Ecco 3 segreti per abbattere i consumi del tuo scaldabagno: il risparmio è incredibile

Come risparmiare sullo scaldabagno? Esistono tre segreti che permettono di abbattere i costi in bolletta: scopriamoli insieme in questa guida.

L'acqua calda sanitaria è un bene prezioso, di cui non possiamo assolutamente fare a meno, ma il suo consumo può essere costoso. È quindi ovvio che in molti siano alla costante ricerca di metodi e trucchi per risparmiare sulle bollette della luce, utenza strettamente legata all’uso dello scaldabagno. Come risparmiare pur mentendolo in funzione?

È indubbio: lo scaldabagno è un elettrodomestico indispensabile in ogni casa. Purtroppo, però, il suo consumo energetico può essere elevato, soprattutto se non si adottano alcune semplici accortezze.

In molti, per esempio, lo lasciano perennemente in funzione. O ancora, spesso si sottovaluta la giusta temperatura dell’acqua da impostare. Non dovrebbe quindi sorprendere una bolletta della luce molto elevata, se questo elettrodomestico non viene utilizzato e impostato a dovere. Una scorretta impostazione potrebbe pesare in bolletta anche centinaia di euro!

Ecco perché in questa guida sintetica cercheremo di capire come risparmiare sullo scaldabagno, analizzando nel dettaglio tre piccoli trucchetti per abbattere i consumi.

Quando conviene spegnere lo scaldabagno

Innanzitutto, è bene comprendere che uno dei metodi migliori per risparmiare sullo scaldabagno e per abbattere i suoi costi è spegnerlo quando non serve.

Non ci riferiamo, ovviamente, ad assenze di poche ore: in quel caso, spegnere il dispositivo potrebbe rivelarsi inutile, se non controproducente.

Tuttavia, se sappiamo già che staremo lontani da casa per un paio di giorni o anche più, magari per le vacanze di Natale o di Capodanno, allora l’ideale è spegnere del tutto lo scaldabagno.

In questo specifico caso, sarà necessario però prestare attenzione alla temperatura da impostare al nostro ritorno. Questa va temporaneamente innalzata: si consiglia di settare una temperatura di almeno 60 gradi per qualche ora.

Questo piccolo espediente è necessario perché, durante la nostra assenza, potrebbero essersi accumulati batteri all’interno delle tubature. Se si tratta di batteri termolabili, impostando una temperatura elevata potremo facilmente eliminarli.

Bastano un paio d’ore: appena trascorse, la temperatura impostata può tranquillamente essere abbassata.

Come risparmiare sull’uso dello scaldabagno: il trucco della temperatura

Abbiamo parlato, al paragrafo precedente, di temperature: anche impostare quella corretta permette di risparmiare sullo scaldabagno.

Non possiamo negare che, soprattutto con l’abbassarsi della temperatura esterna in inverno, la tentazione di innalzare la temperatura dell’acqua sia veramente forte.

Tuttavia, più alto sarà il valore selezionato sullo scaldabagno, più difficile sarà risparmiare sulle bollette. Infatti, ad una temperatura elevata impostata sul dispositivo corrisponderà un consumo ovviamente più elevato (e delle bollette più salate).

Al contrario, per ridurre i costi in bolletta e risparmiare sullo scaldabagno, basta impostare la temperatura giusta. Secondo gli esperti, questa equivale a 50 gradi, con una variabilità massima di 5 gradi. Superare i 55 gradi non è quindi consigliato,

Anche perché una temperatura troppo alta potrebbe causarci delle scottature quando utilizziamo l’acqua calda sanitaria.

Allo stesso modo, però, scendere sotto i 50 gradi non viene consigliato, in quanto con temperatura troppo bassa i batteri potrebbero proliferare.

Come consumare di meno con questo dispositivo?

Una terza tecnica che ci permette di risparmiare sullo scaldabagno riguarda il suo isolamento termico.

Soprattutto nel caso di dispositivi datati, non è detto che questi siano isolati correttamente. Possiamo capire che il nostro scaldabagno sta consumando energia inutile nel momento in cui lo tocchiamo: se al tatto è caldo, significa che stiamo sprecando energia inutilmente.

In questo caso, la soluzione è isolare il dispositivo, per migliorare le sue prestazioni e risparmiare.

Generalmente, si consiglia un isolamento sui lati e nella parte superiore, da effettuarsi con materiali che, fortunatamente, non sono molto costosi: feltro o lana di roccia sono i più utilizzati.

Leggi anche: 5 tipi di stufa elettrica a confronto, che tutti conosciamo: ecco quale consuma meno