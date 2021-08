In Lombardia e in Campania è stata resa disponibile la domiciliazione bancaria del bollo auto del vostro veicolo, attraverso la quale sarà possibile effettuare in automatico il pagamento dello stesso in comodità. Con la domiciliazione bancaria sarà possibile, inoltre, ottenere uno sconto sul bollo del 15%. Scopri come fare per ottenerlo!

In Lombardia è stata resa disponibile la domiciliazione bancaria del bollo auto del vostro veicolo, attraverso la quale sarà possibile effettuare in automatico il pagamento dello stesso in comodità. Con la domiciliazione bancaria sarà possibile, inoltre, ottenere uno sconto sul bollo del 15%.

Con la domiciliazione bancaria non avrete più il problema di ricordare le scadenze del bollo auto, le quali sono sempre insidiose ed il mancato pagamento del bollo auto può causare non pochi problemi. Inoltre, anche se non tutti pagano il bollo auto, o lo pagano parzialmente, si può usufruire comunque dello sconto dedicato del 15% sull'importo.

Quindi, vediamo come fuziona la domiciliazione bancaria.

Come funziona la domiciliazione bancaria

La domiciliazione bancaria può risolverci diversi inconvenienti, rendendoci la vita molto più semplice senza l'oneroso compito di ricordarci delle scadenze delle imposte da pagare. Il bollo auto è una di quelle.

Infatti, il mancato pagamento del bollo auto può provocare diverse conseguenze gravi o meno gravi a seconda dell'entita del riatardo. Potremmo andare incontro ad una "semplice" sanzione che consiste nel pagamento di una mora sommati agli interessi per ogni giorno di ritardo, oppure, se il ritardo è rilevante, potremmo incorrere addirittura al pignoramento del veicolo, alla rottamazione e alla radiazione dal PRA. A seguito di questo procedimento il nostro veicolo potrebbe essere addirittura venduto. Tutte le conseguenze derivanti dal mancato pagamento del bollo auto le troverete in questo articolo.

Ma con la domiciliazione bancaria non avremo più di questi problemi. La domiciliazione bancaria, inoltre, dà diritto ad uno sconto del 15 per cento sull'importo annuale del bollo auto, pari a 2 mesi di bollo gratutito. Questo è quanto viene detto sul sito della Regione Lombardia. Stessa cosa vale per chi aveva già una domiciliazione in corso.

Anche in Campania è stata attivata la domiciliazione bancaria ma lo sconto applicato è inferiore, in particolare chi attiverà la domiciliazione bancaria avrà uno sconto del 10 per cento sull'importo del bollo auto.

Chi può attivare la domiciliazione bancaria

Per quanto riguarda la Regione Lombardia, la domiciliazione bancaria può essere attivata dai seguenti soggeti e categorie di soggetti. In particolare a:

i residenti nella Regione Lombardia oppure cittadini iscritti all'Anagrafe Italiani Residenti all'Estero (AIRE), locatari se se il contratto di locazione decorre dal 1° gennaio 2017 o proprietari di uno o più veicoli;

oppure cittadini iscritti all'Anagrafe Italiani Residenti all'Estero (AIRE), locatari se se il contratto di locazione decorre dal 1° gennaio 2017 o proprietari di uno o più veicoli; i cittadini che hanno intenzione di pagare per conto del proprietario o del locatario di un veicolo (per esempio: coniuge, convivente, figlio, nipote, ecc.);

di un veicolo (per esempio: coniuge, convivente, figlio, nipote, ecc.); le persone giuridiche, anche pubbliche, titolari di non più di 50 veicoli, superato il quale è possibile attivare il pagamento cumulativo, che prevede una riduzione del 10%.

Se il veicolo risulta essere cointestato allora tocca al proprietario principale, ovvero quello che risulta per primo nella carta di circolazione, inviare la richiesta per attivare la domiciliazione bancaria.

Anche un veicolo di nuova immatricolazione può richiedere la domiciliazione bancaria. Per attivarla, il proprietario dovrà inviare la richiesta a partire dal primo anno di immatricolazione alla Regione Lombardia.

Inoltre, il proprietario eventualmente revocare la domiciliazione bancaria. La domiciliazione bancaria può essere revocata in qualsiasi momento dal proprietario entro il mese precedente a quello in cui deve avvenire il pagamento. Per revocare la domiciliazione bancaria basterà collegarsi online all'area personale accedendo attraverso identità spid o con la Carta nazionale dei servizi con PIN. Inoltre, e possibile rivolgersi al proprio istituto di credito.

Il proprietario può richiedere la revoca del mandato quando ad esempio cambia casa. Oppure quando il veicolo, seguito di una reimmatricolazione, cambia targa anche se il proprietario rimane lo stesso. Il cittadino può chiedere la revoca del mandato anche a seguito di un trasferimento in altra regione.

Tuttavia, la revoca può anche essere disposto in automatico quando:

il veicolo viene venduto, rubato o consegnato al demolitore . In questo caso il veicolo viene automaticamente cancellato al PRA con conseguente perdita del possesso;

. In questo caso il veicolo viene automaticamente cancellato al PRA con conseguente perdita del possesso; il proprietario ha diritto all'esenzione dal pagamento del bollo auto ;

; la banca cambia le proprie cordinate. In questo caso bisognerà ricomunicare il nuovo IBAN.

Come viene attivata la domiciliazione bancaria

La domiciliazione bancaria può essere attivata dal proprietario del veicolo inoltrando richiesta alla Regione Lombardia attraverso le modalità online e attraverso la modalità cartacea.

In particolare, online, accedendo nell'Area Personale Tributi, nella sezione dedicata alla domiciliazione, si potrà accedere attraverso:

identità SPID , servizio offerto dalla Pubblica Amministrazione;

, servizio offerto dalla Pubblica Amministrazione; Carta Nazionale dei Servizi (CNS) associata a codice PIN che può essere richiesto agli sportelli di spazioRegione e dalle Aziende socio sanitarie;

associata a codice PIN che può essere richiesto agli sportelli di spazioRegione e dalle Aziende socio sanitarie; Carta d'Identità Elettronica (CIE).

Dopo l'invio attraverso questa modalità, la domiciliazione verrà attivata alla prima scadenza del bollo auto.

Per quando riguarda la modalità cartacea, la richiesta di domiciliazione bancaria va inviata esclusivamente attraverso posta ordinaria, quindi non posta raccomandata, alla Regione Lombardia:

REGIONE LOMBARDIA - Casella Postale 11048 - 20124 MILANO.

Al modulo, che dovrà essere compilato esclusivamente online e poi stampato, dovrà essere allegato l'avviso di scadenza del bollo auto.

Sul sito della Regione Lombardia si specifica che non esiste un modulo cartaceo vuoto da compilare.

Tuttavia, per ogni problema tecnico per l'inoltro della richiesta online e cartacea è possibile contattare l'Assistenza ACI al numero 02-2332.7892, attivo dal lunedì al venerdì (festivi esclusi) dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00.

Oppure, è possibile inviare un messaggio a questo link compilare il form ed inviare la richiesta di assistenza.

Bollo auto, gli importi e le scadenze

Il bollo auto è la tassa sul possesso dei veicoli che grava sul possesso dei veicoli autorizzati e non autorizzati alla circolazione. In precedenza, veniva chiamata Tassa di circolazione e gravava solamente sui veicoli autorizzati alla circolazione. Questo vuol dire che, se inizialmente il proprieatrio in possesso di un veicolo inutilizzato non era tenuti a pagare la tassa di circolazione, adesso invece si è obbligati.

Il bollo auto quindi grava sul possesso di tutti i veicoli che siano auto o moto. Esistono però alcune eccezioni per cui non è necessario pagare il bollo auto:

quando il proprietario è disabile , ed ha diritto alla Legge 104 (anche i familiari possono beneficiare di alcune agevolazioni);

, ed ha diritto alla Legge 104 (anche i familiari possono beneficiare di alcune agevolazioni); quando il proprietario è in possesso di un veicolo d'epoca, ultratrentennale.

L'importo del bollo auto viene stabilito in base a diversi fattori, quali:

in base alla cilindrata, ai kw;

in base alla classe ambientale d'appartenenza, esempio Euro 1, Euro 2, Euro 3, Euro 4, Euro 5, Euro 6.

Oltretutto, le auto di nuova generazione, le ibride e soprattutto le auto elettriche, possono avere degli sconti, non solo sul bollo auto, ma anche in altri casi, come ad esempio l'esenzione al pagamento per parcheggio nelle strisce blu o la possibilità di accedere alle aree del centro città, come nelle aree ZTL.

Attulamente, però, il bollo auto ,così come anche l'assicurazione auto, stanno subendo degli incrementi e questo ha fatto variari i prezzi degli importi al kilowatt. Di seguito, ecco tutti gli importi, sotto i 100 kw e sopra i 100 kw, in base alla classe ambientale d'appartenenza:

Euro 0 : 3 euro fino a 100 kw e 4.50 euro oltre i 100 kw;

: 3 euro fino a 100 kw e 4.50 euro oltre i 100 kw; Euro 1 : 2,90 euro fino a 100 kw e 4,35 euro oltre i 100 kw;

: 2,90 euro fino a 100 kw e 4,35 euro oltre i 100 kw; Euro 2 : 2,80 euro fino a 100 kw e 4,20 euro oltre i 100 kw;

: 2,80 euro fino a 100 kw e 4,20 euro oltre i 100 kw; Euro 3 : 2,70 euro fino a 100 kw e 4,05 euro oltre i 100 kw;

: 2,70 euro fino a 100 kw e 4,05 euro oltre i 100 kw; Euro 4, 5, 6: 2,58 euro fino a 100 kw e 3,87 euro oltre i 100 kw.

E' necessario, quindi, tenere conto delle scadenze per non incorrere a delle sanzioni molto gravi. A seguito della situaizone pandemica, le scadenze sono state rateizzate, anche per venire incontro alle esigenze di molti contribuenti in difficoltà.

Qui di seguito, vi elenco tutte le scadenze da rispettare, per l'anno 2021:

se il bollo auto era scaduto a dicembre 2020, il pagamento andava effettuato il 20 gennaio 2021;

se il bollo auto era scaduto ad aprile 2021, il pagamento andava effettuato entro il 31 maggio 2021;

se il bollo auto scade ad agosto 2021, c'è tempo fino al 30 settembre 2021 per saldarlo.

Nei casi stabiliti dalla legge, il bollo auto va pagato entro il mese di immatricolazione. Invece, se l'immatricolazione viene effettuata negli ultimi giorni del mese, allora il bollo andrà pagato gli ultimi 10 giorni del mese successivo.

