Nelle ultime settimane il bollo auto è stato coinvolto da importanti novità da parte non soltanto della squadra dell’esecutivo ma anche dalle stesse Regioni italiane, con nuovi rimborsi ed esenzioni per i pagamenti. Ecco, quindi, chi potrà non pagare più il bollo auto e chi ha diritto al rimborso dei versamenti.

La situazione di emergenza che è stata determinata in seguito all’esplosione dei contagi relativi al Coronavirus e alla relativa diffusione su tutto il territorio nazionale, ha provocato delle conseguenze disastrose per l’economia e le condizioni sociali di tantissime famiglie italiane e di cittadini, sopratutto quelli che si sono visti coinvolti dalla perdita del lavoro o dalla diminuzione radicale della propria busta paga.

Proprio in questo senso, è chiaro che anche quelle tasse e spese generiche a cui erano sempre stati abituati a pagare le famiglie e i cittadini, oggi sono diventate per la popolazione italiana dei costi eccessivamente alti, che molti nuclei familiari non possono economicamente sostenere, come ad esempio anche quelli relativi al versamento della tassa relativa al possesso dell’autovettura, che prende il nome di bollo auto.

Dunque, in questo contesto, non può che essere chiamata in causa anche la squadra dell’esecutivo, la quale ha assunto un ruolo centrale nell’ultimo anno, al fine di elaborare degli aiuti e delle agevolazioni che andassero in qualche modo ad alleggerire le spese dei cittadini, accompagnandoli verso la ripresa economica.

Per questo motivo, mentre da un lato si segnala l’introduzione di una serie di misure economiche e di sostegni riconosciuti ed indirizzati verso specifiche categorie di persone, rispondenti a determinati requisiti; dall’altro, invece, la squadra del Governo italiano ha elaborato anche alcune agevolazioni ed esenzioni che di fatto hanno permesso a centinaia di migliaia di cittadini e contribuenti residenti sul territorio italiano di evitare di effettuare versamenti relativi ad alcune tasse.

Tra le tasse e le imposte che hanno subito alcune modifiche nel corso dell’ultimo anno, segnato dall’emergenza pandemica, occorre sottolineare che il pagamento del bollo auto è stato uno di quelli maggiormente oggetto di cambiamenti e di novità, non soltanto sulla base di alcune decisioni intraprese dalla squadra dell’esecutivo a livello nazionale, ma anche in riferimento alle proposte e alle misure messe in atto da parte di ogni singola Regione italiana.

In questo modo, di fatto, tantissime categorie di automobilisti hanno avuto la possibilità di beneficiare di sconti, esenzioni e proroghe delle scadenze per quanto riguarda il pagamento legato alla tassa sul possesso dell’automobile, ovvero il bollo auto, insieme ad altre misure del Governo, che ne hanno anche determinato la cancellazione di tutti i debiti risalenti alle cartelle esattoriali del periodo temporale che va dal 2000 fino al 2010.

Dunque, al fine di comprendere quali sono tutte le agevolazioni e le esenzioni di cui i cittadini italiani possono ancora godere per quanto riguarda il versamento del bollo auto, all’interno dell’articolo saranno specificati e ripercorsi tutti i provvedimenti che il Governo Draghi e le varie Regioni italiane hanno attuato con l’obiettivo di aiutare maggiormente la popolazione italiana.

Bollo auto: tutte le novità delle Regioni e del Governo Draghi

L’esplodere dell’emergenza pandemica avvenuta lo scorso mese di marzo dell’anno 2020, ha comportato una serie di modificazioni e di novità che hanno investito molte delle imposte e delle tasse a cui sono solitamente tenuti i cittadini residenti sul territorio nazionale.

In questo contesto, anche per quanto riguarda il pagamento dell’imposta relativa al bollo auto, sono state approvate ed introdotte tantissime novità sia da parte delle varie Regioni italiane, a cui compete la gestione stessa dei versamenti per il possesso dell’auto, sia da parte della stessa squadra governativa, guidata prima dall’ex premier italiano, Giuseppe Conte, e poi dall’attuale Presidente del Consiglio, Mario Draghi.

Dunque, al fine di andare maggiormente incontro ai nuovi bisogni e alle difficoltà economiche che hanno colpito non poche famiglie italiane, ciascuna Regione, in collaborazione con il Governo, ha avviato una serie di provvedimenti straordinari volti alla cancellazione del bollo auto, alla proroga delle scadenze e all’introduzione di nuove esenzioni.

Inoltre, recentemente, la Regione Lombardia, una delle prime Regioni ad essere intervenuta durante il periodo di piena emergenza epidemiologica, ha deciso di procedere con l’erogazione dei rimborsi per il pagamento del bollo auto, nei confronti però soltanto di alcune specifiche categorie di automobilisti.

Nel corso dei mesi, anche il Governo italiano, pur non occupandosi della gestione del pagamento del bollo auto, ha comunque deciso di prendere delle decisioni in merito al versamento legato all’imposta sul possesso dell’autovettura.

Tra queste, recentemente, mediante l’approvazione del nuovo Decreto Sostegni bis, il Governo guidato dall'esperto economista Mario Draghi, ha provveduto all’elaborazione di una cosiddetta pace fiscale, la quale ha così condotto alla cancellazione di tantissimi debiti, anche quelli legati al versamento mancato del bollo auto, da parte dei cittadini, avvenuto durante un certo periodo di tempo.

In cosa consiste la tassa del bollo auto e chi deve pagarla

Il bollo auto rappresenta di fatto una delle tasse più odiate da parte della stessa popolazione residente sul territorio nazionale, finita per questo motivo più volte al centro del dibattito pubblico e politico, tanto da richiederne l’eliminazione definitiva.

Il versamento del bollo auto rappresenta una tassa legata al possesso di un veicolo a motore. Per questo motivo, sono tenuti al pagamento di questa imposta tutti coloro che sono titolari di un veicolo registrato presso il cosiddetto pubblico registro automobilistico, anche detto PRA.

A questo proposito, risulta essere particolarmente esaustivo il seguente video messo a disposizione da Automobile.it legato a tutte le caratteristiche e le peculiarità del bollo auto, oltre che a tutti i cittadini che devono effettivamente provvedere al versamento di tale imposta:

In questo senso, tuttavia, occorre precisare che sono coinvolti dall’obbligo di pagamento del bollo auto anche tutti quei cittadini che risultano essere possessori, utilizzatori, acquirenti o usufruttuari, iscritti al registro PRA, anche nei casi in cui tale possesso dell’autovettura risulta essere regolato da contratti di leasing, di usufrutto oppure di acquisto mediante dominio riservato. Il portale istituzionale dell’Agenzia delle Entrate contente la sezione legata alla descrizione della tassa del bollo auto, sottolinea che:

il versamento del bollo auto rappresenta quell’imposta automobilistica che è solitamente gestita in completa autonomia da parte di ciascuna delle Regioni italiane oltre che dalle Province autonome italiane di Trento e di Bolzano.

A questo proposito, l’unica eccezione per quanto riguarda la gestione del pagamento del bollo auto è rappresentata dalle Regioni di Sardegna e del Friuli Venezia Giulia, di cui è la stessa Agenzia delle Entrate ad occuparsi interamente della verifica dei versamenti legati al possesso dell’automobile.

La pace fiscale di Draghi: cancellato il bollo auto

Il decreto-legge numero 41 reso noto il giorno 22 marzo 2021, che prende il nome di Decreto Sostegni, ha di fatto comportato non soltanto l’introduzione di tantissimi bonus ed indennizzi economici destinati ad un’ampia platea di beneficiari, ma ha anche definito una serie di nuovi provvedimenti che sono andati a costituire la cosiddetta pace fiscale.

Mediante questo intervento noto come pace fiscale, di fatto la squadra dell’esecutivo ha voluto offrire un aiuto concreto a tutti i cittadini e la popolazione residente sul territorio nazionale a cui era stata notificata almeno una cartella esattoriale durante il periodo tra il 2000 e il 2010.

Questa misura legata alla pace fiscale ha comportato dunque, l’eliminazione definitiva di tutte quelle cartelle esattoriali notificate a partire dal primo gennaio del 2000 fino e non oltre il giorno 31 dicembre del 2010, il cui ammontare complessivo risultava inferiore alla soglia dei 5 mila euro.

Attraverso il decreto attuativo del Ministro delle Finanze, inoltre, la rottamazione delle vecchie cartelle esattoriali ha condotto anche alla cancellazione dei debiti dei cittadini relativi al versamento mancato proprio in merito all’imposta per il bollo auto.

Come ottenere la cancellazione dei debiti per il bollo auto

Così, proprio grazie all’approvazione e alla relativa pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del testo legato al decreto-legge numero 41 reso noto il giorno 22 marzo 2021, la squadra dell’esecutivo di Mario Draghi, ha voluto mettere in atto un aiuto concreto nei confronti della popolazione, mediante la rottamazione definitiva delle cartelle esattoriali, che ha condotto anche alla cancellazione relativa ai debiti per il bollo auto.

In questo senso, a partire dal 20 agosto di questo anno sono cominciate le verifiche ed i controlli da parte degli enti dell’Agenzia delle Entrate, i quali dovrebbero concludersi non prima della fine del mese di novembre di quest’anno.

Dunque, durante questi mesi il compito dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione sarà proprio quello di individuare tutte le cartelle esattoriali che risultano iscritte durante il periodo compreso tra il 2000 e il 2010, con un importo inferiore ai 5.000 euro.

Una volta verificate e individuate tali cartelle esattoriali, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione provvederà alla comunicazione delle Regioni italiani a cui compete la gestione dei pagamenti relativi al bollo auto, così da provvedere alla trasmissione della cancellazione del debito per il mancato pagamento del bollo auto.

È chiaro dunque che tutti i cittadini che ritengono di essere coinvolti dalla possibilità di beneficiare della cosiddetta pace fiscale introdotta con il Decreto Sostegni, in quanto titolari di una cartella esattoriale riferita al periodo tra il 2000 ed il 2010, questi per il momento non dovranno effettuare alcun tipo di comunicazione presso l’Agenzia delle Entrate, quanto piuttosto potrebbero semplicemente verificare la propria situazione mediante l’accesso presso l’area personale del sito.

Come avere i nuovi rimborsi regionali per il bollo auto 2020

Tra i vari provvedimenti che sono stati messi in atto da parte di ciascuna delle Regioni Italiane, uno recente di fondamentale importanza è sicuramente legato alla misura introdotta da parte della giunta di Regione Lombardia.

Infatti, la Regione ha predisposto i rimborsi in merito ai pagamenti del bollo auto che sono stati versati durante l’anno 2020, nei confronti di quelle persone e quelle aziende che effettuano una regolare attività lavorativa correlata all’uso della propria autovettura.