Come risparmiare qualche euro al mese senza rinunciare alle spese preferite? Una domanda da un milione di dollari! Bollette, benzina, spesa alimentare, farmaci, sono solo alcuni dei costi che quotidianamente siamo chiamati ad affrontare.

L’emergenza epidemiologica da Covid-19, lo sappiamo benissimo, ha costretto gli italiani a stringere la cinghia per più di un biennio. E la situazione non accenna a migliorare nonostante la pandemia sembra mollare la presa sul territorio italiano.

Chiuso un capitolo se ne apre un altro. La guerra Russia Ucraina sta minacciando il portafoglio degli italiani più del dovuto. Impennata dei prezzi al consumo, caro carburante, caro bollette complicano una situazione già difficile di suo.

Nonostante l’esecutivo si sia mobilitato in tempo, introducendo nuovi Bonus con o senza ISEE, i contributi messi a disposizioni risultano insufficienti a coprire le spese che ogni giorno ci vengono messe d’avanti.

Ecco perché molti italiani per far quadrare i conti sono costretti a ricercare un’occupazione aggiuntiva o ad eliminare le spese considerate superflue.

Tuttavia, non sempre la decisione di cimentarsi in un nuovo lavoro è quella ottimale. Anche richiedere un finanziamento può non essere utile: è sufficiente conoscere qualche mossa per mettere da parte qualche soldo.

Esistono, infatti, molte chance che permettono di risparmiare un consistente gruzzoletto di euro. Occorre, però, partire da un presupposto: molto spesso si arriva a fine mese con l’acqua alla gola a causa della cattiva gestione delle finanze.

Solo una corretta organizzazione fra entrate e uscite monetarie mensili è in grado di assicurare un certo risparmio. Si potranno mettere da parte 100, 200, 300 euro? Certamente, ma solo se si seguono alla lettera alcuni trucchi.

Quali? Nel corso dei paragrafi vi sveleremo 5 mosse per ottenere un risparmio mensile di non poco conto. Pronti con carta e penna?

Risparmio, mossa 1 di 2: occhio vigile sulle spese mensili

La prima delle 5 mosse da attuare per assicurarsi un certo risparmio mensile è quasi scontata. Solo una minuziosa attenzione alle uscite assicurerà il pareggio del bilancio casalingo.

Se avete le mani bucate e spendete inconsapevolmente più del dovuto vi ritroverete al verde nel giro di qualche giorno. Motivo per cui è consigliato tenere traccia delle spese sostenute.

Avere un occhio vigile sulle uscite mensili vi permette di evitare sperpero di denaro effettivamente non necessario.

Pertanto, conoscere con esattezza le proprie abitudini di spesa rappresenta il primo step per avvicinarsi al risparmio.

No, non vi stiamo chiedendo di diventare “tirchi”, ma nemmeno di avere le mani bucate e sperperare il vostro stipendio in spese futili.

Ogni mese spendiamo troppo in piccoli acquisti che in un primo momento non pesano sulla nostra condizione economica, considerato il loro valore irrisorio.

Ma come si dice: uno più uno fa due. Sommate insieme tutte queste micro uscite porteranno ad un esborso notevole a fine mese.

Come resistere alla smania di acquistare beni di poco valore frequentemente? Niente paura, se è vero che la tecnologia ha fatto passi da gigante troveremo sicuramente un’applicazione scaricabile sul nostro smartphone in grado di tenere traccia delle spese sostenute in un determinato orizzonte temporale.

Si tratta di applicazioni molto curiose capaci a fine mese di presentare il “conto” su quanto speso per caffè, brioche al bar.

Rinunciando al vostro caffè mattutino potreste risparmiare in un mese dai 60 ai 90 euro! Lo immaginavate?

Risparmio, mossa 2 di 5: evita gli abbonamenti

Veniamo alla seconda delle 5 mosse da mettere in atto per risparmiare qualche centinaio di euro al mese: cancellate qualsiasi tipo di abbonamento!

Chi non ha mai sottoscritto un servizio di abbonamento sempre pagato ma mai utilizzato? Perfetto! Occorre sbarazzarsene alla svelta.

Basti pensare a Netflix o ad Amazon Prime: costi mensili o annuali che rappresentano una minaccia per il risparmio. In questi casi basta annullare l’iscrizione ed il gioco è fatto.

Stessa cosa per quanto riguarda gli abbonamenti in palestra mai utilizzati, anche se avevate tutte le intenzioni per mettervi in forma.

Tirando le somme, tutte quelle spese sostenute ma non sfruttate appieno vanno totalmente eliminate.

Risparmio, mossa 3 di 5: paga le bollette in tempo!

Abbiamo chiuso il precedente paragrafo consigliando ai lettori il taglio delle spese addebitate in modo automatico. Seppur ci costano fior di quattrini la cifra non è paragonabile a quella dovuta a ritardi nel pagamento delle utenze.

Cosa stiamo cercando di dirvi? Un modo consigliato per beneficiare di un certo risparmio è di pagare le bollette in tempo, senza fare ritardo.

Il pagamento posticipato nel tempo espone a delle maggiorazioni fino al 3,55%.

Ovviamente, più giorni si attendono per pagare quanto dovuto più saranno alto gli interessi di mora.

Risparmio, mossa 4 di 5: attenzione alla spesa alimentare e alle offerte!

Siamo arrivati alla quarta delle cinque mosse previste per risparmiare qualche spicciolo in più. La spesa alimentare è quella che maggiormente insidia il portafoglio degli italiani e la possibilità di risparmio.

Come anticipato nei paragrafi precedenti, il comportamento tipico dei consumatori è di effettuate tanti micro acquisti che sommati gli uni agli altri generano uscite monetarie importanti a fine mese.

Come smussare questa tendenza? La soluzione sicuramente non piacerà ai frequentatori abitudinari dei supermercati. Ebbene, occorre fare la spesa solo quando se ne ravvisa la necessità, cioè quando mancano più cose in casa e non due o tre beni.

La seconda dritta riguarda invece il comportamento di acquisto. Occhio alle offerte speciali! Il più delle volte i famosi tre per due o gli sconti spingono il consumatore ad acquistare prodotti che in concreto non servono, solo per il semplice gusto di fare un acquisto “vantaggioso”.

Risparmio, mossa 5 di 5: sfrutta la tecnica del 50/30/20

L’ultima delle 5 mosse per avvicinarsi al risparmio fa riferimento ad una tecnica non molto utilizzata dai consumatori, magari ignari della sua esistenza.

Non avete mai sentito parlare della regola del 50/30/20? Nessun problema, vi sveliamo subito in cosa consiste.

Pur se non a conoscenza di tutti, si tratta di una tecnica di risparmio molto utilizzata per gestire l’organizzazione delle finanze.

Nello specifico, si basa sulla suddivisione del ricavato mensile in tre tranche: il 50% del guadagno deve coprire le spese indispensabili, il 30% le spese per interessi vari e svago, la rimante parte (20%) va accantonata in risparmio.

Riservare il 20% delle proprie entrate mensili al risparmio si rileva, nel lungo periodo, un’ottima scelta.

Gestire in questo modo le spese preserva non solo dagli sprechi, ma garantisce una copertura economica in misura del 20% per eventuali spese che potrebbero presentarsi all’ultimo momento.

Attenzione, però, perché per realizzare un vero e proprio risparmio bisogna prendere in considerazione le spese effettivamente necessarie.

Definite un programma mensile aiuta a modificare le cattive abitudini di spesa e incoraggia il risparmio.

Non vi rimane che seguire alla lettera i suggerimenti dati nell’articolo per poter realizzare nel giro di pochi mesi il risparmio fino a questo momento non raggiunto.