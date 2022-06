Otterrà il 50% di sconto sulle tapparelle chi richiede subito questo Bonus casa 2022

Bonus casa 2022 ancora attivi e richiedibili. Con l’estate ormai arrivata, scatta la corsa all’acquisto di condizionatori, tende da sole e tapparelle per le finestre delle mansarde. Per quest’ultime si può risparmiare fino al 50% della spesa sostenuta. Ecco come funziona lo sconto sulle tapparelle e come averle per metà prezzo.

Se mal sopporti il caldo e non ami sudare da fermo, puoi sempre ricorrere ad una serie di incentivi messi a disposizione dallo Stato per ammortizzare la spesa sostenuta per l’acquisto del tuo dispositivo preferito.

Dal 50% al 60%, dal 60% al 100%: grazie ai Bonus casa si hanno diverse chance di risparmio adatte a tutte le tasche.

Chi vive in mansarda è invece consapevole di come un piccolo raggio di sole possa trasformare gli ambienti in un vero e proprio forno a microonde. Niente paura, non serve l’estintore: basta semplicemente aggiungere delle tende o delle tapparelle alle finestre della nostra mansarda.

E anche in questo la possibilità di risparmio è dietro l’angolo. La soluzione al nostro problema è fornita ancora una volta dai Bonus casa 2022, nello specifico dal Bonus tapparelle e chiusure oscuranti al 50%.

I più curiosi o attenti al portafoglio si staranno sicuramente chiedendo come funziona l’incentivo e quali sono i requisiti da rispettare per accedere allo sconto del 50% sull’ammontare della spesa sostenuta.

Giusto per non lasciarvi completamente in preda ai dubbi, forniamo qualche piccola anticipazione a riguardo per poi svelare tutte le informazioni utili all’ottenimento del Bonus casa 2022 dedicato alle tapparelle nel corso dei paragrafi a seguire.

Il Bonus casa 2022 in questione premia l’installazione di tende, persiane, tapparelle e avvolgibili in grado di assicurare una protezione dai raggi solari, ovviamente se in possesso di determinate caratteristiche fra poco analizzate.

Vediamo subito in cosa consiste il Bonus casa 2022 per risparmiare sull’acquisto di tapparelle, tende e altri sistemi di schermatura solare e quale percentuale di sconto si potrà ottenere in base all’acquisto desiderato.

Proseguite nella lettura dell’articolo perché l’opportunità offerta dal Bonus casa 2022 è veramente ghiotta!

Bonus casa 2022: tende e tapparelle gratis al 50%. Quali requisiti per accedere subito allo sconto

Prima ancora di vedere come funziona il Bonus tende e tapparelle, ricompreso nel pacchetto dei Bonus casa 2022, occorre capire quali sono i requisiti che i dispositivi devono rispettare per essere ammessi allo sconto del 50%.

Partiamo da una facendo una distinzione tra schermature solari e chiusure oscuranti. Le prime, installate all’esterno o integrate all’interno di una vetrata trasparente, garantiscono un accurato controllo dei valori energetici, anche ottici-luminosi, in risposta ai raggi solari.

Le seconde comprendono le tapparelle, le persiane, gli scuri e gli avvolgibili.

Come facilmente intuibile, non tutte le tende e le tapparelle permettono di ottenere lo sconto garantito dal Bonus casa 50%, poiché solo la spesa sostenuta per l’acquisito di specifici dispositivi può essere agevolata.

Insomma, tende e tapparelle dovranno rispettare una serie di requisiti per accedere fin da subito allo sconto. Di quali si tratta?

Innanzitutto, devono essere mobili, possedere una marcatura CEE (ove prevista), risultare conformi alla normativa locale e nazionale in materia di sicurezza e di efficienza energetica. Ma non solo.

Devono essere installate all’interno o all’esterno, con l’involucro edilizio e non liberamente montabili o smontabili da parte dell’interessato, a protezione di una vetrata, oltre ad appartenere alla categoria delle schermature tecniche.

Solo per le tende e le tapparelle con tali requisiti si potrà godere dello sconto del 50%.

Otterrà il 50% di sconto sulle tapparelle chi richiede subito questo Bonus casa 2022

Passiamo subito a vedere come funziona il Bonus casa 2022 riguardante l’acquisto e la sostituzione di tapparelle e tende. La misura copre le spese sostenute da inizio gennaio 2022 fino alla fine dello stesso anno.

Lo sconto del si concretizza, invece, in una detrazione IRPEF del 50% spalmata su 10 quote annuali di uguale importo.

Occhio, però, a non fare confusione: il Bonus tapparelle e tende permette di coprire la spesa sostenuta per l’installazione di nuove schermature solari in grado di filtrare i raggi solari eccessivi tipici del periodo estivo. La sola sostituzione non è ammessa alla detrazione fiscale del 50% prevista dal Bonus casa.

Altra novità che sicuramente farà gioire gli interessati all’incentivo riguarda la possibilità di usufruire dello sconto senza acquistare degli infissi.

Se in mansarda hai delle finestre prive di una protezione esterna e vorresti correre ai ripari installando delle tende da sole o delle tapparelle ora puoi farlo richiedendo il Bonus casa 2022, risparmiando la metà della spesa.

Naturalmente, la somma spesa per acquistare tende e tapparelle non dovrà superare un determinato importo. Ad esempio, le schermature solari non dovranno superare il tetto massimo di 230 euro/mq, mentre per tutto l’intervento non si potranno superare i 60.000 euro di spesa.

Attenzione perché la detrazione fiscale del 50% non si applica sulle nuove costruzioni, ma sulle case accatastate, quindi, già esistenti.