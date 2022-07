E' in arrivo un'altra sorpresa per tutte le famiglie italiane. Di recente in molti hanno trovato nella propria bolletta luce e gas una voce particolare. Ed è particolare perché grazie a questa la bolletta luce e gas è lievitata parecchio. Se hai anche tu questa voce nella tua bolletta, purtroppo rischi di dover pagare di più. Ma non preoccuparti: c'è un modo per eliminare questa voce. Ecco quale

E' in arrivo un'altra amara sorpresa per tutte le famiglie italiane. Di recente in molti hanno trovato nella propria bolletta luce e gas una voce particolare. Ed è particolare perché grazie a questa la bolletta luce e gas è lievitata parecchio.

Se hai anche tu questa voce nella tua bolletta, purtroppo rischi di dover pagare di più, e non solo questo mese, ma anche il prossimo.

Però non preoccuparti: c'è un modo per eliminare questa voce.

E se non ci riesci, puoi sempre richiedere i bonus sociali ARERA, e risparmiare un sacco alla fine del mese. Altrimenti dovrai cominciare a risparmiare sulla bolletta, ma per tua fortuna i trucchetti che ti vogliamo consigliare sono facili da seguire.

Se trovi questa voce sulla tua bolletta luce e gas rischi di pagare di più a fine mese

La bolletta luce e gas si compone di diverse voci, ognuna con un suo "peso" all'interno del costo finale. Come segnala ARERA, la bolletta si compone di:

materia energia (59,2%),

(59,2%), trasporto e gestione del contatore (17,5%),

e gestione del contatore (17,5%), imposte (12,6%),

(12,6%), oneri di sistema (10,7%).

C'è però una voce extra che purtroppo ti fa esplodere il costo della bolletta. Si tratta della voce "Uso domestico non residente con Tariffa D3 bioraria".

La trovi alla sezione "Dati fornitura", se hai la bolletta luce e gas dell'ENEL.

Si tratta di una voce che fa riferimento ad una situazione puramente burocratica. Nelle bollette ci sono due tipologie di tariffe, nel caso dell'uso domestico:

come residente, con consumo inferiore ai 3 KW (D2),

(D2), come non-residente, o con un consumo superiore ai 3 KW (D3).

Di solito la prima non pesa molto sulla bolletta luce e gas, ma per avere la conferma di questa particolare tariffa devi confermare la tua residenza anagrafica.

Perché l'ENEL applica due tariffe totalmente differenti, in cui se sei residente paghi meno, mentre se risulti ancora non-residente ti tocca pagare molto di più.

Per fortuna è un problema facilmente risolvibile, anche se dovrai seguire un preciso iter burocratico.

Bolletta luce e gas troppo cara: cosa fare

Se hai questa voce sulla tua bolletta, ma non sei un non-residente, puoi richiedere il rimborso direttamente alla tua compagnia energetica, in questo caso l'ENEL.

Dovrai scrivere una lettera in cui richiedi il passaggio alla tariffa da "residenti". Oltre alla lettera dovrai inviare anche tutti i docimenti che attestano la tua residenza anagrafica.

Si può procedere anche con la sola autocertificazione, ma se vuoi stare sicuro dovrai richiedere il Certificato di Residenza. Ma questo certificato viene rilasciato dall'Ufficio Anagrafe (o Sportello Unico dei Servizi Demografici) previo pagamento dell'imposta di bollo da 16 euro (o solo 52 centesimi se richiesto in "carta semplice").

E' l'unica prova valida ai fini del rimborso. Se vuoi avere l'applicazione della tariffa da residente, dovrai confermare, anche con una semplice autocertificazione, il trasferimento presso quel determinato Comune in cui è segnalata la tua residenza anagrafica, e in cui è attiva la fornitura.

Ma fai attenzione. Questo rimborso è possibile solo se fai richiesta entro cinque mesi dalla data del contratto.

In molti si sono trovati questa spesa extra nella propria bolletta luce e gas. Se riguarda solo la parte burocratica in poco tempo il problema si risolve, con tanto di rimborso garantito.

Se però riguarda i consumi, purtroppo non avrai diritto al rimborso. Se consumi più di 3 KW dovrai passare alla tariffa D3 bioraria. Passare alla D3 significa pagare anche 0,30 euro per ogni KW, contro i 0,15 euro della tariffa D2.

In questi casi, o cominci a risparmiare energia elettrica, oppure dovrai cercare di accedere ad alcuni bonus sociali ARERA.

L'ARERA conferma questi sconti per pagare meno la bolletta luce e gas

Se hai questa voce sulla tua bolletta luce e gas, e non puoi richiedere il rimborso, potresti prendere in considerazione questi bonus bollette, riconfermati da ARERA anche per questo trimestre.

Si parla di un grosso sconto che puoi applicare sulla tua bolletta luce e gas, anche di 170 euro, ma solo se hai problemi economici o fisici.

Solo per il primo caso dovrai presentare l'ISEE, altrimenti, in caso di "disagio fisico", servirà solo la Certificazione ASL. Perché riguarda il consumo dei macchinari indispensabili per chi soffre di malattie disabilitanti.

Sono entrambi degli sconti che sono disponibili da inizio anno, e "grazie" alle problematiche della guerra tra Russia e Ucraina il Governo ha dovuto riconfermarli anche per i successivi mesi.

ARERA inoltre conferma la retroattività dello sconto grazie al Decreto Aiuti, anche per chi ha un reddito intorno ai 12.000 euro. Potrai avere il bonus anche per le bollette luce e gas che hai pagato integralmente nei mesi precedenti, ma solo se riesci a fare l'ISEE il prima possibile.

Se non puoi accedere a questo bonus sociale ARERA, dovrai cominciare a risparmiare energia, se vuoi ritrovarti con una bolletta luce e gas più clemente.

Ecco su cosa devi risparmiare se vuoi pagare meno la bolletta luce e gas

Per risparmiare sulla bolletta luce e gas puoi sempre considerare l'utilizzo di elettrodomestici di ultima generazione, o di utilizzare quelli più "energivori" durante la fascia oraria più economica (se hai la tariffa bioraria).

Altrimenti puoi valutare anche un nuovo contratto di fornitura: entro fine anno scatta il passaggio al Mercato Libero, obbligatorio per chi ha ancora un contratto da Mercato Tutelato.

Le offerte non mancano, e con Internet puoi sempre valutare quale tariffa luce ti conviene per i tuoi consumi. E con la sicurezza che difficilmente ti faranno il tranello della voce "non residente" sulla tua bolletta luce e gas.