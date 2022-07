Se vuoi ottimizzare al meglio il risparmio energetico in casa, ti consiglio di seguire non solo queste semplici mosse, che possono diventare anche delle ottime abitudini di vita, ma anche di prendere in considerazione alcuni bonus per gli interventi di efficientamento energetico, come quello di trasformare la tua dimora in una casa domotica.

Il risparmio energetico in casa è ormai d'obbligo per tutti gli italiani, specie per chi non vuole ritrovarsi con delle bollette stratosferiche.

Purtroppo a causa dei rincari bisogna fare parecchia attenzione a tutto ciò che può provocare un aumento improvviso di costi della bolletta della luce.

Per questo oggi ti faremo vedere come ottimizzare il risparmio energetico in casa e come risparmiare il più possibile sull'energia elettrica senza dover rinunciare ad elettrodomestici o tanto altro.

E se non ti bastano queste semplici mosse, puoi sempre attuare degli interventi di ristrutturazione, che permettano un maggior efficientamento energetico. Oppure optare per la domotica.

Risparmio energetico in casa: ottimizzalo ancora di più con queste semplici mosse

Il risparmio energetico in casa è sempre ottimizzabile, basta solo avere la volontà di eseguire alcune semplici mosse, che nel lungo periodo diventeranno vere e proprie abitudini.

Una di queste è ad esempio usando le sole lampadine a LED, che permettono di rispiarmiare sull'energia elettrica fino all'80% in meno rispetto alle lampadine ad incandescenza. Anzi, rispetto a quelle alogene addirittura consumano il 95% in meno e durano ben 25 volte di più!

Sulle lampadine a LED però bisogna fare attenzione, perché hanno come "contro" il fatto di essere decisamente più costose rispetto alle lampadine più tradizionali, anche se ha un ricambio decisamente meno frequente.

Altra abitudine da prendere in considerazione per il risparmio energetico in casa è quello di utilizzare la cosiddetta "ciabatta" per collegare più elettrodomestici alla stessa presa di corrente

Quasi tutti gli elettrodomestici hanno infatti la modalità stand by, che consiste solo in una spia rossa che segnala il fatto che il dispositivo è spento, in "attesa" di venire riacceso. Quella sola spia può farti consumare anche dai 4 ai 12 watt/h, ed è tipico dei cosiddetti "elettrodomestici vampiri".

Per questo ti consigliamo di collegare la presa direttamente alla "ciabatta". Utilizzando l'apposito pulsante rosso, potrai eliminare la spia. Ecco un altro modo per ottimizzare al meglio il risparmio energetico!

Già con queste mosse si può portare a casa un buon risparmio finale. Va detto però che, se hai modo di intraprendere qualche acquisto o intervento, alla fine il risultato è decisamente migliore di tutte queste piccole mosse.

Ecco come rendere un'abitazione più efficiente dal punto di vista energetico

Un ottimo modo su come ottimizzare il risparmio energetico in casa è quello di ridurre il più possibile tutte le potenziali dispersioni energetiche e termiche. Supponiamo tu abiti in una casa che non ha subìto alcuna ristrutturazione recente, e nemmeno un cambio di caldaia o di isolanti.

Se già provvedi a ristrutturare la tua dimora anche solo nel cappotto termico, perderai meno energia, e risparmierai fino al 70%.

Oltre al cappotto termico (altrimenti noto come coibentazione) puoi sempre provvedere all'installazione di nuovi infissi, capaci di ridurre i consumi annuali anche di 500 euro, oppure di pannelli solari, o addirittura comprare il migliore condizionatore d'aria per qualità e convenienza.

Ovviamente si parla di interventi e lavori costosi, pertanto il risparmio sarebbe solo sul versante energetico. In realtà puoi risparmiare anche un sacco di soldi se fai accesso ad alcuni bonus edilizi, come l'Ecobonus e il bonus ristrutturazione.

Ognuno di questi permette di accedere ad una percentuale di detrazione fiscale che va da un minimo del 50% ad un massimo dell'85% in alcuni casi. Ti consiglio di farci un pensierino, anche perché non saranno disponibili per sempre.

Permettono anche di acquistare degli elettrodomestici di ultima generazione, come quelli appartenenti alla classe A. E' il caso del bonus mobili ed elettrodomestici, un bonus fiscale utile per chi vuole detrarre dal proprio 730/Redditi le spese per gli acquisti relativi ad elettrodomestici e mobili a seguito di una ristrutturazione.

Sennò un buon modo per ottimizzare il risparmio energetico è anche quello di cambiare la compagnia di forunitura energetica, specie se hai ancora un contratto da Mercato Tutelato.

Leggi anche: Ecco quale tariffa luce conviene oggi: scopri le migliori offerte e siti per risparmiare

Con la domotica puoi ottimizzare il risparmio energetico

Anche se come metodo potrebbe risultare alquanto inusuale, una Smart House (o "casa domotica") permette di ridurre del 25% il consumo annuo totale di luce e riscaldamento.

Si parla di un sistema di automatizzazione che permette di controllare e gestire gli impianti domestici attraverso il controllo da remoto con PC, tablet o smartphone.

Con pochi e semplici click avrai il controllo della tua abitazione, e potrai impostare immediatamente tutti i consumi e i dispositivi, senza dover ogni volta rimetterci mano.

Ad oggi la domotica non si limita più alla semplice regolazione dell'intensità delle luce, ma anche ai sistemi di ombreggiamento dell'abitazione, fino al monitoraggio costante delle soglie di riscaldamento e di consumo luce.

L'unico "contro" della domotica è lo stesso dei lavori e degli acquisti "eco-friendly": serve un investimento iniziale.

Purtroppo la domotica richiede lavori di ristrutturazione molto sofisticati, perché si va a costruire un impianto che si sovrappone a quello elettrico e/o idraulico.

In genere, nel caso di una casa unifamiliare media, una ristrutturazione domotica può aggirarsi tra i 7.000 e i 13.000 euro!

Però, essendo un investimento, nel lungo periodo hai un buon ritorno, come nel caso dei pannelli solari.

Oltre a ridurre del 25% il consumo annuo totale, il valore stesso dell'immobile aumenterà. Così, se nel futuro vuoi vendere casa, tutto quello che hai speso per la domotica ti ritornerà nella vendita.

E così nel lungo periodo ottimizzi il risparmio energetico e hai anche una casa che vale di più.