Ristrutturare casa da soli conviene? Ecco perché dovresti assolutamente evitare di farlo

Ristrutturare casa da soli potrebbe sembrare una buona idea per risparmiare, ma purtroppo non è così: ecco perché non conviene affatto.

Trovarsi a dover ristrutturare casa in momenti di difficoltà economica può essere davvero frustrante, soprattutto se i lavori da effettuare sono costosi ma necessari. Inoltre, anche se non ci si trova davanti ad emergenze di tipo strutturale, in molti si trovano a domandarsi se ristrutturare casa da soli conviene, nel momento in cui si presenta la necessità di svolgere lavori di ammodernamento in casa.

Tuttavia, risparmiare sui costi di ristrutturazione dedicandosi al fai da te non sempre è realmente conveniente. È vero che potrebbero condurre al risparmio, ma spesso i lavori di messa a nuovo senza ricorrere a dei professionisti possono nascondere delle insidie.

Bisogna chiarire che, in alcuni casi, lavori semplici possono essere effettuati in autonomia. Pensiamo, ad esempio, si può isolare casa col fai da te in maniera semplice e funzionale e risparmiando molti soldi.

Esistono tutta una serie di interventi per isolare casa dal freddo spendendo poco che sono alla portata di tutti e non richiedono l’intervento di un professionista.

Ma, quando si parla di vera e propria messa a nuovo, ristrutturare casa da soli conviene? Cerchiamo di capire perché sarebbe meglio evitare.

Ristrutturare casa da soli conviene? Tutti i rischi da considerare

Prima di occuparci dell’aspetto economico e legato strettamente al risparmio, cerchiamo di comprendere se ristrutturare casa da soli conviene dal punto di vista della salute.

Purtroppo, quando si decide di affrontare una ristrutturazione fai da te, questo aspetto non viene assolutamente considerato. Eppure, ogni anno, gli infortuni derivanti da lavori in casa effettuati da sé, senza l’intervento di professionisti qualificati, sono moltissimi.

E non parliamo soltanto di incidenti banali, quali semplici cadute: gli interventi effettuati da personale non qualificato potrebbero essere molto pericolosi e mettere in pericolo la vita di chi sta lavorando alla ristrutturazione mediante il fai da te.

Indipendentemente dal risparmio finale, quindi, bisogna in primis valutare i rischi legati a cadute, improprio utilizzo degli attrezzi, esposizione a sostanze tossiche quali vernici e pitture, possibili ustioni o folgorazioni.

Ristrutturare casa da soli (non) conviene: non si avrà diritto ai bonus casa

Nel caso in cui si sia comunque disposti a rischiare, o qualora si abbia un minimo di competenza relativa ai lavori da effettuare che permetta di svolgerli in sicurezza, c’è un secondo aspetto da considerare.

Attualmente, sono attivi tutta una serie di bonus per ristrutturare casa nel 2024, conferiti in caso di ristrutturazione o messa a nuovo degli immobili. Tuttavia, queste agevolazioni statali che permettono di ottenere indietro parte della spesa sostenuta per le ristrutturazioni, in percentuale variabile a seconda del bonus, vengono perdute in caso di ristrutturazioni fai da te.

Dunque, ristrutturare casa da soli non conviene nel caso in cui si rispettino i requisiti che permetterebbero di accedere ai bonus casa e ristrutturazione.

Queste agevolazioni si possono richiedere esclusivamente se i lavori vengono effettuati da ditte specializzate, i cui compensi vengano tra l’altro saldati con mezzi tracciabili.

Quali lavori di ristrutturazione si possono fare da soli?

Tra le altre cose, chi si domanda se ristrutturare casa da soli conviene o meno spesso non considera un aspetto fondamentale: quello della burocrazia.

Ricorrere al fai da te non significa, infatti, poter effettuare ristrutturazioni senza le dovute autorizzazioni. Tra i lavori che è possibile svolgere da soli, senza una preventiva autorizzazione dal proprio Comune, abbiamo infatti semplici interventi quali la tinteggiatura delle pareti o delle ringhiere.

Ma quando si parla di interventi complessi, di vera e propria ristrutturazione dell’immobile, bisogna richiedere l’autorizzazione comunale anche se si ricorre al fai da te.

In base alla tipologia di lavoro da effettuare, potrebbero essere necessari SCIA, Permesso a Costruire o altra documentazione specifica, pena sanzioni abbastanza salate.