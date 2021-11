Sconto in fattura e cessione del credito a rischio nel 2022! Ecco le più importanti novità che il Decreto Antifrode ha portato ai bonus edilizi. Infatti, in questo articolo andiamo ad approfondire come cambia il Bonus Facciate, ma anche il Bonus Mobili ed il Superbonus (dove cambia anche la detrazione fiscale!). Scopri tutto qui!

Come sappiamo la Legge di Bilancio relativa al 2022 ancora non si è concretizzata, ma ogni sua bozza tende a cambiare un po’ tutto ciò che riguarda il settore dei bonus edilizi.

Ecco che la costante “vittima” è proprio il Bonus Facciate.

Come sappiamo, questo bonus non era stato inserito nel Documento Programmatico di Bilancio e, di conseguenza, non doveva ricevere alcuna proroga per il 2022.

Tutto ciò ha suscitato un profondo malcontento nei cittadini italiani che avevano deciso di ricorrere a tale agevolazione nel corso del prossimo anno.

Ed ecco che il Governo ha deciso di tornare sui suoi passi e, con la bozza della Legge di Bilancio 2022, ha reintrodotto il Bonus Facciate, seppur in una forma diversa rispetto a come lo conosciamo oggi.

Infatti, tale bonus è stato letteralmente riformato e ridimensionato. Ciò significa che tra un mese si passerà dal famoso Bonus Facciate 90% al Bonus Facciate 60%.

Cosa vuol dire? Te lo spiego subito.

Con il ridimensionamento del Bonus Facciate si passerà da una detrazione fiscale pari al 90% ad una del 60%, quindi ci si abbasserà di ben 30 punti percentuali.

Tuttavia, nonostante queste precisazioni siano già arrivate, ci sono ancora molti elementi da chiarire quando parliamo di questa agevolazione in versione rinnovata per il 2022.

Cosa succederà per coloro che iniziano i lavori nel 2021? Devono per forza terminarli entro il 31 dicembre per avere accesso al Bonus Facciate 90%? Come funziona in questi casi?

Inoltre, come se non bastasse, scende in campo anche il Decreto Antifrode che rende ancora più difficile usufruire di alcune possibilità offerte dai bonus edilizi, come lo sconto in fattura e la cessione del credito che sono a rischio per il 2022.

In questo articolo andiamo a fare chiarezza circa questi dubbi e capiamo quali sono le novità che influiscono sul Bonus Facciate per il 2022.

Bonus Facciate 2022: cambiano le scadenze e le detrazioni fiscali

Per capire per quale motivo la detrazione fiscale prevista dal Bonus Facciate è diminuita di ben 30 punti percentuali è bene fare un passo indietro.

Come abbiamo visto nell’introduzione del nostro articolo, con la prima bozza della Legge di Bilancio relativa al 2022, ossia il DPB, il Bonus Facciate sembrava dover finire con il 2021.

Successivamente, però, il Governo ha deciso di tornare sui suoi passi e di proporre un rinnovo dell’agevolazione in questione anche per il 2022.

Attenzione: il Bonus Facciate è stato rinnovato solo fino alla fine dl 2022 a differenza di altri bonus casa, come il Superbonus 110% che ha subito un rinnovo fino al 2026 (seppur con importanti modifiche) ed il Bonus Mobili ed Elettrodomestici che ha ottenuto una proroga fino al 2024.

Invece, come abbiamo preannunciato, il Bonus Facciate vedrà la sua scadenza definitiva il 31 dicembre 2022.

Ma cosa succederà? Ebbene dal 1° gennaio 2022 il Bonus Facciate 90% diventerà 60% e quindi scenderà di ben 30 punti percentuali.

Eppure, a differenza della misura del Superbonus, non ci sarà alcuna distinzione tra condomini, cooperative e unifamiliari.

Infatti, tutti gli edifici e tutte le persone avranno comunque la possibilità di sfruttare questo bonus fino alla sua scadenza che, come abbiamo visto, è fissata al 31 dicembre 2022.

Sconto in fattura e cessione del credito a rischio: il Decreto Antifrode

Sembrava detta l’ultima parola sul Bonus Facciate ed ecco la sorpresa: entra in campo anche il Decreto Antifrode.

Ma cerchiamo di capire meglio in che modo tale decreto può incidere sul nostro bonus.

Innanzitutto dobbiamo ricordare che, dopo vari ripensamenti, il Governo ha deciso di concedere il Bonus Facciate anche nel 2022 con tutte e tre le diverse opzioni di utilizzo: detrazione fiscale, sconto in fattura e cessione del credito.

Ebbene, come influisce in questo frangente il Decreto Antifrode? Te lo spiego subito.

Tale decreto, che per la cronaca è il DL n. 57 dell’11 novembre 2021, va a modificare molte regole dei bonus dedicati al mondo dell’edilizia.

Abbiamo parlato di tre opzioni di utilizzo. Quando parliamo di decreto Antifrode dobbiamo prendere in considerazione solo lo sconto in fattura e la cessione del credito che sono, di fatto, a rischio.

Infatti, per quanto riguarda la detrazione fiscale, essa può essere sfruttata senza alcun problema e limitazione in quanto si tratta di un credito di imposta IRPEF che verrà corrisposto in un arco temporale di 10 anni con dieci rate da pari importo.

Torniamo alle altre due modalità a rischio: sconto in fattura e cessione del credito.

Infatti, se i lavori dovessero essere stati pagati in seguito al 12 novembre (data di approvazione del Decreto Antifrode) dovranno presentare l’asseverazione tecnica ed il visto di conformità.

Questa normativa non si ferma al Bonus Facciate, ma viene applicata anche per altri bonus del mondo dell’edilizia.

Un bonus è escluso da quanto detto: stiamo parlando del Superbonus 110%. Per quale motivo?

Nel caso del Superbonus il decreto Antifrode prevede che l’asseverazione tecnica ed il visto di conformità vengano richiesti anche nel caso di detrazione fiscale in quanto il credito di imposta in questo caso ha una durata di 5 anni.

Ma quali sono le nuove regole circa il visto di conformità? Scopriamolo in questo video realizzato da Procida Vivone & Partners:

Bonus Facciate: il Decreto Antifrode e la data limite del 12 novembre!

Quindi abbiamo capito bene? Per tutti coloro che hanno effettuato il pagamento prima della data del 12 novembre 2021 non è richiesto alcun documento?

Dal momento dell’introduzione del Decreto Antifrode sono state moltissime le domande che sono state poste dai cittadini per fare chiarezza circa cosa si potesse e non si potesse fare.

Dunque, per rispondere a tali dubbi, possiamo ricorrere alle FAQ dell’Agenzia delle Entrate.

Innanzitutto abbiamo la questione relativa alla data limite, ossia il 12 novembre 2021, ossia la data in cui il Decreto Antifrode è ufficialmente entrato in vigore.

Ma se la fattura è arrivata ed è stata pagata prima del 12 novembre 2021 e l’azienda edilizia non ha ancora comunicato la data del pagamento? Cosa accade in questo caso?

La domanda sembra essere molto complessa, ma fortunatamente l’Agenzia delle Entrate ha da subito fatto chiarezza.

In questa specifica situazione, è bene sottolineare che fa fede la data del pagamento, anche se la comunicazione dello stesso dovesse essere effettuata in ritardo.

Quindi ciò significa che se la fattura è stata saldata prima del 12 novembre non bisogna sottostare ai vincoli imposti dal Decreto Antifrode e non bisogna presentare né il visto di conformità né l’asseverazione tecnica dei lavori effettuati.

Bonus Facciate: come mantenere il bonus al 90% nel 2022?

Una delle domande che arriva più frequentemente in redazione è “Posso usufruire del Bonus Facciate 90% anche nel 2022?”.

Dato che abbiamo detto che la scadenza del bonus per come lo conosciamo oggi è fissata al 31 dicembre 2021 la risposta sarebbe ovvia. Invece non è così semplice.

In questo caso abbiamo due casistiche che dobbiamo analizzare.

Il primo caso riguarda coloro che hanno iniziato i lavori relativi al Bonus Facciate nel corso del 2021 e che, per varie motivazioni, non hanno ancora terminato tali lavori.

Ebbene, secondo quanto affermato dall’Agenzia delle Entrate anche in questo caso fa fede la data del pagamento.

Cosa vuol dire? Te lo spiego subito.

In poche parole se i lavori effettuati nel corso del 2021 e non ancora terminati sono stati saldati prima del 31 dicembre 2021, si potrà beneficiare anche nel 2022 del Bonus Facciate 90%. In caso contrario, come sappiamo, l’agevolazione scenderà al 60%.

Per quanto riguarda il secondo scenario, possiamo affermare che esso è più complesso.

Anzi, più rischioso.

Infatti, si tratta di una delle pratiche più rischiose nel campo dell’edilizia, ossia il pagamento anticipato di prestazioni future.

Eppure, la possibilità c’è e la scelta se sfruttarla o meno è totalmente personale.

In cosa consiste? Te lo spiego subito.

In poche parole vi è la possibilità di pagare anticipatamente i lavori nel 2021 per poter godere della detrazione del 90% relativa al Bonus Facciate anche nel 2022.

Consigliabile o no, è pur sempre un’opzione che bisogna conoscere.

Bonus Facciate e Bonus Mobili ed Elettrodomestici: non sono più compatibili!

Se il Bonus Facciate esisterà ancora nel 2022 è proprio grazie al Bonus Mobili ed Elettrodomestici.

Infatti, come abbiamo più volte sottolineato, il Bonus Facciate non doveva essere rinnovato.

Successivamente, quando il Governo Draghi ha deciso di tornare sui suoi passi e di rendere tale misura di nuovo disponibile anche per il prossimo anno, ha dovuto reperire i fondi per finanziarlo.

Da dove sono arrivati tali fondi? Dal Bonus Mobili ed Elettrodomestici.

Per capire il che modo il Bonus Facciate riesca a resistere grazie al Bonus Mobili andiamo ad analizzare il secondo più nel dettaglio.

Innanzitutto è bene conoscere il Bonus Mobili ed Elettrodomestici per com’è ora: tale bonus consente una detrazione fiscale del 50% sulla spesa massima di 16.000 euro.

Dunque, facendo due calcoli, la detrazione massima sarà di 8.000 euro.

Ebbene nel 2022 tutto cambierà radicalmente. La detrazione si abbasserà di moltissimo.

Quindi, per fare in modo che il Bonus Facciate possa esistere anche il prossimo anno, il Governo Draghi ha deciso di ridimensionare notevolmente il Bonus Mobili ed Elettrodomestici.

La modifica non riguarda la detrazione fiscale che rimane del 50%, ma la spesa massima viene abbassata da 16.000 euro a 5.000 euro. Di conseguenza, se la matematica non è un’opinione, lo sconto massimo che si potrà ottenere nel 2022 è di 2.500 euro.

Ma le brutte notizie non sono ancora finite!

Se in tanti pensavano di usufruire del Bonus Facciate e del Bonus Mobili insieme (che ricordiamo, può essere utilizzato solo dopo un intervento di ristrutturazione) abbiamo una brutta notizia: non si può.

Infatti il Bonus Facciate ed il Bonus Mobili non saranno compatibili in quanto il secondo è vincolato alla ristrutturazione edilizia con il Bonus Casa.