I Ristori 2022, quelli disposti col recente Decreto sostegni del Governo Draghi, spettano al settore turistico e della ristorazione, teoricamente anche alle Partite IVA. In realtà la situazione non è così semplice. Ci sono delle condizioni da rispettare.

Col nuovo Decreto Sostegni sono in arrivo i nuovi Ristori 2022!

Con l'approvazione dell'ultimo decreto a sostegno per le imprese e per i settori danneggiati dal Covid, il Governo Draghi ha disposto ben 1 miliardo e 500 milioni per il settore turistisco e alberghiero.

Se vuoi saperne di più sulla composizione di questo decreto, ti consiglio di vedere l'ultimo video della Redazione The Wam.

A causa della recrudescenza del Covid per via della variante Omicron, molte attività hanno dovuto chiudere ora per le nuove ordinanze del Ministero della Salute, ora per l'immmediato crollo delle prenotazioni, e per il conseguente boom di disdette su tutti i fronti turistici e alberghieri.

In questo articolo vedremo insieme come si compone questo nuovo Decreto Sostegni, e in cosa consistono questi nuovi Ristori, specie per le Partite IVA.

Decreto Sostegni approvato! Ecco i nuovi Ristori 2022

I ristori 2022 sono i nuovi aiuti e bonus per tutti i settori colpiti dall'ultimo mese di nuovi casi, chiusure localizzate e soprattutto disdette e mancate prenotazioni.

A causa dell'esplosione dei contagi sfortunatamente in avvicinamento alle vacanze natalizie, molte attività si sono ritrovate, chi col dover chiudere ad appena pochi giorni dal Capodanno 2022 per l'ordinanza del Ministero della Salute, e chi a dover chiudere per salvaguardare i propri clienti dall'eventuale rischio di un focolaio.

E chi proprio perché i clienti, preventivamente, hanno deciso di disdire tutto e di annullare le prenotazioni.

Questo è quanto successo nel mese di dicembre 2021 per ristoranti, discoteche e hotel, e in generale per tutto il settore turistico, visto che, come segnala l'AGI, oltre 120 milioni di presenze in meno sono state registrate a causa della nuova ondata di Covid.

E si parlava di un momento di forte ripresa, visto che il solo settore termale, anche grazie agli aiuti del bonus Terme, ha ripreso bene con un introito da 300 milioni di euro in meno di un mese.

E ora ci si ritrova con un mancato introito di diversi miliardi, per non parlare delle spese di manutenzione, inventario e delle maestranze, cioè i lavoratori stagionali, al secondo anno in grave crisi a causa della chiusura intermittente.

Ristori 2022 in arrivo: ecco a chi spettano

I ristori 2022 spettano al settore che è stato più colpito di recente dalla nuova ondata Covid, e anche dalle varie restrizioni dovute alle ordinanze del Ministero della Salute, che hanno obbligato discoteche, sale da ballo e da concerti alla chiusura preventiva fino al 1 febbraio 2022.

Il Governo Draghi ha disposto in via eccezionale un fondo emergenziale per tutto il settore, grazie ad un Decreto Sostegni erogato in concomitanza con un fondo supplementare per ridurre il caro bollette sia per le utenze domestiche sia per le aziende.

A differenza di quello previsto per il caro bollette, del valore di 4 miliardi di euro, questo è più ristretto, di soli 1,5 miliardi di euro.

E' ristretto, vero, se facciamo comparazione ai precedenti decreti Sostegni e Ristori avevamo davanti numeri quali 30-40 miliardi di euro.

Ma in questo caso i Ristori riguardano solo alcuni settori turistico-alberghieri, quali:

agenzie turistiche,

tour operator,

cinema,

teatri,

locali sportivi,

sportivi, attività di catering,

di catering, wedding planning,

planning, commercio al dettaglio,

al dettaglio, librerie,

tessile e moda,

e moda, discoteche,

sale da ballo.

Per tutti costoro è possibile avere accesso ad un contributo o ad eventuali crediti d'imposta come eventuale supporto economico in vista di rinnovi o reinvestimenti sulla proprietà.

Per essere ancora più precisi, iniziamo a trattare i ristori relativi ad alcune tipologie di attività, quali bar, ristoranti, attività turistiche e soprattutto Partite IVA.

Ristori 2022: ecco quanto spetta a bar e ristoranti

I ristori 2022 riguarderanno i settori turistici e alberghieri, tra cui quelli dedicati alla ristorazione, come bar e ristoranti, visto che rientrano all'interno del micro-fondo interno a quello di 1,5 miliardi di euro previsti dall'intero decreto Sostegni.

In questo caso, solo per bar e ristoranti spetteranno ben 40 milioni di euro, a cui pareciperanno anche imprese di catering, imprese organizzatrici di feste e cerimonie, gestori di piscine.

Va però detto che in un primo momento hanno rischiato grosso bar e ristoranti. Perché nella prima versione era previsto soltanto di sostenere proprio le imprese di catering, cioè quelle che riforniscono direttamente i servizi della ristorazione o alberghieri.

Inoltre i 40 milioni di euro riguarderanno solo spese limitate alle maestranze e alle spese di manutenzione, e non quelle imminenti riguardanti il caro bollette.

Questa spesa purtroppo sarà un vero salasso, visto che si parla, con l'aggiunta di questi 4 miliardi dallo scostamento di bilancio, di lasciare comunque un aumento per tutti quanti sulle bollette di luce e gas.

Anche perché, come segnala Confindustria, le imprese dovranno sorbirsi un aumento di almeno il 70% sulle bollette, quasi il doppio rispetto alle utenze domestiche.

Ristori 2022 per il settore turistico! Ecco come

Per la cronaca, per settore turistico si intende le varie agenzie di viaggio, tour operator e anche il comparto alberghiero di tipo turistico.

Per loro spetta non proprio una quota forfettaria, cioè un fondo perduto, ma un credito di imposta da ben 128 milioni di euro, così per poter investire nel proprio settore in vista della ripartenza di febbraio e marzo 2022, in particolare per le hotellerie in merito agli affitti.

E provvedere ad aiuti diretti agli operatori, così da coprire anche un'eventuale decontribuzione del personale.

Ancora non si sa quale azienda o ente provvederà alla gestione del fondo, ma è indubbio che spetterà, come accaduto per il bonus Terme, ad Invitalia, Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa, di proprietà del Ministero dell'Economia.

Anche loro però dovranno affrontare non tanto la questione del caro bollette, ma il rinnovo, in alcuni casi, della CIG (Cassa Integrazione Guadagni) per i lavoratori che, anche nei mesi precedenti, sono dovuti rimanere a casa per via delle chiusure e delle limitazioni alle proprie attività. Specie per chi lavora nei cinema, nei locali sportivi e nelle discoteche.

Purtroppo per loro non c'è una bella prospettiva per quest'anno.

Ristori 2022 anche per le partite IVA?

E' prevista l'erogazione di alcuni ristori per il 2022 anche per le Partite IVA, anche se con alcune limitazioni.

Secondo quanto previsto dal Decreto sostegni, si potrà avere accesso al Fondo per il sostegno delle attività economiche chiuse solo se la propria attività:

ha subito un periodo di chiusura di almeno 100 giorni ,

, rientra nel codice Ateco di appartenenza 2007 93.29.10.

Andando a vedere il codice sul sito relativo al codice ATECO (la combinazione alfanumerica che identifica una ATtività ECOnomica) sono segnalate le attività relative all'intrattenimento, quali sale da ballo, night-club e discoteche.

Ma questo importo sarà singolo, e assegnabile in misura eguale secondo le risorse disponibili e il numero di aventi diritto. Quindi ancora non è chiaro quanto verrà disposto per le attività quali discoteche e sale da ballo, o anche night-club e locali simili.

Si sa solo che nel 2021, a causa dell'altissimo numero di aventi diritto, le risorse disponibili hanno garantito una media per ogni beneficiario di 8.661 euro.

Diciamo che non è tantissimo, visto che il fatturato medio di locali del genere, in periodi festivi di alto profilo come quelli natalizi, arriva anche a diverse decine di migliaia di euro al giorno.

Ristori 2022 per le Partite IVA ma solo per fatturato!

Altro punto riguardante le partite IVA, in merito all'erogazione dei Ristori 2022, è il fatto che sarà previsto un supporto economico solo in caso di calo di fatturato per chi appartiene al settore del commercio al dettaglio, ovvero i seguenti codici ATECO: 47.30, 47.43, 47.5 e 47.6, 47.71, 47.72, 47.75, 47.76, 47.77, 47.78, 47.79, 47.82, 47.89, 47.99.

Sarà possibile l'accesso ad un fondo perduto nel caso di una perdita del fatturato di almeno il 30% nell'anno 2019, e solo se la quota dei profitti non ha raggiunto nel 2019 la cifra di 2.000.000 di euro.

Praticamente le condizioni similari a quelle disposte alla Rottamazione TER, con l'aggiunta, in caso di fatturati minori, di poter avere i ristori se:

in caso di ricavi inferiori a 400.000 euro si perde il 60% di fatturato;

si perde il di fatturato; in caso di ricavi superiori a 400.000 euro ma inferiori a 1.000.000 euro si perde il 50% di fatturato;

si perde il di fatturato; in caso di ricavi superiori a 1 milione di euro ma inferiori a 2 milioni di euro si perde il 40% di fatturato;

Nel loro caso la richiesta dovrà essere fatta presso l'Agenzia delle Entrate, previo presentazione della domanda in via telematica.

Ristori 2022: riguarderanno anche la Rottamazione TER?

La questione dei Ristori 2022 in merito alla Rottamazione TER è alquanto spinosa, visto che si parla, col Decreto Sostegni TER, di un aiuto economico o al massimo un credito d'imposta per il settore turistico e alberghiero.

Nel caso del saldo e dello stralcio delle cartelle esattoriali, bisogna precisare che già a dicembre 2021 era stato garantita la proroga fino a fine mese, ma già da gennaio 2022 sono partite diverse cartelle.

Per quanto sia disponibile tutt'ora il beneficio dei 180 giorni di tempo per il pagamento delle cartelle tra gennaio e marzo 2022, molti commercianti hanno già segnalato l'impossibilità di provvedere ai pagamenti.

Il motivo è lampante: o pagano con i soldi dei Ristori 2022 le tasse da pagare, o non pagano affatto e tocca chiudere. In effetti come scenario è abbastanza problematico, specie in tempi di ripresa. L'unica soluzione è in un'ulteriore proroga, ma attualmente non si ha risposta da parte del Governo.