Se vuoi risparmiare acqua in casa come si deve evita tutti questi sprechi, che non fanno altro che gonfiare la tua bolletta. E in tempi di siccità e rincaro delle bollette è meglio evitare di dover pagare di più la bolletta per via di queste malsane abitudini.

Oltre a ciò,inizia a seguire alcuni piccoli accorgimenti, che ti permetteranno davvero di risparmiare acqua in casa. E non si parla della classica doccia veloce: ci sono dei trucchi che ti fanno ridurre davvero il consumo della tua acqua domestica.

Ma fai attenzione anche ad alcuni presunti "trucchetti": molti pensano che funzionino, in realtà non solo non ti fanno risparmiare acqua in casa, ma addirittura te la fanno sprecare.

Se vuoi risparmiare acqua in casa evita tutti questi sprechi che gonfiano la tua bolletta

Uno dei grossi sprechi che bisogna evitare se si vuole risparmiare acqua in casa è quello di tenere in funzione i nostri elettrodomestici quando non servono.

E non si parla solo di tenerli accesi, ma proprio di far defluire l'acqua mentre noi non li utilizziamo.

Ce ne sono diversi che consumano di più rispetto al condizionatore d'aria, ma ce ne sono anche che non ti permettono proprio di risparmiare acqua in casa.

Si parla non solo della classica lavastoviglie o lavatrice, ma anche di dispositivi igientici come lo scarico del gabinetto, o il nostro rubinetto.

Entrambi possono farti sprecare dagli 8 ai 70 litri di acqua, anche al giorno se si ha proprio un'abitudine malsana a tenerli aperti.

Per evitare questi sprechi devi iniziare fin da subito a utilizzarli con molta parsimonia, in particolar modo il rubinetto aperto. A meno di non avere quelli automatici, che si autospengono al bisogno, dovrai ogni volta spegnerli.

Se ti stai lavando i denti, dovrai usare l'acqua solo per il risciacquo, altrimenti rischi di perdere anche 30 litri in un colpo solo. Se ti stai radendo la barba, dovrai utilizzare il rubinetto solo per la pulizia, altrimenti sono 70 litri sprecati.

E per inciso, una lavatrice consuma tra i 60 e i 90 litri d'acqua ad ogni lavaggio, mentre una lavastoviglie ne consuma fino a 30.

Oltre a questi sprechi, ti consigliamo di iniziare a seguire delle abitudini più sane, che ti permettano davvero di risparmiare acqua in casa.

Altri consigli su come risparmiare acqua in casa

Una buona abitudine da seguire se si vuole risparmiare acqua in casa è quello di riutilizzare l'acqua già utilizzata. Se hai un giardino o anche solo un balcone fiorito, puoi usare l'acqua della pasta per inaffiare piante e fiori, senza dover accendere la cannella o sprecare altra acqua.

Un altro consiglio è quello di controllare periodicamente il contatore dell'acqua, e vedere se ci sono delle irregolarità. A volte può succedere che tra una bolletta e l'altra la stima sia sbagliata. Per questo raccomandiamo di tenere come buona abitudine la lettura periodica del contatore e della propria bolletta.

Oltre a ciò, il controllo periodico va fatto anche su tutti i propri dispositivi sanitari, specie quelli ormai usurati. Non immagineresti mai quant'acqua possono perdere durante la notte.

E' bene controllarli e al limite ripararli. E se la situazione è ormai grave, non rimarrà altro da fare che sostituirli, anche se col bonus rubinetti puoi avere un rimborso fiscale del 50% sulle spese relative a nuovi rubinetti e sanitari a basso consumo idrico.

Così oltre a risparmiare acqua in casa, ti metti da parte non pochi soldi.

E se stai per partire in vacanza, anche se si parla di pochi giorni, è bene chiudere tutti i rubinetti della casa e quello centrale.

Non che capiti spesso, ma può succedere che, durante la tua assenza, guasti e problemi agli impianti idrici emergano all'improvviso. Non potendo controllare direttamente la situazione, rischieresti di dover pagare una bolletta salatissima appena tornato dalle ferie.

E per finire ti consigliamo caldamente di fare attenzione a tutta una serie di presunti "trucchi". In molti li propongono come "efficaci" contro i rincari e la siccità, in realtà non sempre sono applicabili, o peggio possono farti sprecare un sacco d'acqua e di soldi.

Attenzione a questi falsi trucchi su come risparmiare acqua in casa

Non sono poche le "regole" su come risparmiare acqua in casa che in realtà non funzionano affatto. Una di queste è quello di ridurre il tempo di lavaggio, o di utilizzare programmi Eco e Smart in caso di lavatrici e lavastoviglie.

Sono programmi che quasi sempre aiutano a risparmiare acqua in casa, perché ti fanno risparmiare anche dai 6 ai 12 litri al minuto.

Il problema è nel risultato.

Sono programmi che funzionano nel caso di vestiti facilmente lavabili, o con poche macchie, ma nel caso di capi delicati o ad uso igienico, o addirittura con macchie molto ostinate, non puoi utilizzare questi programmi, perché non puliresti affatto.

Altro falso trucco è quello di fare la doccia veloce. Si sottolinea sempre il fatto che, meno tempo stai sotto la doccia, meno acqua consumi.

In realtà non è sempre così. A determinare il risparmio stavolta non è il consumo in sé, ma il dispositivo.

Perché è il soffione della doccia che determina la fuoriuscita dell'acqua, e se hai un soffione molto consumato, se non usurato, non risparmierai nulla anche facendo una doccia velocissima.

Oggi in commercio ci sono diversi soffioni o colonnine doccia che ti permettono di risparmiare acqua in casa stando sui 6-9 litri al minuto, praticamente nulla rispetto a quelli della passata generazione. Anche questi possono essere acquistati e detratti grazie al bonus idrico.