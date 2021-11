[PRESTITI 2021: Arrivano le Convenzioni, ma non tutti rientrano, perché?]

Sembra non esserci ancora una versione definitiva per il Superbonus 110% che cambia nuovamente le sue regole. Infatti, mano a mano che viene modificata la Legge di Bilancio per il 2022, anche questa misura subisce delle importanti variazioni. Ma procediamo con ordine e vediamo tutte le tappe di questo Superbonus 110% che ci hanno sconvolti maggiormente. Innanzitutto quando parlavamo di possibili proroghe c’era una vera e propria certezza che il Superbonus 110% ne avrebbe ricevuta una. Per capire come mai dobbiamo ricordare che questa misura è fondamentale per le opere di efficientamento energetico previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Invece, quando è stata redatta la bozza della Legge di Bilancio per il 2022 c’è stata una vera e propria doccia fredda per molti. Infatti, è arrivata una notizia shock: il Superbonus 110% sarà attivo per le villette fino al 30 giugno 2022. Nessuna grande proroga, dunque, per il comparto delle villette. Di conseguenza, con le prime notizie che sono trapelate in merito alla Legge di Bilancio per il prossimo anno, dunque in seguito all’approvazione del DPB (Documento Programmatico di Bilancio) vedevamo una proroga della misura dedicata solamente ai condomini. Questo voleva dire stop al Superbonus per gli edifici unifamiliari. Allo stesso tempo all’interno del DPB sembrava essere sancito anche lo stop ad un’altra misura molto amata dagli italiani: il Bonus Facciate 90%. Eppure, l’abolizione di queste due misure hanno suscitato un polverone davvero inatteso che ha convinto il Governo Draghi a ritornare sui suoi passi. Infatti, sia il Superbonus 110% sia il Bonus Facciate 90% permettono di effettuare lavori di ristrutturazione potendo beneficiare di una detrazione fiscale notevole. Ma quindi, cos’è accaduto in seguito? Con la pubblicazione della bozza della Legge di Bilancio per il 2022 le cose sono un po’ cambiate. Infatti, queste due misure sono state mantenute, ma con delle limitazioni da tenere in considerazione. Ad oggi sappiamo che la misura relativa al Superbonus 110% viene estesa anche alle vilente, ma solo fino al 31 dicembre del prossimo anno. Inoltre, è bene ricordare che viene corrisposto tale sussidio solo a coloro che presentano un ISEE inferiore a 25.000 euro. A partire dal 204, la misura ridurrà la percentuale di detrazione fiscale che si potrà ottenere. Ebbene, si tratta di un’ulteriore rivoluzione del Superbonus 110% che dobbiamo conoscere al fine di compiere scelte consapevoli. Ecco l’obiettivo di questo articolo. S.O.S Rivoluzione Superbonus 110%: quando scade? Quindi, abbiamo capito che il Superbonus 110% continuerà ad esistere. Infatti, come potevamo immaginare, è stato inserito all’interno della bozza della Legge di Bilancio per il 2022. Lo immaginavamo in quanto è una misura fondamentale per raggiungere gli obiettivi di miglioramento dell’efficienza energetica sanciti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). All’interno della bozza della Legge di Bilancio per il prossimo anno vengono anche sancite le scadenze relative a questa misura. Sebbene da un lato le scadenze relative a condomini e cooperative siano parecchio lunghe, non possiamo dire lo stesso per le villette. Infatti, il punto centrale di questa seconda rivoluzione del Superbonus 110% sono proprio loro. La proroga per l’utilizzo del Superbonus 110% per quanto riguarda il comparto delle villette sarà attiva fino al 31 dicembre 2022. Se dapprima si pensava che sarebbe stata fino a giugno 2022, possiamo considerare che tale misura ha guadagnato sei mesi di vita. Tuttavia, ci sarà una novità non da poco: a partire dal 1° di luglio fino al termine della misura, potranno ricorrere al Superbonus 110% solo coloro che presentano un ISEE inferiore a 25.000 euro. Invece, cosa accade nelle altre tipologie di immobili? Per quanto riguarda i condomini possiamo affermare che la proroga sembra essere totalmente dalla loro parte. Infatti, assisteremo ad una proroga senza alcuna restrizione fino al 31 dicembre 2023. Invece, a partire dal 2024 non parleremo più di agevolazione al 110%, ma la detrazione fiscale si abbasserà al 70%, per poi scendere ancora al 65% nel 2026. Infine, quando facciamo riferimento alle cooperative ricordiamo la scadenza: 30 giugno 2023. Entro questa data dovranno essere effettuati almeno il 60% dei lavori previsti dalla misura. Superbonus 110%: anche le strutture turistiche saranno ammesse (ma con delle limitazioni) Come diciamo chiaramente nel titolo di questo paragrafo, saranno ammesse all’agevolazione anche le strutture turistiche. Tuttavia c’è una limitazione importante che si deve tenere in considerazione. Infatti, di norma, le strutture turistiche non possono essere ammesse al Superbonus 110%. Dunque cosa è stato realizzato? Per loro scende in campo il Superbonus 80%. Diciamo che, in linea di massima, facciamo riferimento ad una tipologia alternativa di agevolazione che consente alle strutture turistiche di effettuare interventi di riqualificazione energetica con un finanziamento statale. Ovviamente la detrazione prevista sarà minore, ma l’80% è comunque un aiuto considerevole. Ebbene, tale agevolazione sarà prevista per tale comparto fino al 2024. Ricorda: quando parliamo di Superbonus non facciamo riferimento ad uno sconto in fattura, ma ad una detrazione fiscale. Inoltre, è bene sottolineare che tale misura copre le spese di interventi di riqualificazione energetica, abbattimento delle barriere architettoniche, digitalizzazione e creazione di impianti termali o piscine. Superbonus 110%: con questa rivoluzione cambiano lavori trainanti e trainati? Quando parliamo di Superbonus 110% è impossibile non citare i famosi lavori trainanti e i lavori trainati. Nel primo caso, quando parliamo di lavori trainanti, facciamo riferimento a quella tipologia di attività che danno diritto ad ottenere la misura. Ad esempio gli interventi di riqualificazione energetica o di riduzione del rischio sismico. Invece, quando parliamo di lavori trainati ci riferiamo a tutte quelle attività che da sole non sarebbero sufficienti per ottenere la detrazione, ma che possono essere svolte insieme ai lavori trainanti. Possiamo definire i lavori trainati come qualcosa di aggiuntivo che viene svolto come accompagnamento per altri lavori di importanza strategica. Dunque, ora che abbiamo ricordato le differenze, ci saranno dei cambiamenti in tal senso? Ebbene, è necessario sottolineare che, a parte i termini della proroga, non ci saranno ulteriori modifiche al Superbonus 110%. Infatti, per ottenerlo continuerà ad essere richiesta la CILAS (detta anche CILA Superbonus) e i lavori trainanti e trainati saranno gli stessi. E la detrazione prevista dal Superbonus 110% a quanto corrisponde? Come è possibile intuire dalla percentuale, si tratta del 110%. Dunque un 10% in più rispetto alla spesa sostenuta per gli interventi di riqualificazione energetica. Inoltre, pare che fino alla fine del 2023 rimarranno stabili anche le modalità di utilizzo del Superbonus 110%: Detrazione fiscale IRPEF, ossia sottraendo l’importo nell’arco di cinque anni;

Rimborso con credito di imposta;

Cessione del credito, ossia passare il credito spettante alla banca che anticipa tali soldi. Oltre alla rivoluzione del Superbonus 110%: le sorti dei bonus ristrutturazione Non tutti i bonus di quest’anno sono destinati a rimanere attivi anche nel corso del 2022. Tuttavia, dobbiamo considerare che ci sono dei bonus estremamente fortunati. Dunque, ora che abbiamo capito che il Superbonus 110% rimarrà in auge, ma con delle modifiche (da luglio 2022 diventerà accessibile per le villette solo se l’ISEE è inferiore a 25.000 euro), e che il Bonus Facciate potrebbe passare al 60%, andiamo a scoprire quali saranno le sorti degli altri bonus dedicati alla ristrutturazione. Il mondo dell’edilizia è stato spinto notevolmente da questi bonus. Di conseguenza, per il prossimo anno è stato progettato un vero e proprio maxi piano dedicato al bonus casa che, con molta probabilità, sarà attivo fino alla fine del 2024. Tale agevolazione rimarrà identica a come è ora. Dunque, si occuperà di garantire una detrazione fiscale del 50% sulla spesa sostenuta. Ricorda: quando parliamo di bonus casa facciamo riferimento ad una spesa massima di 96.000 euro. In questo caso la detrazione fiscale sarà corrisposta nell’arco di 10 anni con dieci cifre di pari importo. Altro bonus “fortunato” che continuerà al sua corsa anche nel 2022 è il Bonus Verde, ossia quello dedicato alla ristrutturazione delle aree verdi degli immobili. Esso rimarrà esattamente uguale a com’è ora, ossia garantirà una detrazione fiscale pari al 36% sulle spese massime di 5.000 euro. Di conseguenza, se la matematica non è un’opinione, si potrà ottenere una detrazione massima pari a 1.800 euro. Ricorda: anche in questo caso la detrazione fiscale sarà corrisposta nell’arco di 10 anni con dieci cifre di pari importo. Rivoluzione Superbonus 110%, Bonus Facciate 90% e Bonus Mobili: le ultime Ora che abbiamo capito quale sarà la sorte dei principali bonus casa che hanno caratterizzato il nostro 2021, sappiamo che ne manca uno all’appello. Stiamo parlando del Bonus Mobili ed Elettrodomestici! Ricordiamo che tale bonus nella prima bozza della Legge di Bilancio sembrava che sarebbe stato rinnovato così come lo conosciamo oggi. Tuttavia, quando è stata redatta la seconda bozza ed è stata inserita la proroga del Bonus Facciate (che ricordiamo, passerà al 60%), il Governo ha deciso di intervenire anche sul Bonus Mobili ed Elettrodomestici. Infatti, questo incentivo è stato rinnovato fino al 2024, ma ha subito delle modifiche davvero rilevanti. Infatti, il Bonus Mobili ed Elettrodomestici per come lo conosciamo oggi garantisce un 50% di detrazione fiscale su una spesa massima di 16.000 euro. Di conseguenza, possiamo ottenere una detrazione fiscale fino ad 8.000 euro. Invece, le cose stanno per cambiare parecchio nel giro di poco tempo. Infatti, a partire da gennaio 2022 l’importo massimo di spesa sarà abbassato a 5.000 euro. Di conseguenza, si potrà ottenere una detrazione massima di 2.500 euro. Anche in questo caso è bene sottolineare che la detrazione non si applicherà tutta in una volta, ma verrà corrisposta in dieci anni, in dieci rate da pari importo.

