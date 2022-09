In Italia solo alcuni supermercati ti permettono di risparmiare sulla spesa fino a 3000 euro. Ma fai attenzione a tutti gli eventuali pro e contro di andare a fare la spesa solo in questi negozi, anche se vengono considerati tra i supermercati più convenienti in circolazione.

In Italia solo alcuni supermercati ti permettono di risparmiare sulla spesa fino a 3000 euro.

E' quanto emerso da un recente studio di Altroconsumo, che ha evidenziato come sia possibile risparmiare un sacco di soldi limitandosi a fare la spesa solo presso questi esercizi commerciali.

Con il caro vita sempre più inarrestabile, solo alcune catene dei supermercati hanno deciso di venire incontro al consumatore, con coupon e sconti. Con questo sistema molti sono finiti nelle liste dei supermercati più convenienti, come quella presentata da Altroconsumo.

Ce ne sono di tutti i tipi, anche in rapporto al tipo di prodotto che stai cercando. Ma fai attenzione a tutti gli eventuali pro e contro di andare a fare la spesa solo in questi negozi, anche se vengono considerati tra i supermercati più convenienti in circolazione.

Solo in questi supermercati puoi risparmiare sulla spesa fino a 3000 euro l'anno

Secondo l'ultima analisi annuale di Altroconsumo, su un campione di 1,6 milioni di pezzi in 1.171 punti vendita di ben 67 città italiane, una famiglia composta da quattro persone (due genitori e due figli) spende in media 8.550 euro solo per il carrello della spesa.

Ma è possibile risparmiare sulla spesa fino a 3.350 euro in un anno se compri presso supermercati come Aldi o Eurospin, ovvero presso le catene di supermercati discount disponibili tutt'oggi in Italia.

Nella GDO (Grande Distribuzione Organizzata), i discount sono tra i supermercati più convenienti per qualità e prezzo, grazie ad un oculato risparmio sul packaging e sui servizi interni. Addirittura puoi risparmiare sulla spesa ancora di più con gli hard discount, la versione ancora più conveniente dei discount store.

Per inciso, òa differenza è minima tra il soft e l'hard discount. Il primo presenta prodotti a marchio commerciale ("private lebel"), oltre a diversi prodotti di marca, e un servizio simile a quello del supermercato tradizionale. Il secondo è molto più "minimal", con addirittura una superficie più contenuta e ambienti spartanti, ridotti all'essenziale.

Se vuoi risparmiare sulla spesa e metterti da parte fino a 3.000 euro l'anno, conviene entrare solo in questi tipi di supermercati. E sempre Altroconsumo ti segnala quali sono i migliori in fatto di qualità e prezzo.

Quali sono i supermercati più convenienti

Sempre Altroconsumo ha rilasciato i nomi dei supermercati più convenienti, dove puoi risparmiare sulla spesa e metterti da parte fino a 3.000 euro l'anno.

I nomi sono disposti secondo la tipologia di spesa. Se vuoi fare una spesa mista, gli iper e supermercati più convenienti sono Familia Superstore e Dok, seguiti da Familia, Conad e Pam.

Se vuoi invece risparmiare sulla spesa mista al discount, la migliore scelta è con Eurospin, seguito da In's Mercato e Aldi.

Nel caso di una spesa con soli marchi commerciali, in cima ci sono Carrefour e Conad.

Mentre per una spesa con soli prodotti economici, anche non "private lebel", troverai sempre Eurospin, Aldi, e al terzo posto Esselunga Superstore.

La stessa Esselunga è segnalata tra i supermercati più convenienti per la spesa di marca, cioè per l'acquisto di prodotti non appartenenti al marchio stesso.

Come avrai notato, a vincere sono quest'anno i discount, se si conta la spesa economica o mista. E' una soluzione che può essere il massimo per chi vuole risparmiare sulla spesa e avere sempre garantito un buon rapporto qualità-prezzo.

Ma non sempre la spesa al discount è il massimo, per quanto come tipologia sia tra i supermercati più convenienti in circolazione.

Risparmiare sulla spesa con i discount: pro e contro

Per anni i discount hanno subìto una forte stigmatizzazione sociale, venendo bollati come negozi o supermercati dove la qualità era inferiore a causa dei prezzi stracciati.

Per fortuna questo stereotipo sta venendo sempre più a meno, dal momento che i consumatori stessi comprano sempre più spesso nei discount.

Questo perché col discount è facile risparmiare sulla spesa, e arrivare a mettere da parte fino a 3.000 euro l'anno, come stimato da Altroconsumo.

Anzi, è difficile trovare oggigiorno un marchio discount che non sia in qualche lista relativa ai supermercati più convenienti in circolazione.

Semmai l'unico svantaggio del discount è che, come tutti quanti, non può non subire l'impennata dei prezzi dovuti all'iper-inflazione che stiamo vivendo da mesi.

Stando ad Altroconsumo, quest'anno i prezzi dei prodotti discount sono aumentati del 5,2% in media, mentre quelli degli iper e supermercati solo dell'1%. Più si aggiunge un calo del 2% del numero dei prodotti in offerta.

Va detto però che, se marchi come Eurospin e Carefour si ritrovano con prezzi più alti, in media tra il 9 e il 12% rispetto ai discount, questi ultimi ancora possono far risparmiare sulla spesa fino al 16%, come nel caso di Eurospin.

Semmai la convenienza può venire a meno nel caso in cui si abiti in città ove la spesa ha un costo decisamente più alto rispetto ad altre località. Sempre Altroconsumo ha evidenziato come poche città permettano di risparmiare sulla spesa in maniera continua.

Nel caso della spesa all'iper o supermercato, chi vive a Parma può mettersi da parte fino a 1.410 euro l'anno, mentre chi vive in città come Teramo, Taranto e Potenza, il massimo del risparmio va tra i 145 e i 220 euro.

E questo pur andando solo presso tutti i supermercati più convenienti che abbiamo menzionato.

Inoltre anche la spesa stessa al supermercato, discount o iper che sia, può diventare un problema se non si sta attenti a cosa si sta comprando. Ci sono prodotti che vanno assolutamente evitati, se si vuole continuare a risparmiare sulla spesa, e puntare ad un risparmio annuo di 3.000 euro.