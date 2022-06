Social card 2022 per tutti coloro che soddisfano alcuni requisiti: si possono ottenere sconti e agevolazioni sulle bollette e sulla spesa alimentare. La Carta degli Acquisti consente di ricevere un bonifico di 80 euro ogni due mesi da utilizzare per risparmiare sulle utenze e sui generi alimentari. A chi spetta e come funziona: guida completa alla Social card 2022.

Con la Social Card 2022 si possono ottenere sconti sulla spesa alimentare presso tutti i punti vendita convenzionati, oltre a un contributo economico in denaro per poter saldare le bollette di energia elettrica e gas. Chi può avere le agevolazioni?

Esistono solo due categorie di soggetti che possono ottenere la Social Card 2022, detta anche Carta degli Acquisti: oltre a particolari requisiti di reddito e patrimonio, occorre anche soddisfare alcune condizioni sociali.

Una volta ottenuta, la Social Card permette di ricevere un bonifico bimestrale di 80 euro, da utilizzare – come detto – per la spesa alimentare e per le bollette.

Vediamo subito cos’è e come funziona la Social card 2022: a chi spetta, come ottenerla e come utilizzarla per risparmiare su diverse voci di spesa.

Social card 2022: cos’è e come funziona

Non tutti conoscono la Social card 2022, un’agevolazione che spetta a determinate categorie di cittadini che soffrono di difficoltà e disagio economico, oltre a possedere determinati requisiti sociali. Come funziona?

Grazie alla Social card (o Carta degli Acquisti), le famiglie possono ottenere degli sconti immediati sull’effettuazione della spesa alimentare in tutti i negozi aderenti al circuito. Allo stesso modo, si possono ottenere anche importanti sconti sulle bollette di energia elettrica e gas.

In realtà, più che di sconti dovremmo parlare di agevolazione economica in denaro: non viene applicata alcuna riduzione di prezzo sulle bollette, ma semplicemente – grazie ai soldi caricati ogni bimestre sulla Social Card – è possibile saldare i pagamenti delle utenze.

Diversa, invece, la questione degli sconti al supermercato e in farmacia: in queste attività commerciali, presentando la Carta degli Acquisti, viene applicato uno sconto del 5% sui beni comprati.

Per ottenere la Social card 2022, però, occorre soddisfare diversi requisiti: tra questi, anche un limite ISEE, e patrimoniale. Vediamo tutti i dettagli.

Social card 2022: chi può ottenerla

Sono solo due le categorie di cittadini che possono ottenere la Social card 2022: da un lato si tratta di famiglia, mentre dall’altro lato si tratta di persone con un’età più elevata.

Il sito web del Ministero dell’Economia e delle Finanze riporta chiaramente la coppia di beneficiari che hanno diritto alla Social Card 2022: da un lato gli anziani con almeno 65 anni di età; dall’altro lato le famiglie con figli a carico di età inferiore a 3 anni. Non solo: esistono anche specifiche condizioni di accesso.

In primis, tutti coloro che intendono richiedere la Social card 2022 devono possedere la cittadinanza italiana, oppure di un altro Stato membro dell’Unione Europea, o ancora possedere un valido permesso di soggiorno in corso di validità. È poi necessario risultare regolarmente iscritti all’Anagrafe della popolazione residente.

Successivamente, come per qualsivoglia agevolazione di sostegno economico, è necessario possedere un ISEE basso, oltre a determinati limiti patrimoniali e reddituali: in questo caso le soglie possono variare.

Ma andiamo con ordine e cerchiamo di capire quali sono le soglie ISEE e tutti i requisiti da rispettare per avere subito al Social Card 2022.

Social card 2022 per anziani over 65: come averla

Iniziamo ad elencare tutti i requisiti richiesti per avere la Social card 2022: per gli anziani over 65 esistono specifiche condizioni patrimoniali o reddituali da verificare.

Anzitutto, è necessario essere titolari di un trattamento previdenziale annuale non superiore a 7.120,39 euro. Tale soglia viene innalzata a 9.493,86 euro all’anno per tutti gli anziani con più di 70 anni di età.

Il limite ISEE per accedere alla Carta degli Acquisti è fissato a 7.120,39 euro, mentre il patrimonio mobiliare risultante dalla dichiarazione ISEE non deve superare i 15.000 euro.

Non è permesso richiedere l’agevolazione se si possiedono più utenze di energia elettrica o gas, se si possiedono utenze non domestiche, veicoli, oppure se si risulta ospiti presso una struttura statale.

Social card 2022 per le famiglie: come averla

Dall’altro lato, ci sono altrettante condizioni da verificare per tutti i bambini di età inferiore a 3 anni: in questo caso, la richiesta della Social card 2022 spetterà ai genitori, che risulteranno essere anche i titolari della Carta acquisti stessa.

Anche in questo caso la soglia ISEE utile per poter richiedere il beneficio è fissata a 7.120,39 euro, mentre non è possibile ottenere l’agevolazione se si possiedono più utenze elettriche o del gas, se si possiedono utenze non domestiche, più di due automobili, oppure se il valore del patrimonio mobiliare risulta superiore a 15.000 euro.

Soddisfatti tali requisiti, è possibile inoltrare la propria richiesta per ottenere la Social card 2022: come fare?

Social card 2022: bonus da 80 euro ogni due mesi

Per ottenere la Social card 2022, ovvero un bonifico da 80 euro ogni due mesi (accreditato direttamente sulla tessera), occorre presentare l’apposita domanda.

Esistono anche in questo caso diverse modalità utili per la richiesta:

direttamente online, scaricando il modulo di domanda sul sito web del Ministero dell’Economia, compilando ogni campo richiesto;

affidandosi agli uffici postali presenti sul territorio, consegnando il modulo compilato e attendendo l’invio della comunicazione di ritiro della tessera.

La Social card, infatti, non viene recapitata direttamente all’indirizzo del destinatario: in caso di accoglimento della domanda, le famiglie riceveranno una comunicazione con la quale potranno recarsi in Posta per ritirare la propria Carta degli Acquisti già carica con gli 80 euro previsti.