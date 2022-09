Ci sono alcuni dispositivi che, se utilizzati correttamente, ti fanno avere un ottimo risparmio energetico per il tuo impianto di riscaldamento. Ecco quali sono e come avere il massimo dell'ottimizzazione per la tua casa, prima dell'arrivo dei nuovi rincari di autunno e inverno.

La parola d'ordine nei prossimi mesi sarà appunto "risparmio energetico", e per molti questo significa dover fare rinunce o ridurre i consumi.

In realtà non è così. Per quanto si parli di un'imminente razionamento della luce, si può ancora evitare di ritrovarsi quest'inverno con i termosifoni spenti e l'acqua fredda.

La tecnologia infatti ci viene ancora una volta incontro, grazie ad uno speciale dispositivo che puoi applicare direttamente sul tuo impianto di riscaldamento.

Non è per nulla costoso, ed è facilmente acquistabile anche online. E se non ti dovesse convincere della sua capacità di farti risparmiare energia e soldi, ci sono altri dispositivi utili per il tuo impianto di riscaldamento.

Ma vediamo insieme come funziona questo dispositivo.

Risparmio energetico garantito se usi questo dispositivo sul tuo impianto di riscaldamento

Il modo migliore per avere un risparmio energetico garantito è quello di impostare il proprio impianto di riscaldamento, sia per la temperatura, sia per il timer.

Per la semplice temperatura è sufficiente il classico termostato, un dispositivo che ti aiuta a mantenere una temperatura minima e massima per ogni stanza della tua casa collegata al tuo impianto.

Ricordiamo che il dispositivo garantisce il massimo del risparmio energetico solo nelle stanze dove il riscaldamento è tutto collegato. Nel caso di camere o stanze non raggiunte dall'impianto di riscaldamento, tocca utilizzare stufe o climatizzatori, elettrodomestici che possono però farti aumentare il costo della bolletta.

In tal caso, raccomandiamo di avere un impianto che copra tutta la casa, ed eventualmente impostare un termostato per ogni stanza, così da evitare errori di sovracopertura o sottocopertura della stanza.

Se vuoi avere maggiori garanzie sul tuo risparmio energetico valuta l'impostazione di un timer, grazie ai cronotermostati. Con questi potrai programmare direttamnete l'accensione e lo spegnimento dei tuoi termosifoni, inoltre potrai regolare una temperatura fissa per tutti gli ambienti.

Sono dispositivi che possono fare la differenza quest'inverno, soprattutto per chi ha una casa grande e rischia di ritrovarsi con una bolletta luce e gas astronomica.

Purtroppo tutti e due hanno lo svantaggio di essere per lo più a impostazione manuale, pertanto dovrai metterci mano ogni volta per regolare timer e temperatura.

Ma c'è proprio un dispositivo che ti fa avere un risparmio energetico garantito e senza dover ogni volta modificare le impostazioni: i termostati intelligenti.

Risparmio energetico, come funziona il termostato intelligente

Il termostato intelligente è il non-plus-ultra nel risparmio energetico, perché va oltre il semplice termostato e cronotermostato.

Un termostato intelligente si può impostare direttamente dal proprio smartphone, con la semplice connessione ad internet. Niente più avanti e indietro per la casa a reimpostarlo, basterà un paio di click e avrai già tutto predefinito. Addirittura è possibile impostarlo con l'assistente vocale, ove disponibile.

Oltre a ciò, il termostato intelligente ti garantisce:

il controllo da remoto della caldaia,

la geolocalizzazione,

la creazione di programmi preimpostati,

rilevazioni di umidità interna e meteo locali,

insights, statistiche e notifiche via app sui consumi.

Il controllo da remoto ti impedirà di sprecare energia elettrica quando sei fuori casa. Con un click o un avviso vocale potrai spegnerla subito.

Mentre con la geolocalizzazione lo spegnimento o l'accensione avverrà appena sei ad una certa distanza da casa.

Nel caso della creazione di programmi preimpostati, ci sono modelli che addirittura apprendono le abitudini dell'utenza senza richiedere alcuna impostazione.

Con la semplice termoregolazione degli impianti tra autunno e inverno potrai avere risparmio energetico garantito e casa calda ogni giorno, anche se, nel caso dei termostati intelligenti, toccherà "investire" un po' di euro per l'acquisto e per la l'installazione.

In genere un termostato intelligente costa attorno agli 80 euro, ma se vuoi il meglio in circolazione dovrai spendere almeno 300 euro.

Una spesa importante, ma con un ottimo ritorno nelle bollette luce e gas. Sennò puoi sempre valutare tutti questi altri dispositivi per il tuo risparmio energetico.

Altri dispositivi per avere un risparmio energetico garantito

Oltre a termostati intelligenti o cronotermostati non mancano i dispositivi che puoi usare per avere un risparmio energetico garantito. Alcuni dispositivi da prendere in considerazione sono:

gli ottimizzatori e stabilizzatori di corrente,

le valvole termostatiche,

le prese intelligenti,

i misuratori di corrente wireless.

Gli ottimizzatori e stabilizzatori fanno in modo di ridurre il carico sulla rete elettrica, così avrai:

elettrodomestici che ti durano di più;

meno interferente e radiazioni elettromagnetiche;

un livello ottimale di voltaggio dell'elettricità.

Le valvole invece funzionano quasi alla stessa maniera dei termostati, ma con la sola differenza che dovrai installarle solo sui radiatori di casa. Così potrai regolare la temperatura direttamente sul radiatore, e favorire il risparmio energetico.

E' un dispositivo che è molto utile soprattutto per chi ha un riscaldamento centralizzato, come quello condominiale, specie quando manca poco all'accensione dei termosifoni.

Per ultimo, sia le prese intelligenti sia i misuratori di energia ti aiutano a risparmiare energia elettrica.

In particolar modo, le prese di corrente diventano "intelligenti" quando ti permettono di attivare o disattivare la corrente in pochi click, utilizzando anche il WIFI di casa se hanno accesso alla connessione wireless.

Attenzione però, le prese intelligenti funzionano in maniera ottimale solo quando si hanno parecchi elettrodomestici vampiri, cioè che consumano molta energia. Perché hai modo di valutare al meglio dove ridurre la potenza, e dove ottenere il massimo del risparmio energetico.

Lo stesso vale per i misuratori di corrente, che ti permettono di monitorare l’energia utilizzata e individuare eventuali sprechi.