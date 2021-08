Per milioni di cittadini il 20 agosto rappresenta una data molto importante. Vengono cancellati debiti iscritti a ruolo. Non sono pochi i contribuenti che diranno addio a un odioso fardello di tasse, imposte e tributi locali, regionali e nazionali accumulati anno dopo anno. Non un privilegio per tutti, ma rivolto solo a coloro che hanno delle pendenze debitorie, come può essere la tassa automobilistica quanto può riguardare l’INPS. In particolare, coloro che rientrano nelle disposizioni presenti nel decreto Sostegni ottengono il beneficio della cancellazione del debito esattoriali.

[Guida Gratuita al Trading sul Forex] Scarica ORA la guida gratuita al Trading Online e le piattaforme operative : una guida che ti spiegherà -in maniera semplice ma dettagliata- le basi per iniziare a fare trading.

Rottamazione ter, Saldo e Stralcio e cartelle esattoriali nei prossimi giorni sono previste delle novità particolarmente decisive. Per milioni di cittadini il 20 agosto 2021 rappresenta una data molto importante. Vengono cancellati debiti iscritti a ruolo. Non sono pochi i contribuenti che diranno addio a un odioso fardello di tasse, imposte e tributi locali, regionali e nazionali accumulati anno dopo anno.

Non un privilegio per tutti, ma rivolto solo a coloro che hanno delle pendenze debitorie, come può essere la tassa automobilistica quanto può riguardare l’INPS. In particolare, coloro che rientrano nelle disposizioni presenti nel decreto Sostegni ottengono il beneficio della cancellazione del debito esattoriali.

D’altra parte, uno dei primi provvedimenti siglati dal premier Draghi è stata la Pace fiscale che consente di liberarsi delle cartelle esattoriali. In altre parole, l’Agenzia delle Entrate – Riscossione libera milioni di cittadini azzerando il conto debitorio, se rientrano nelle condizioni previste dalla normativa.

Milioni di contribuenti saranno alleggeriti dal peso del pagamento del bollo auto, INPS, IMU, TARI e molto altro ancora, se la cartella esattoriale rientra nel limite di 5.000 euro, con la presenza di un vincolo reddituale. Escluso dal condono fiscale le sanzioni relative a sentenze penali. Novità importanti sono rivolte alla Rottamazione ter e saldo e stralcio che rientrano nello stralcio delle cartelle, se sussistono determinati criteri.

A dare l’avvio alla cancellazione l’emanazione del decreto attuativo che chiude un altro capitolo amaro degli incarichi affidati all’Agenzia delle Entrate – Riscossione. Del resto, da un lato troviamo una folta schiera di contribuenti allietati dalla bella notizia, mentre dall’altra parte è presente una vasta platea di contribuenti ligi alle norme che non accettano più di sentire alcuna giustificazione plausibile alla voce condono. Ora, si comprende benissimo la delusione di coloro che regolarmente pagano le tasse alla scadenza.

Tuttavia, non si può nascondere la testa sotto il terreno negando che l’evento pandemico degli ultimi anni ha stravolto economicamente le tasche di milioni d'italiani.

Una breve guida al condono fiscale. Ti spiegheremo, come avviene cancellazione dei debiti e quali sono le condizioni che permettono l’azzeramento delle cartelle esattoriali. Ma, soprattutto, quando l’Agenzia delle Entrate – Riscossione cancella tutto e come il contribuente può verificare la propria posizione inerente alla Rottamazione ter e Saldo e stralcio.

Milioni di contribuenti sono allietati dalla bella notizia del condono fiscale

In realtà, la svolta sui debiti esattoriali è contenuta nel decreto Sostegni convertito successivamente nella Legge n. 69/2021 ufficializzato il 21 maggio 2021. Ora, chiarito che non il condono fiscale non investe solo i debiti esattoriali riferiti a un’imposta in modo specifico, ma la Pace fiscale avvolge un quadro ben più complesso di diversa natura, per questo motivo, è necessario fare delle piccole considerazioni.

Innanzitutto, il precedente Governo Conte divenuto poi Conte bis l’Agenzia delle Entrate Riscossione aveva subito un fermo sull’inoltre delle nuove cartelle. Il Governo Draghi come primo atto è intervenuto affermando in più occasioni che in questo momento così delicato per il Paese è giunto il momento di dare ai cittadini e non di pressare per chiedere. Un principio che ha trovato la sua collocazione immediata nel pagamento delle cartelle esattoriali. Il premier Draghi per certi versi ha ceduto al pressing della Lega che premeva per un condono fiscale su 15 anni, accordandosi poi su 10 anni di debiti iscritti a ruolo.

La risposta vera a ogni questione si è dissolta con il decreto attuativo che premetterà la cancellazione dei debiti esattoriali a milioni di cittadini. Anche così, peraltro, è facile comprendere che non sarà cancellato solo il debito relativo al bollo auto, ma investirà montagne d'imposte, tasse e tributi locali, regionali e nazionali non pagati nei termini. Un gran parte collegata a debiti inesigibili, un recupero troppo oneroso per la Riscossione.

Quali sono le condizioni che permettono di dire addio alle cartelle esattoriali?

Tutto ciò si colloca nella Legge n. 69/2021 che incorpora la conversione del decreto Sostegni. In questa legge è presente il condono fiscale che permette ai contribuenti di ottenere l’azzeramento dei debiti esattoriali sino al limite consentito di 5.000 euro. Ma, è soprattutto piace a milioni di cittadini la prospettiva, nonché realtà di vedersi cancellare 10 anni di debiti esattoriali. L’Agenzia delle Entrate – Riscossione cancella tutti i ruoli inerenti al periodo temporale compreso tra il 2000 e sino al 2010, se rientrano nel limite di 5.000 euro e in presenza di un reddito annuo prodotto ai fini IRPEF di 30.000 euro riferito al 2019.

Può sembrare un colpo di spugna decisivo, tuttavia la presenza del limite della cartella esattoriale e delle condizioni reddituali ristringono il campo di percezione del condono fiscale. Nello stesso tempo, il Ministro dell’Economia e Finanza ha ben spiegato che è presente un buco abnorme tra le tasse dovute e quelle realmente pagate.

Una volta stralciate i debiti esattoriali si pensa al futuro della Riscossione che punta a ridurre questo distacco del 5% rendendo molto più flessibile, efficace e decisivo il recupero dei crediti affidati all’Agenzia delle Entrate – Riscossione.

Si consiglia la visione del video YouTube di Mondo Pensioni sull'azzeramento dei debiti di un decennio.



Arriva la svolta per le cartelle esattoriali, Rottamazione Ter e Saldo e stralcio

Entro il 20 agosto 2021 l’Agenzia delle Entrate – Riscossione dovrà comunicare all’Agenzia delle Entrate tutti i nominativi riferiti ai codici fiscali di coloro che rientrano nella Pace fiscale. Un controllo incrociato necessario per individuare la presenza del requisito reddituale. È, importante, al fine di non perdere il beneficio del condono fiscale e, quindi, veder sfumare la cancellazione delle cartelle esattoriali che il reddito annuo prodotto nel 2019 ai fini IRPEF non superi la soglia massima di 30.000 euro.

In altre parole, entro il 20 agosto l’Agenzia delle Entrate – Riscossione individua le cartelle esattoriali sino al valore massimo consentito di 5.000 euro e inoltra i codici fiscali dei contribuenti all’Agenzia delle Entrate che verifica la presenza del criterio reddituale.

Nel riconoscimento degli elementi che portano agli effetti del condono fiscali rientrano anche la Rottamazione Ter e il Saldo e stralcio, con l’applicazione delle medesime condizioni e criteri fissati per tutti i contribuenti.

L’Agenzia delle Entrate utilizza i codici fiscali per risalire alle dichiarazioni dei redditi presentate dalle persone fisiche e giuridiche riferite all’anno d’imposta 2019. Un controllo incrociato necessario per individuare la presenza del limite reddituale che porta a un reddito annuo ai fini IRPEF prodotto nel 2019 di non oltre 30.000.

Siffatta lettura farà emergere gli aventi diritto della cancellazione delle cartelle esattoriali, Rottamazione ter e Saldo e stralcio. In altre parole, di tutto il pacchetto di tasse, imposte e tributi locali, regionali e nazionali affidati all’ex Equitalia.

Il contribuente non deve presentare alcuna richiesta. Si tratta di una procedura attivata in forma automatica dall’Agenzia delle Entrate – Riscossione.

Rottamazione ter, Saldo e stralcio e cartelle arriva la novità di settembre

L’Agenzia delle Entrate entro la data fissata per il 30 settembre 2021 avviene la restituzione dei dati inoltrati dall’Agenzia delle Entrate – Riscossione. Sulla riconsegna dei codici fiscali viene applicato il beneficio. In sostanza, le Entrate attraverso il controllo incrociato individuano i beneficiari della Pace fiscale, poi devono ritrasmettere l’elenco alla Riscossione che provvede materialmente alla cancellazione delle cartelle esattoriali. In presenza di ruoli riferiti a più coobbligati debitori è possibile che la cancellazione dei debiti non avvenga se uno dei debitori non rientra nei requisiti reddituali imposti dalla normativa, ossia che sfora il limite dei 30.000 euro.

L’Agenzia delle Entrate – Riscossione ottenuto dall’Agenzia delle Entrate l’elenco dei codici fiscali dei beneficiari entro il 31 ottobre 2021 provvede a cancellare i debiti iscritti a ruolo. La Riscossione deve comunicare a mezzo notifica entro il 30 novembre 2021 il depennamento delle cartelle ai vari enti.

I contribuenti possono controllare la propria posizione debitoria e verificare la presenza della cancellazione dei vari debiti, tra cui il bollo auto utilizzando il portale dedicato all’Agenzia delle Entrate – Riscossione utilizzando il sevizio dedicato dell’ente se in presenza delle credenziali di accesso.

Rottamazione ter e saldo a stralcio: la verifica del debito

Per la verifica delle cartelle ammesse allo stralcio che rientrano nella Rottamazione Ter e Saldo e stralcio i contribuenti possono utilizzare il nuovo servizio messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate – Riscossione per controllare se i carichi rientrano nella Pace fiscale.

Ultimissime novità in tema di pensione di vecchiaia anticipata, sono disponibili qui.