Per chi è alla ricerca di informazioni in merito a quale scaldabagno scegliere, è importante essere consapevoli di tutte le caratteristiche, i vantaggi e le differenze tra le diverse tipologie di scaldabagno attualmente disponibili sul mercato.

A questo proposito, al momento è possibile differenziare lo scaldabagno a gas e lo scaldabagno elettrico, da installare nell’ambiente di casa.

In questo articolo, quindi, vediamo come funziona lo scaldabagno, quale scaldabagno scegliere e quali sono i vantaggi e le differenza tra quello a gas e quello elettrico.

Scaldabagno: quale scegliere tra i due tipi

Sono davvero molti gli italiani che ogni giorno ricercano informazioni e dettagli in merito a quale scaldabagno scegliere per la propria casa.

Innanzitutto, è necessario distinguere due tipologie principali di scaldabagno, sulla base del loro funzionamento.

Da un lato, infatti, vi è lo scaldabagno a gas. Dall’altro, lo scaldabagno elettrico. In entrambi i casi, è possibile riconoscere sia vantaggi che svantaggi. Proprio tenendo conto di queste informazioni, si potrà fare una scelta consapevole di quale scaldabagno sia più adatto alla propria abitazione.

Scaldabagno elettrico: quale scegliere

Cominciamo con i dettagli sullo scaldabagno elettrico. Si tratta sicuramente del dispositivo più frequentemente utilizzato al fine di consentire un riscaldamento dell’acqua ottimale.

Lo scaldabagno elettrico è facile da installare nell’abitazione e permette quindi di scaldare l’acqua sanitaria in tempi davvero molto brevi. Inoltre, l’installazione e la manutenzione dello scaldabagno elettrico non richiede particolari attenzioni.

Tuttavia, è innegabile che avere uno scaldabagno elettrico richiede un maggior consumo elettrico, in particolare modo se lo scaldabagno viene utilizzare in maniera scorretta.

Occorre poi distinguere due categorie differenti di scaldabagno elettrico. Infatti, un primo tipo di scaldabagno elettrico è quello ad accumulo.

In questo caso, lo scaldabagno elettrico ad accumulo permette di raccogliere l’acqua all’interno del serbatoio e lo riscalda per un determinato periodo di tempo. L’acqua sarà conservata calda per l’intera giornata.

Al contrario, la seconda tipologia di scaldabagno elettrico, quello istantaneo, è basata su un funzionamento molto diverso. A tal proposito, l’acqua viene riscaldata esclusivamente al momento del bisogno.

Scaldabagno elettrico: per chi è più indicato

Dal punto di vista dei consumi elettrici, la differenza tra le due tipologie è piuttosto rilevante.

Infatti, lo scaldabagno ad accumulo assorbe una quantità di corrente molto elevata e l’acqua calda richiede parecchio tempo prima del riscaldamento effettivo.

Può essere particolarmente indicato nei casi di abitazioni con diverse persone che vivono nella casa, in quanto riduce il consumo elettrico che potrebbe essere dovuto al continuo riscaldamento dell’acqua.

Per quanto riguarda, invece, lo scaldabagno elettrico istantaneo, questo risulta essere a basso consumo e di dimensioni limitate.

Il vantaggio di questa tipologia di scaldabagno sta nel fatto che può essere installato anche negli spazi più piccoli.

In generale, lo scaldabagno elettrico permette di godere di una serie di vantaggi legati al risparmio in bolletta. Infatti, è possibile spegnere lo scaldabagno elettrico quando non è in funzione oppure installare un timer che serve per programmare l’accensione solo quando si ha la necessità.

Infine, con lo scaldabagno elettrico si può decidere di installare un riduttore di flusso per risparmiare l’acqua calda anche al 40%.

Come funziona lo scaldabagno a gas

Passiamo ora alla scelta dello scaldabagno a gas. A questo proposito, si tratta di un dispositivo che si attiva al momento dell’apertura del rubinetto dell’acqua calda.

È nel momento in cui si apre il rubinetto che si attiva lo scaldabagno, grazie al meccanismo della combustione del gas, che genera calore per riscaldare l’acqua.

Perché scegliere lo scaldabagno a gas? Tra i vantaggi, sicuramente le dimensioni compatte di questo dispositivo. Questo aspetto lo rende particolarmente adatto anche quando si hanno degli spazi ridotti nell’ambiente domestico.

A questo si aggiunge anche il fatto che al momento è possibile scegliere tra i modelli dello scaldabagno interno e quello esterno. Questo significa che si può installare il dispositivo nello spazio esterno della casa.

Inoltre, va detto che lo scaldabagno a gas gode anche di un consumo energetico ottimizzato, che permette così di risparmiare sulla bolletta.

Infine, va detto che tra i vantaggi generali dei modelli di scaldabagno a gas vi è anche quello legato ai costi più bassi di gestione, e soprattutto la loro capacità di impiegare un tempo davvero ridotto per riscaldare l’acqua.

Occorre però evidenziare che il modello elettrico è invece più idoneo a mantenere per lungo tempo la temperatura dell’acqua costante.

