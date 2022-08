Non è il bonus terme ma un ulteriore sconto per gli studenti iscritti nelle Università che consente di andare alle terme pagando di meno! Come richiederlo e quanto dura l’offerta.

Sapevi che gli studenti universitari possono andare alle terme con un sostanzioso sconto? Diverse Spa e centri termali in tutta Italia, da nord a sud, offrono pacchetti scontati a prezzi davvero vantaggiosi a ragazzi e ragazzi che risultano iscritti presso un'Università italiana, senza chiedere l’ISEE o altre informazioni riguardo al reddito famigliare.

Non è il bonus terme in quanto si tratta di un'offerta dedicata solo ed esclusivamente a chi frequenta l'università: prevede lo sconto del 20% sul prezzo del biglietto di ingresso. Scopriamo in questa guida come fare per ottenerlo, che documenti servono e soprattutto quando, chi e dove può andare alle terme con lo sconto.

Sconto QC terme per studenti universitari: ecco come pagare il 20% in meno

La vantaggiosa offerta riguarda le QC terme di tutta Italia anche in quelle prestigiose a Milano, Bormio, San Pellegrino, Pré Saint Didier, Dolomiti e Chamonix-Mont-Blanc. Ne possono usufruire gli studenti universitari iscritti in una facoltà sul territorio italiano, potendo richiedere l’ingresso scontato comprensivo anche del famoso "Aperiterme" in accappatoio. Avere lo sconto del 20% è più semplice di quanto si pensi: bisogna sottoscrivere la UBox Card o la Yes Milano Card accedendo ai portali online dedicati.

Oltre a questa particolare tipologia di “bonus terme” gli universitari che richiedono la Universitybox card hanno diritto ad una lunga lista di sconti esclusivi:

per acquistare PC e smartphone;

acquistare libri;

ottenere codice sconti per acquisti online su Asos, Nike e molti altri siti.

Come chiedere lo sconto

Lo sconto per studenti universitari si ottiene presentando la Card sottoscritta insieme al Codice sconto ricevuto via e-mail. Il tutto avviene direttamente nella reception del centro termale nel giorno in cui si desidera beneficiare dell’offerta e della SPA.

Il prezzo scontato vale per l’acquisto di un ingresso giornaliero ma non si applica all’eventuale accompagnatore: vuol dire che ogni richiedente deve essere in possesso della Card nominativa che dimostra la qualità di studente. Il gestore delle terme applicherà lo sconto del 20% sul prezzo d'ingresso stabilito nel listino, che può variare in base al giorno della settimana o al periodo dell’anno.

Quando scade l’offerta

La possibilità di entrare alle terme pagando il 20% in meno non è illimitata: scadrà il 1° ottobre 2022. Chi desidera beneficiarne deve affrettarsi a sottoscrivere la Card e a recarsi un QC terme convenzionato godendosi il meritato relax.