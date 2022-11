Al via la nuova stagione invernale 2022-2023: quanto costerà un biglietto giornaliero o un abbonamento stagionale per lo Skipass? Come risparmiare? Con le nuove offerte si possono ottenere sconti e riduzioni sul biglietto giornaliero e sull'abbonamento: ecco quali sono i pacchetti, come funzionano e come ottenerli.

La stagione invernale 2022-2023 sta per prendere il via: siete pronti per la settimana bianca?

Per quest’anno l’inizio della stagione sembra a rischio non solo per i costi dell’energia elettrica, ma anche per e temperature che sono al di sopra delle medie stagionali. Riusciremo ad andare a sciare quest’anno? Probabilmente sì, ma i costi potrebbero essere più alti, e la stagione più breve.

A causa della crisi energetica – purtroppo – per quest’anno i costi degli sport invernali e della settimana bianca saranno in aumento: a partire dall’abbonamento Skipass stagionale, fino alle strutture ricettive delle singole località sciistiche.

Esistono, però, delle offerte interessanti per risparmiare e godersi uno degli sport invernali più belli al mondo: ecco come ottenere sconti, vantaggi e offerte sullo Skipass da sfruttare per tutta la stagione 2022-2023.

Offerte Skipass 2022-2023: quanto costerà sciare quest'anno

Il costo della settimana bianca di quest’anno è destinato ad aumentare nella misura del 15-18%: a conteggiare i rincari è stata proprio Assoutenti, che annuncia una spesa media pro-capite compresa tra i 1.400 e i 1.600 euro a famiglia per una settimana in montagna (tra Skipass, alloggio, ristoranti).

Tutti coloro che sceglieranno di sciare sulle Dolomiti dovranno mettere in preventivo una spesa minima di 74 euro per il biglietto giornaliero, rispetto ai 67 della scorsa stagione. L’abbonamento, invece, potrebbe costare 890 euro, ovvero 20 euro in più rispetto allo scorso anno (se acquistato prima del 24 dicembre 2022, successivamente costerà 950 euro).

Più cara la settimana bianca in Lombardia, dove i prezzi medi per il biglietto giornaliero a Bormio passeranno da 56 euro a 62 euro, mentre l’abbonamento arriverà a costare 825 euro. A Livigno i prezzi saranno rispettivamente di 59 euro per il giornaliero e 880 euro per l’abbonamento.

Non andrà meglio nemmeno in Valle d’Aosta: i biglietti giornalieri a Courmayeur passeranno da 56 a 61 euro, a Cervinia da 53 a 57 euro, a La Thuile da 47 a 51 euro. L’abbonamento stagionale nella Regione supererà i 1.100 euro, a seconda del comprensorio scelto.

Offerte Skipass 2022-2023: come risparmiare

Nonostante i rincari in arrivo per la prossima stagione (non solo sullo Skipass, ma anche sulla settimana bianca), non mancano le offerte e i pacchetti risparmio per tutta la famiglia.

A Livigno, Bormio e in Valle d’Aosta, per esempio, è possibile ottenere uno Skipass a metà prezzo per tutti i ragazzi nati dopo il 2007; mentre i bambini e ragazzi nati dal 2015 in avanti potranno accedere gratuitamente alle piste se accompagnati da un adulto pagante (tessera di minimo 3 giorni).

Sempre tra le offerte per risparmiare sullo Skipass segnaliamo l’iniziativa di Livigno, dove è possibile sciare gratis (limitatamente ai periodi dal 03 dicembre 2022 al 17 dicembre 2022 e dal 15 aprile 2023 al 01 maggio 2023) prenotando un soggiorno di almeno 4 notti presso una delle strutture alberghiere, oppure 7 notti in appartamento o strutture convenzionate.

Per tutti coloro che intendono sciare sul comprensorio Dolomiti Superski, infine, è possibile acquistare un biglietto maggiorato del 20% da utilizzare alternativamente per entrambi i genitori, in modo da avere sempre sotto controllo il proprio figlio.

Sconto del 15% sullo Skipass per tutta la stagione: parte il nuovo cashback Telepass

La nuova iniziativa per “salvare” la stagione invernale prevede a possibilità di ottenere uno sconto del 15% sullo Skipass, acquistando direttamente dall’applicazione Telepass.

Tutti gli appassionati degli sport invernali avranno la possibilità di ottenere una sorta di cashback – ovvero un rimborso spese – per le discese effettuate in uno (o più) dei 45 comprensori convenzionati: complessivamente parliamo di oltre 3.000 km di piste da sci dislocate in 7 Regioni diverse.

Gabriele Benedetto, amministratore delegato di Telepass ha affermato che

con questa iniziativa (…) la società vuole dare un segnale di vicinanza alle aziende del settore, a tutti gli sciatori e alle famiglie italiane.

Cerchiamo di capire in che cosa consiste il nuovo cashback con Telepass e come si può risparmiare sull’acquisto dello Skipass per la stagione 2022-2023.

Sconto del 15% sullo Skipass per tutta la stagione: come funziona

L’iniziativa durerà per tutta la stagione invernale 2022-2023: si parte dal 1° dicembre 2022 con la nuova offerta Telepass che garantisce uno sconto del 15% sullo Skipass, e si prosegue fino al 31 marzo 2023.

Come funziona l’iniziativa? In sostanza, pagando lo Skipass con l’applicazione Telepass si potrà ottenere un cashback del 15% sulle discese effettuate nei vari comprensori aderenti all’iniziativa.

Non solo: la società ha spiegato che – ove possibile – verrà applicata la miglior tariffa servizio Telepass possibile, in base agli accordi presi con i singoli comprensori in base agli orari di accesso agli impianti.

Sconto del 15% sullo Skipass: chi può ottenerlo?

Un’occasione da cogliere al volo per risparmiare sulla settimana bianca e sullo sci invernale: se sei un appassionato di questo sport, questa è la soluzione migliore per spendere poco e goderti le vacanze.

Ma non tutti possono ottenere il cashback del 15% sullo Skipass: l’offerta è riservata ai clienti Telepass (Telepass Plus e Telepass Pay X) che acquisteranno direttamente dall’applicazione lo Skipass, nel periodo compreso tra il 1° dicembre 2022 e il 31 marzo 2023.

L’iniziativa, inoltre, sarà valida solo nei 45 comprensori aderenti in una delle seguenti Regioni: Valle d’Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino-Alto Adige, Molise, Emilia-Romagna, Veneto.