto di veicoli di categoria M1, ma anche per la compera di veicoli di categoria L, ovvero ciclomotori e motocicli.

Questi ultimi devono essere veicoli nuovi, elettrici o ibridi, acquistati ed immatricolati in Italia nell’anno 2020.

acquisto con rottamazione : prezzo di listino massimo 4.000 euro, sconto del 40%

: prezzo di listino massimo 4.000 euro, sconto del 40% acquisto senza rottamazione: prezzo di listino massimo 3.000 euro, sconto del 30%

Nel caso in cui ci si avvalga del bonus con rottamazione per l’acquisto di un veicolo nuovo di categoria L, il vecchio che viene sostituito deve appartenere alla medesima categoria, essere omologato alle classi Euro 0, 1, 2 o 3 e intestato allo stesso soggetto o a un suo familiare convivente da almeno dodici mesi.

In più, l’incentivo viene destinato anche all’acquisto di veicoli di categoria N1 destinati al trasporto di merci e a veicoli di categoria M1 speciali come camper, ambulanze, autofunebri e veicoli blindati o con accesso per le sedie a rotelle.

Ovviamente, pure in questo caso devono essere veicoli nuovi, la cui Massa Totale a Terra non deve superare le 3,5 tonnellate e rientrare in una delle categorie di alimentazione presenti all’interno della Legge di Bilancio 2021.

In merito ai veicoli di categoria N1 e M1 speciali, il bonus viene calcolato in base a queste due ultime caratteristiche, quindi, Massa Totale a Terra e categoria di alimentazione.

Infine, usufruendo del bonus con rottamazione per l’acquisto di un veicolo appartenente a una di queste ultime categorie, il vecchio veicolo che viene fatto rottamare deve appartenere alla medesima categoria, essere omologato fino alla classe Euro 4 e intestato, come nel precedente caso, allo stesso soggetto o a un suo familiare convivente da almeno dodici mesi.

Per quanto riguarda le risorse finanziarie disponibili iniziali nel 2021 destinate agli incentivi auto, esse sono pari a:

veicoli di categoria M1, fascia 0-60 g/km CO2 : 283.348.500 euro

: 283.348.500 euro veicoli di categoria L: 28.575.390 euro

“Incoraggio davvero altri produttori a introdurre sul mercato auto elettriche. È una buona cosa, e loro hanno bisogno di portarle sul mercato e continuare a iterare, migliorare e produrre auto elettriche sempre migliori, e questo è ciò che porterà l'umanità a raggiungere un futuro sostenibile nel settore dei trasporti. Vorrei che crescesse più velocemente di quanto stia facendo. (Piero Angela)”

Le proposte delle aziende sugli incentivi auto 2021: da Renault a Audi

Assieme ai contributi statali erogati dal Governo, è altrettanto importante la risposta e l’adesione delle aziende all’iniziativa dell’Ecobonus.

Tra le aziende di maggior spicco c’è la Renault che ha messo a disposizione dei propri clienti veicoli ecologici di alimentazione elettrica, ibrida e ibrida plug-in, ma anche vetture a basse emissioni e quadricicli elettrici così come previsto dalla Legge di Bilancio 2021.

All’interno dell’offerta di Renault non rientrano solo gli incentivi auto erogati su base statale, bensì pure le agevolazioni locali erogate da Regioni, Province e Comuni destinate a privati per l’acquisto di veicoli commerciali e aziendali con appositi bandi.

In relazione alla Regione o Comune di residenza, inoltre, vi sono dei privilegi per coloro che acquistano veicoli elettrici o ibridi come la possibilità di esenzione dal bollo auto, il permesso di circolazione in zone ZTL e di parcheggio gratuito su strisce blu.

Oltre a Renault, anche Audi può vantare di una vasta offerta di vetture innovative ed ecosostenibili a emissioni zero come i motori mild-hybrid e i modelli g-tron a metano, plug-in hybrid e full electric.

Sui siti ufficiali delle due aziende è possibile richiedere consulenza e valutare gli eco-incentivi disponibili per cui fare richiesta a proposito di un eventuale e futuro acquisto.

Le proposte delle aziende sugli incentivi auto 2021: da Peugeot a Fiat

Ad accettare la sfida sul cambiamento climatico c’è anche Peugeot, la quale ha predisposto degli Ecobonus Peugeot cumulabili con gli incentivi statali.

Tramite il sito ufficiale dell’azienda è dato modo di effettuare un preventivo in relazione al potenziale acquisto di una Peugeot 108, Nuova Peugeot 208 o Nuovo SUV 2008 e scoprirne il voucher relativo.

In ultima analisi l’azienda Fiat, la quale ha deciso di puntare tutto sulla nuova Fiat Centoventi e sulla nuova Fiat 500 elettrica, scegliendo dei modelli completamente elettrici e sostenibili a zero emissioni.

Optando per l’acquisto di un auto elettrica è, infatti, possibile vantare di una serie di vantaggi come il libero accesso alle aree urbane, i costi più economici sulla ricarica del pieno, l’assenza di emissioni di rumori, la guida facilitata grazie anche all’accelerazione fluida e una manutenzione più semplice.

