Se siete a San Marino per qualche giorno, oltre ad approfittare delle bellezze di questa piccola Repubblica, prestate attenzione perché potrete acquistare alcuni prodotti a prezzi certamente più bassi che in Italia.

La Repubblica sammarinese è un piccolissimo Stato al di fuori dell’Unione Europea con un sistema fiscale differente rispetto a quello Italiano.

La differente imposizione fiscale ha reso i soggiorni a San Marino molto allettanti. Questo stato confinante con l’Emilia Romagna, oltre ad offrire bellissimi paesaggi e palazzi antichissimi offre la possibilità di acquistare prodotti a prezzi molto bassi per via dell’Iva ridotta rispetto all’Italia.

Ci riferiamo a calzature, abiti e i profumi. Ma vediamo nel dettaglio cosa è possibile acquistare in questa piccola Repubblica a prezzi più bassi che in Italia e dove.

San Marino: cosa conviene comprare? Ecco una lista di prodotti venduti a prezzi ridotti

Se state pensando di farvi un giro nella piccola San Marino, questo è il momento giusto.

Il terzo stati più piccolo dell’Europa ed il quinto più piccolo del mondo è situato al confine tra l’Emilia-Romagna e le Marche. Arroccato sul Monte Titano, a San Marino il tempo sembra essersi fermato, per le sue strette stradine si trovano botteghe artigianali, vessilli medievali, guardie in uniforme con sciabole e capelli.

Passeggiando per le vie della piccola Repubblica ci si immerge in un’atmosfera quasi fiabesca ed essendo molto piccola basta un fine settimana o una sola giornata per visitarla tutta: basta soltanto organizzare una gita fuoriporta con gli amici per restare incantati.

Ma oltre alle bellezze architettoniche e storiche che si diramano tra il Centro Storico, le Tre Torri Medievali, la Basilica, Piazza della Libertà e la Cava dei Balestrieri, San Marino è il luogo perfetto per fare degli acquisti.

La piccola Repubblica offre un Iva molto bassa se confrontata con l’Italia e dunque i prezzi risultano sono molto più convenienti.

Inoltre non applica un’imposta sul valore aggiunto, ma applica un’imposta unica su tutti i beni e servizi importati nel micro Stato. L’aliquota standard è del 17% mentre quelle ridotte sono del 6% e del 2%.

Quindi fare acquisti a San Marino risulta molto conveniente e i prodotti più ricercati sono: calzature, abbigliamento, elettronica di consumo, profumi, strumenti musicali e cosmetici.

San Marino tra legno e pizzi

Chi si trova per una gita fuori porta a San Marino consigliamo l’acquisto di alcuni oggetti che potrebbero essere certamente più convenienti che in Italia.

Ci riferiamo ai tessuti ricamati, alle stoffe di gran pregio, intagli e statuette in legno, senza dimenticare i pizzi e le tradizionali ceramiche dipinte a mano.

San Marino offre tante piccole botteghe anche di pelletteria dove poter trovare borse artigianali in pelle a prezzi molto interessanti e negozi dove è possibile acquistare balestre.

San Marino, qui trovi prezzi convenienti

I luoghi perfetti per fare acquisti a San Marino sono senza dubbio i centri commerciali.

Il primo è il centro commerciale Atlante, situato nei pressi della Dogana San Marino.

In questo centro commerciale disposto su cinque piani si trovano jeans, scarpe, magliette e tanto altro tra i quali numerosi strumenti musicali da Marino Baldacci Strumenti Musicali

Nel territorio sammarinese si trova un altro spazio espositivo che è l’Azzurro Shopping Center, un centro commerciale pieno di negozi, e la Serenissima.

Questa è l’azienda dolciaria più importante della Repubblica che produce numerose specialità sammarinesi, tra le quali la torta Tre Monti, dolce tipico a base di crema di nocciole e croccanti cialde.