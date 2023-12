Ti sei mai chiesto quanto puoi risparmiare smettendo di fumare? La cifra da non credere

Il fumo è considerata la principale causa di morte al mondo. Ogni anno le vittime legate a patologie riconducibili al fumo variano tra 70mila e 83mila. Tumori ai polmoni, alla bocca e alla laringe sono quelli più sviluppati, ma possono insorgere anche malattie cardiovascolari e inasprire i problemi respiratori, come asma e bronchite, e gastrointestinali, come l'ulcera peptica.

Sono stati riscontrati danni anche all'apparato riproduttivo, in quanto il fumo riduce la fertilità sia negli uomini che nelle donne. In ultimo, anche i denti e la cute ne risentono. Infatti, è noto il problema dell'ingiallimento dei denti per chi è solito fumare.

Ma oltre ai danni alla salute ci sono quelli economici. Sì perché il costo delle sigarette e del tabacco aumenta sempre più, e con esso la spesa dei fumatori. Ecco una stima su quanto si può risparmiare dicendo addio alle sigarette.

Quanto costa fumare e quanto si risparmia smettendo

Il fumo è una delle principali cause di dipendenza in Italia. Si stima che in media un fumatore spenda circa 1250 euro all'anno, considerando che un pacchetto di sigarette costa mediamente intorno ai 5 euro. Detto questo, fumare non è proprio economico per le tasche.

Inoltre, i danni alla salute sono ancora più ingenti, sia per chi fuma che per chi subisce il fumo passivo. Si calcola che ci siano circa sei milioni di persone al mondo che muoiono per danni dovuti in maniera dipendente e indipendente al fumo. I danni che provoca questa cattiva abitudine provocano una spesa medica che si aggira intorno ai 7,5 miliardi di euro all'anno. In Italia sono 80mila le persone che muoiono a causa di danni provocati dal fumo.

Come fare per smettere di fumare

Ci sono diverse strategie che aiutano i fumatori incalliti a smettere di fumare. Si tratta di un vizio pericoloso e, pertanto, la persona che affronta questo percorso deve fare un cambiamento drastico. La prima cosa da tenere in conto è la forza di volontà che non può mancare e deve essere determinante per non cedere alla debolezza di ritornare alle vecchie abitudini.

Si consiglia di decidere in anticipo una data precisa in cui smettere di fumare, Successivamente, si procede a eliminare tutto ciò che rievoca il fumo, come accendini, posaceneri e ovviamente i pacchetti di sigarette. Accanto a questi passaggi, si consiglia di prediligere di seguire un'alimentazione sana ed equilibrata. Anche l'attività fisica non è da sottovalutare, in quanto il desiderio di fumare, soprattutto nel periodo iniziale sarà forte e, per evitare di gettarsi sul cibo per compensare la mancanza delle sigarette, si raccomanda di distrarsi il più possibile facendo anche semplicemente lunghe passeggiate, bere acqua e magari fare un'attività che piace che tenga in movimento.

La farmacologia può essere un valido aiuto per molti fumatori. La terapia sostitutiva nocotinica prevede la somministrazione di nicotina in dosi sempre più basse. Questa terapia si può fare attraverso l'uso di cerotti o caramelle. In aggiunta, ci sono centri antifumo a cui è possibile rivolgersi, quando questi metodi non funzionano e si vuole un supporto maggiore, soprattutto a livello psicologico attraverso percorsi mirati e terapie di gruppo.

C'è anche chi ricorre alle sigarette elettroniche come passaggio intermedio e temporaneo per smettere di fumare, ma anche queste provocano danni alla salute. Una ricerca a riguardo ha stabilito che le sigarette elettroniche possono danneggiare il DNA. Pertanto, si consiglia di usare questo metodo solo per un lasso di tempo determinato e breve.