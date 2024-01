Sistemi di riscaldamento del futuro: ecco come scalderemo le nostre case risparmiando

Come scalderemo le nostre case tra dieci anni? Ecco i più efficienti sistemi di riscaldamento del futuro secondo la recente indagine Altroconsumo.

Quali saranno i sistemi di riscaldamento del futuro? Come scalderemo le nostre abitazioni tra dieci anni? Il confronto tra tre sistemi sostenibili effettuato da Altroconsumo ha permesso di rispondere a queste domande.

L’attuale situazione legata all’innalzamento della temperatura globale, soprattutto in periodo invernale, ci porta spontaneamente a farci degli interrogativi. Ci si chiede, sempre più spesso, cosa utilizzeremo nei prossimi anni per riscaldarci. Una domanda che deve considerare, ovviamente, le opzioni sostenibili. È infatti indubbio che il gas è inquinante, è dovrà essere sostituito con altre forme di riscaldamento che, al contrario, non siano fonte di inquinamento.

Al pari del gas, anche le altre forme di riscaldamento che apportano possibile inquinamento, dovranno sparire.

Tra le altre cose, il prezzo del gas è spesso soggetto a fluttuazioni di mercato. Per questa ragione in molti si trovano spesso a chiedersi se costa di più il gas o la corrente, nel tentativo di scegliere la soluzione più economica. Allo stesso modo, parlando di riscaldamento, ci si chiede spesso, tra scaldabagno elettrico o a gas, quale conviene di più.

Ebbene, nei prossimi anni probabilmente non ci porremo più queste domande: scopriamo quali saranno i sistemi di riscaldamento del futuro.

Sistemi di riscaldamento del futuro: l’indagine Altroconsumo

Per scoprire quali saranno i sistemi di riscaldamento del futuro e come riscalderemo le nostre case nei prossimi anni, Altroconsumo ha realizzato uno studio. Insieme ad altre associazioni di consumatori operanti in Europa, quali la spagnola OCU e la polacca Federacja Konsumentow, Altroconsumo ha commissionato ad Element Energy una indagine sull’argomento.

Lo studio ha analizzato, nel dettaglio, tre specifici sistemi oggi ampiamente utilizzati: le caldaie ad idrogeno e le pompe di calore, sia elettriche che ibride.

Tenendo in considerazione queste tre tipologie di dispositivo, sono state effettuate delle stime che hanno permesso di determinare il dispositivo più conveniente.

Sistemi di riscaldamento del futuro: quale conviene di più

Lo studio ha concluso, a sorpresa, che tra i sistemi di riscaldamento del futuro troveremo sicuramente le pompe di calore elettriche.

L’indagine, infatti, tenendo conto di tutte le variabili in gioco, ha messo in evidenza come le caldaie ed i sistemi ad idrogeno comportano dei costi aggiuntivi che si aggirano tra il 90% ed il 140% in più rispetto all’energia elettrica.

Oltre ai sistemi a gas, quindi, molto probabilmente in futuro abbandoneremo anche i sistemi ad idrogeno, ben più costosi di quelli elettrici.

Inoltre, tra i vantaggi delle pompe di calore è che queste, in estate, possono essere sfruttate anche per il raffrescamento delle abitazioni. Un’opportunità che la caldaia ad idrogeno non garantisce.

Ne consegue che, tra le alternative per riscaldare casa risparmiando, l’idrogeno non figurerà in futuro.

Lo studio, infine, ha considerato anche l’utilizzo dei sistemi cosiddetti smart che funzionano ad elettricità. Sfruttando pompe di calore o altri sistemi che funzionano a corrente in grado di rilevare le fluttuazioni dei costi, sarà possibile spendere ancora meno.

In percentuale, i dispositivi smart che sfrutteranno appieno tutte quelle opportunità durante le quali la corrente subisce delle fluttuazioni al ribasso consentiranno un risparmio del 31%.

L’importanza dell’isolamento termico

Tuttavia, i sistemi di riscaldamento del futuro permetteranno di riscaldare gli ambienti in maniera efficiente solo ad una condizione. Le abitazioni dovranno cioè contare su un adeguato isolamento termico.

Lo studio commissionato dalle associazioni di consumatori e Altroconsumo ha infatti messo in luce che, oltre all’installazione di efficienti sistemi di riscaldamento, sarà necessario isolare adeguatamente le abitazioni.

Un adeguato isolamento termico, secondo quanto concluso dallo studio, permette un risparmio di elettricità pari al 4%.