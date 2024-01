Stufa a pellet, ecco quale rivestimento scegliere per fare la differenza

La stufa a Pellet sempre più amata dagli italiani soprattutto in questo periodo. Lo dicono i dati delle vendite che hanno fatto registrare un +28% rispetto al 2021.

La tendenza è prevista ancora in salita a seguito dei prezzi ridotti ma anche grazie alla riconfermata Iva ridotta sulla biomassa, riproposta per ilpria per il primo bimestre nella legge finanziaria 2024.

Ma scegliere il tipo di stufa a pellet adatta alle proprie esigenze non è facile. In commercio ne esistono di diversi tipi e modelli che si differenziano per prezzo, per potenza ma anche per estetica.

Tra le tante tipologie previste allora meglio scegliere una stufa a pellet che permetta di trovare un giusto compromesso tra estetica e prestazioni, tenendo in considerazione la funzionalità.

Pertanto la scelta della stufa a pellet passa anche per la scelta del rivestimento giusto cosi da adattarsi all’arredamento di casa ma con un occhio attento alla sua efficienza e funzionalità.

Lo abbiamo detto, in commercio esistono diversi rivestimenti, ma qual è il migliore? Scopriamolo insieme.

Stufa a pellet, ecco quale rivestimento scegliere

Di per se la scelta della stufa a pellet per il proprio appartamento non è semplice da fare.

Tante sono le variabili che devono essere considerate oltre al prezzo, forse la più importante tra le tante è la tipologia di rivestimento da scegliere, perché la stufa deve integrarsi in maniera armonica con l’ambiente circostante.

Oltre ad una questione di arredamento, scegliere il rivestimento giusto contribuisce a far si che la stufa si mantenga in condizioni ottimali senza lasciar disperdere il calore massimizzando l’efficienza energetica e il comfort termico degli ambienti.

A seconda dello stile che più si adatta alla propria casa è possibile trovare stufe con finiture in ceramica, in acciaio, pietra, maiolica, gres porcellanato, vetro o ghisa.

Come abbiamo detto prima il materiale del rivestimento impatta anche sull’efficienza termica.

Ad esempio la ceramica, la maiolica, la ghisa o la pietra sono tutti materiali che accumulano e rilasciano il calore in maniera molto lenta rispetto all’acciaio.

Stufe rivestite con questi materiali possono continuare a emanare calore anche dopo che la stufa si è spenta.

Stufa a pellet, ecco tutte le tipologie di rivestimenti

In commercio esistono diverse stufe a pellet, che si differenziano anche per la tipologia di rivestimento usato.

Lo abbiamo detto esistono stufe con rivestimento in maiolica, in ceramica, anche in pietra ollare, o in cotto in ghisa o in acciaio.

Partendo da quelle in maiolica, queste stufe sono ricoperte da pannelli di argilla refrattaria che permettono di essere decorati tranquillamente. Questo materiale permette di mantenere i decori anche a elevate temperature.

Molto simili sono le stufe in ceramica che presentano prestazioni quasi identiche.

Il rivestimento in pietra ollare, invece hanno potenzialità molto più elevate soprattutto relativamente all’accumulo di calore e per il suo rilascio in maniera graduale.

Il mattone refrattario e il cotto, hanno alte prestazioni anche in termini di resa termica e sono abbinabile ad arredamenti in stile rustico.

Le stufe possono essere rivestite anche in vetro, questo materiale conferisce un aspetto moderno e affascinate all’apparecchio ma necessita di frequente pulizia per mantenerlo lucido e trasparente.

Non bisogna dimenticare le stufe in ghisa, molto robuste e resistenti . queste hanno anche un elevata resa termica anche dopo che la stufa si spegne.

Si adattano bene in case di stile classico o rustico.

Mentre quelle con rivestimento in lamiera di acciaio è certamente la scelta più economica e versatile. Questo rivestimento permette la verniciatura e tante finiture da abbinare allo stile della propria casa.

Ecco quale scegliere

La scelta della stufa a pellet è molto importante tanto da richiedere tanta ponderazione. Ad influire sulla scelta c’è sicuramente il rivestimento.

Scegliere un materiale piuttosto che un altro oltre per le preferenze estetiche è importante per anche per le diverse funzionalità. Ad esempio se si cerca durabilità, l’acciaio è la scelta migliore.

Mentre se si cerca un compromesso tra calore e tradizione meglio scegliere tra ceramica e la pietra.

La ghisa invece è il giusto compromesso per tutto. Mentre tra ghisa e acciao, qual è meglio scegliere?

Mentre se cercate modernità meglio optare per il vetro mentre l’acciaio offre versatilità e costo contenuto.