Nuova Social Card rafforzata in arrivo: di cosa si tratta e chi potrà avere 460 euro?

Negli ultimi giorni si sente sempre più spesso parlare della nuova Social Card rafforzata: cosa significa?

Tra i vari bonus in Manovra 2024, diversi sono stati confermati o introdotti come novità per sostenere le famiglie italiane. Pensiamo, ad esempio, al bonus mamme 2024 introdotto da pochissimo.

E all’elenco dei sostegni attualmente attivi, diverse sono le agevolazioni per chi ha un ISEE basso. Tra questi possiamo inserire anche la Social Card rafforzata, che verrà infatti concessa solo nel rispetto di uno specifico limite ISEE.

In questa guida scopriremo tutto sulla Social Card rafforzata: chi sono i beneficiari e come spendere il bonus concesso.

Social Card rafforzata: cosa significa e come funziona

L’esecutivo è attualmente al lavoro per concedere la nuova Social Card rafforzata. Il bonus è stato confermato grazie ai Ministeri delle Imprese e dell’Economia, e si baserà sostanzialmente sul rinnovo della Carta Dedicata a te, introdotta lo scorso anno.

Dunque, stando alle ultime notizie in merito, la Social Card potenziata permetterà di ottenere una nuova ricarica. Tuttavia, sono previsti cambiamenti rispetto al precedente meccanismo valido per la Carta Dedicata a te.

Anche se non è ancora a disposizione un decreto ministeriale ufficiale che renda note le modalità di richiesta e di erogazione, è molto probabile che sia necessario richiedere una nuova carta per poter ottenere la Social Card rafforzata.

Bisognerà cioè inoltrare la propria domanda per ottenere il beneficio. Sarà ancora una volta Poste Italiane ad occuparti della distribuzione delle card.

Social Card rafforzata: chi sono i beneficiari

Ora che abbiamo analizzato i dettagli sul nuovo beneficio e che abbiamo scoperto cosa significa Social Card rafforzata, scopriamone gli aventi diritto che potranno essere eletti quali beneficiari del bonus erogato tramite carta elettronica.

Purtroppo, come detto, il bonus in questione sarà legato all’ISEE. Potranno cioè richiedere la Social Card rafforzata solamente coloro che attesteranno il possesso di un ISEE entro i 15.000 euro annui.

Tuttavia, molto probabilmente questo non sarà l’unico requisito da rispettare. In base a quanto emerso grazie alle ultime notizie in merito al beneficio, la Social Card rafforzata potrà essere richiesta solamente dagli over 65 e dalle famiglie che contino almeno un minore di età inferiore ai tre anni.

Si tratta di un requisito simile a quello richiesto per poter ottenere la Carta Acquisti ordinaria.

Pur nel rispetto di questi requisiti, comunque, vi sono delle famiglie che potrebbero non essere compatibili con la percezione del bonus da 460 euro.

Questa nuova ricarica della Social Card non sarà infatti erogata a chi percepisce altri aiuti statali. Sono esclusi dalla percezione della Social Card rafforzata:

• percettori di Assegno di Inclusione

• titolari di NASpI o DIS-COLL

• beneficiari di CIG, sostegni al reddito o indennità di mobilità.

Inoltre, è certo che verrà data precedenza, durante l’assegnazione delle risorse, alle famiglie numerose e a quelle con figli piccoli.

Le spese ammesse: cosa si può comprare con la ricarica da 460 euro?

Per quanto riguarda le spese ammesse, con la nuova ricarica e grazie alla Social Card rafforzata sarà possibile acquistare innanzitutto beni di prima necessità.

Sebbene le categorie di prodotti acquistabili siano state ampiamente descritte sia dal Ministero dell’Agricoltura che dal Ministero dell’Economia, segnaliamo che tra questi troviamo cibi quali uova, biscotti e altri alimenti destinati all’età infantile, latticini, olio, ma anche verdure, ortaggi, caffè, pasta e farinacei.

Tra le spese non ammesse, invece, gli alimenti in scatola e tutti i prodotti che, pur essendo di prima necessità, non facciano parte della categoria Alimenti. Ad esempio, non possono essere acquistati detersivi mediante la Card.

Grazie alla ricarica da 460 euro conferita con la Social Card rafforzata, infine, sarà possibile rifornire di benzina la propria auto o acquistare biglietti per i mezzi pubblici.