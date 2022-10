Caro bollette addio? ecco un alleato per ridurre i consumi e abbattere i costi di luce e gas in cucina: il forno a microonde. Consuma la metà del forno tradizionale ma non sempre può essere usato. Ecco tutti i consigli per sfruttarlo al meglio.

Caro bollette addio? Ecco un alleato per ridurre i consumi e abbattere i costi di luce e gas in cucina. Stiamo parlando del forno a microonde. Consuma la metà del forno tradizionale ma non sempre può essere usato. Vediamo tutti i consigli per sfruttarlo al meglio.

La crisi energetica e i caro bollette pesano sempre di più sulle famiglie italiane. Sempre più italiani sono alla ricerca di metodi e consigli utili per ridurre al massimo la spesa dell’elettricità e del gas, soprattutto sfruttando al meglio gli elettrodomestici presenti in casa.

Molti di questi elettrodomestici tra i quali i forni elettrici vengono considerati a tiraggio pesante.

Certamente più funzionali ed economici rispetto ai forni a gas, consumano però il doppio anche se non ha un consumo costante. Il forno elettrico assimila energia soprattutto in fase di accensione e in quella di riscaldamento.

Il consumo medio di un forno elettrico di classe A è di circa 1 kWh l’ora, mentre uno in classe più bassa può impiegare fino al 100% in più, in termini economici ciò si tradurrà in un costo per kWh pari a 0,22 euro/kWh.

Ma è possibile risparmiare sui consumi abbattendo la bolletta elettrica mantenendo comunque ottime prestazioni in cucina? Certo che si. Basta iniziare ad usare il forno a microonde seguendo alcuni consigli per contrastare il caro bollette abbattendo gli sprechi energetici.

Ecco tutto quello che c’è da sapere per ottimizzare l’utilizzo del forno a microonde risparmiando sulla bolletta elettrica e riducendone i consumi.

Caro Bollette, il microonde alleato del risparmio: ecco i consigli per sfruttarlo al meglio

Per fronteggiare il caro bollette, e soprattutto per risparmiare sulla bolletta elettrica, uno degli alleati in cucina è sicuramente il forno a microonde, perché permette di preparare pranzi e cene in maniera rapida ed efficace senza la necessità di essere prima preriscaldato.

In pochi minuti e velocemente riscalda gli alimenti in maniera molto più rapida di un forno elettrico tradizionale conservando le sostanze nutritive dell’alimento e realizzando un grande risparmio in bolletta.

Si tratta di una vera risorsa in cucina anche in termini di risparmio contro le bollette salate, soprattutto se messo in confronto con il forno tradizionale.

Snocciolando alcuni numeri, il consumo medio di un microonde si aggira sui 1.100 W di potenza per produrre 700 W di potenza nelle microonde a dispetto di un forno tradizionale elettrico che assorbe circa 2000 W di potenza.

In pratica il doppio del consumo con tempi molto più lunghi di utilizzo. Se per una ricetta con il forno elettrico ci si impiega 45 minuti, con il microonde tutto è pronto in metà del tempo.

Se poi prendiamo in considerazione i forni a microonde di ultima generazione molto più grandi il risparmio è ancora più evidente. Tali elettrodomestici, infatti, permettono di preparare più piatti in contemporanea risparmiando tempo e di energia.

Insomma, un vero è proprio alleato del risparmio rispetto al forno tradizionale.

Tuttavia, è possibile ottimizzarne ancora di più l’uso del forno a microonde seguendo alcuni consigli che permettono di abbattere i consumi, contrastando il caro bollette ed assicurando un buon risparmio.

Il primo consiglio riguarda i contenitori da utilizzare: meglio i lavabili in pirex, ceramica, plastica e cartone, purché adatti per il microonde. Meglio non utilizzare metallo, alluminio e materiale non idoneo. I contenitori per il microonde bisogna sceglierli sempre con il coperchio per risparmiare tempo e denaro.

Altro consiglio riguarda la cottura. Se è vero che ha una buona resa, il microonde non può essere utilizzato per la cottura di tutte le pietanze. È preferibile usarlo per cuocere cibi di media grandezza e soprattutto per scongelare i cibi. Utilizzandolo così si ha un notevole risparmio in termini di riduzione del caro bolletta.

Caro Bollette, tutti gli altri consigli per risparmiare con il microonde

Per sfruttare al meglio l’uso del microonde in termini soprattutto economici e di contrasto al caro bollette è necessario una buona manutenzione e pulizia dell’apparecchio.

Occorre togliere ed eliminare i residui di cibo al fine di ridurre il consumo di energia all’accensione. Basta solamente pulirlo con acqua tiepida e limone.

Altro consiglio per risparmiare sull’apparecchio consiste nel posizionarlo distante dalle fonti di calore o da altri elettrodomestici. Ciò evita il surriscaldamento e di conseguenza un risparmio dei consumi.

Caro bollette, scollega il microonde quando non è in uso per risparmiare

Per risparmiare sull’energia elettrica con il microonde ed abbattere cosi il caro bolletta basta semplicemente scollegare l’apparecchio quando non è in uso.

Anche il microonde, come molti altri elettrodomestici, in stand-by continua a consumare energia anche se non sono inattivo.

Se si utilizza una ciabatta basterà scollegarla per ridurre i consumi e risparmiare in bolletta.

Inoltre, cosa molto importante, per risparmiare è opportuno in fase di acquisto scegliere un modello che rispecchi le reali esigenze della famiglia.