La social card, o carta acquisti, viene ricaricata ogni due mesi e consente di ottenere sconti per risparmiare sulle spese quotidiane, da quelle alimentari al pagamento delle bollette. La ricarica del mese di maggio 2022 è vicina: ecco le date e tutti i metodi per controllare il saldo.

Social card ricarica maggio 2022 in arrivo.

La Carta acquisti, riconosciuta a determinate categorie di cittadini, viene ricaricata dallo Stato con cadenza bimestrale. Quella di maggio, dunque, è la terza ricarica dell’anno che consente ai beneficiari di ottenere importanti sconti su prodotti e beni di prima necessità, per risparmiare sulle spese quotidiane, da quelle alimentari fino al pagamento delle bollette.

Un aiuto importante, specialmente considerando i recenti rincari sulle bollette di gas e luce, per i quali il governo ha inoltre potenziato i bonus sociali, aumentando la soglia ISEE per renderli disponibili a un maggior numero di nuclei familiari.

Ma quali sono le date della ricarica della social card a maggio di quest’anno e come si può essere sicuri di aver ricevuto l’importo spettante? E, soprattutto, cosa succede se non arriva la ricarica per maggio e giugno e cosa si può fare per rimediare?

A tutte queste domande risponderemo in questa breve guida, dando anche alcune importanti informazioni riguardo tutti i metodi di verifica del saldo e tutti i motivi per cui il pagamento che va a coprire maggio e giugno non è arrivato.

Di seguito, tutti i dettagli.

Social card ricarica maggio: come funziona e a chi spetta nel 2022

La social card rappresenta un importante aiuto per alcune categorie di cittadini, in particolare in questo periodo di rincari che rende sempre più difficile sostenere le piccole spese quotidiane.

Vediamo brevemente di cosa si tratta e a chi spetta. Per una panoramica completa sull’argomento, consigliamo inoltre la visione del video preparato da Mondo Pensioni in cui vengono illustrate tutte le novità del 2022 in merito alla carta acquisti:

La social card ha l’aspetto di una normale carta elettronica, molto simile alla carta RdC che i beneficiari di reddito di cittadinanza vanno a ritirare in posta dopo aver ricevuto l’esito positivo della richiesta del sussidio.

Si tratta, però, di un aiuto concesso solo a specifiche categorie, in particolare:

la social card viene riconosciuta ai nuclei familiari in cui sia presente almeno un figlio minore di 3 anni e ai cittadini dai 65 anni in su.

Per avere diritto alla social card è fondamentale presentare il modello ISEE. La carta, infatti, ha l’obiettivo di sostenere i nuclei familiari meno abbienti.

Per questo motivo, per le famiglie con figli minori di 3 anni, il limite ISEE da non superare è pari a 7.120,39 euro. Stessa soglia ISEE interessa i cittadini con 65 anni o più d’età, per i quali sono anche predisposte delle soglie di reddito complessivo da non superare (7.120,39 oppure 9.493,86 euro annui se si tratta di cittadini con 70 anni o più).

Sono questi, dunque, i cittadini che possono aspettarsi di ricevere la ricarica della social card nel mese di maggio di quest’anno.

Quando avviene la ricarica della social card 2022 e quali sono gli importi

Come già anticipato, si tratta di un aiuto economico dello Stato. La social card, infatti, viene ricarica ogni due mesi dallo Stato. Ciò significa che, durante l’anno, sono complessivamente 6 le ricariche alle quali si ha diritto.

La prima ricarica del 2022 è avvenuta a febbraio e ha coperto i primi due mesi dell’anno, mentre la seconda è stata erogata nel mese di marzo.

Non ci sono state ricariche nel mese di aprile (perché già coperto dalla ricarica di marzo) e, dunque, a maggio 2022 è in arrivo la terza ricarica di quest’anno (questa andrà a coprire i mesi di maggio e giugno).

I cittadini che beneficiano della carta acquisti potranno ricevere 80 euro. Un importo che potrà essere utilizzato per sostenere almeno una parte delle spese quotidiane più urgenti, per esempio per fare la spesa, comprare medicinali oppure pagare le bollette.

Social card ricarica maggio 2022, quando arriva: le date

Come abbiamo visto, la social card viene ricarica ogni due mesi e, con l’ultimo pagamento avvenuto a marzo, a maggio 2022 si è in attesa dell’arrivo di ulteriori 80 euro.

Non è detto che il giorno della ricarica della carta acquisti sia sempre lo stesso. Stando ai precedenti pagamenti (sia dello scorso anno che nei primi mesi del 2022) la social card è stata ricaricata nei primi giorni del mese, ma in merito c’è una finestra temporale che può variare da beneficiario a beneficiario:

la ricarica della social card potrebbe avvenire tra il 5 e il 15 maggio 2022.

Normalmente, una volta che la social card è stata ricarica, per i beneficiari che hanno attivato il servizio (a breve vedremo come fare) verrà inviato un SMS al titolare della carta. Esistono, tuttavia, anche altri metodi per essere certi di aver ricevuto la ricarica. Anche perché, qualora questa non dovesse arrivare, è probabile che vi sia qualche problema derivato o da comunicazioni mancate o dal decadimento di alcuni requisiti.

Ma andiamo con ordine e vediamo come assicurarsi di aver ottenuto la ricarica della social card e come controllare il saldo.

Social card ricarica maggio 2022: come controllare il saldo

Come già detto, di norma è INPS/Poste a inviare un SMS di conferma della ricarica della social card, ma esistono anche altri modi per essere certi di aver ricevuto gli 80 euro.

Come si legge nelle istruzioni fornite direttamente da Poste Italiane, il saldo della carta può essere effettuato:

tramite SMS; chiamando il numero verde; tramite ATM Postamat; online sul sito di Poste Italiane.

Per la prima opzione, il servizio di comunicazione del saldo tramite SMS può essere attivato chiamando il numero verde (gratuito) 800.666.888. Alla chiamata risponde una voce registrata che guida verso la registrazione del proprio numero di telefono per attivare la comunicazione tramite SMS.

Il numero verde da chiamare, invece, per avere la lettura telefonica del saldo è il 800.666.8881.

Il saldo della carta può essere controllato anche recandosi presso un ATM Postamat. Benché la carta non possa essere ricaricata dal titolare stesso, infatti, rimane possibile effettuare due operazioni agli ATM: controllare la lista dei movimenti o, appunto, controllare il saldo della carta. Se si sceglie questa opzione, però, è bene tenere a portata di mano il PIN.

Per concludere, il saldo della social card può essere controllato anche online, effettuando la registrazione al sito di Poste Italiane ed effettuando l’accesso per controllare il saldo.

Cosa fare se la ricarica della social card di maggio 2022 non arriva

Sebbene la ricarica della social card avvenga, di solito, nei primi giorni del mese, abbiamo visto che può esserci la possibilità per alcuni beneficiari di ricevere gli 80 euro fino al 15 maggio.

Prima di quella data, dunque, non si può parlare di un vero e proprio ritardo della ricarica della carta acquisti. Se dovesse trascorrere più tempo, però, sarebbe il caso di verificare di essere ancora in possesso dei requisiti per ricevere l’aiuto statale. I controlli vengono effettuati a campione, ma è sempre necessario accertarsi di avere tutte le carte in regola per ottenere la ricarica.

In più, è sempre importante ricordare che la ricarica della social card spetta sempre solo per coloro che hanno presentato il modello ISEE in corso di validità e che quest’ultimo rimanga nelle soglie previste per accedere al beneficio.

Inoltre, qualora vi siano state variazioni (per esempio, è cambiato il titolare della carta o il codice fiscale o altre informazioni inserite sui moduli al momento della richiesta della social card) è importante recarsi in una sede territoriale INPS per richiedere le modifiche e non rischiare di non ottenere la ricarica della social card di maggio o dei prossimi mesi.