[PRESTITI 2021: Arrivano le Convenzioni, ma non tutti rientrano, perché?]

Grazie a queste speciali Convenzioni alcune categorie di dipendenti e pensionati potranno richiedere prestiti a tassi vantaggiosi. Verifica subito se rientri!

CLICCA LA TUA ETA': [25-45]- [46-65] - [66-80] .

Appuntamento settimanale consueto con i sondaggi della settimana. Chi vogliono gli italiani come presidente della Repubblica? Qual è la situazione dei voti ai partiti? Green pass e vaccini ai bambini: come la pensano gli italiani? Ecco tutte le risposte nell'articolo che dà la fotografia dei principali sondaggi effettuati nel corso della settimana. Sondaggio Emg Different per Adn Kronos Prima domanda: Nuove varianti e aumento dei contagi. Lei teme un altro Natale blindato? Sì 73

No 22

Preferisce non rispondere 5 %Sì UOMINI 69%

DONNE 75% Per età: 18-34 anni 68%

35-54 anni 71%

> 55 anni 77% Per area geografica: NORD OVEST 73%

NORD EST 72%

CENTRO 79%

SUD 69%

ISOLE 75% Sondaggio Emg Different per Rai Prima domanda: Intenzioni di voto alle elezioni politiche al 30 novembre e al 23 novembre. Il terzo dato rappresenta la tendenza. Partito Democratico /19,7 /19,7 /0,0

Fratelli d'Italia /19,6 /19,4 /0,2

Lega /18,5 /18,7 /-0,2

Movimento 5 stelle /15,3 /15,4/ -0,1

Forza Italia /7,2 /7,1 /0,1

Italia Viva /4,2 /4,1/ 0,1

Azione /3,4 /3,3/ 0,1

Europa Verde /2,4 /2,3/ 0,1

Sinistra italiana /2,3 /2,3/ 0,0

Articolo 1 -Mdp /1,7 /1,8/ -0,1

Noi con l'Italia /1,5 /1,5 /0,0

Coraggio Italia /1,4 /1,4 /0,0

Più Europa /1,2 /1,3 /-0,1

Altro partito /1,6 /1,7 /-0,1 Area del non voto o degli indecisi quotata al 42,3%. Seconda domanda: Lei è favorevole o contrario a far vaccinare i bambini tra i 5 e gli 11 anni? Favorevole /52 /48 /4

Contrario /34 /32 /2

Preferisce non rispondere /14 /20 / -6 Terza domanda: Lei è favorevole all’introduzione dell’obbligo vaccinale per tutti? Favorevole /67 /65 /2

Contrario /24 /20/ 4

Preferisce non rispondere /9 /15 /-6 Quarta domanda: Lei condivide il green pass rafforzato che entrerà in vigore dal 6 dicembre? Sì 65

No 26

Preferisce non rispondere 9 Sondaggio IZI Sondaggi politici: prima domanda. Quale tra i seguenti nomi preferirebbe come prossimo Presidente della Repubblica italiana? Mario Draghi 23,4%

Silvio Berlusconi 20,6%

Sergio Mattarella 19,3%

Pier Luigi Bersani 12,0%

Emma Bonino 10,1%

Marta Cartabia 5,2%

Paolo Gentiloni 4,1%

Pier Ferdinando Casini 2,4%

Paola Severino 1,9%

Giuliano Amato 1,1% Seconda domanda: Ai sensi dell'art. 83 della Costituzione, il Presidente della Repubblica italiana è eletto dal Parlamento e dai delegati di ogni Regione. Lei è favorevole al mantenimento di questo sistema o preferirebbe l’elezione diretta da parte dei cittadini tra una lista di candidati? Il Presidente della Repubblica per lei dovrebbe essere... eletto dai cittadini 59,8%

eletto dai membri del Parlamento 28,3%

non so 11,8% Sondaggio Demopolis per Otto e Mezzo Se si tornasse alle urne per le Elezioni Politiche, quale partito voterebbe oggi per la Camera dei Deputati? Partito Democratico 21%

Fratelli d'Italia: 20,3%

Lega: 19,2%

Movimento 5 Stelle: 15,8%

Forza Italia: 7,4%

Azione: 2,8%

Sinistra Italiana: 2,1%

LeU-Art. 1: 2%

Italia Viva: 1,9%

Altri 1,5%

Indecisi: 16% Mario Draghi dovrebbe restare Premier sino al voto del 2023? Sì, dovrebbe continuare a guidare il Governo: 56%

No, dovrebbe andare al Quirinale: 21%

No: 23% Sondaggio Ipsos per ITV Movie Parliamo della pandemia di Covid-19. Lei quali di queste affermazioni in proposito condivide maggiormente? Mi fido della scienza, è normale che si vada un po' per tentativi ed errori 65%

I no-vax sbagliano, ma qualche dubbio su come stiano andando le cose me lo pongo 23%

Hanno ragione i no-vax, non ci stanno dicendo la verità 5%

5% non sanno, non indicano 7% E riguardo alla cosiddetta “terza dose” di vaccino, quale di queste affermazioni condivide maggiormente? L'ho già fatta o vado a farla di corsa, perché arriva la variante omicron che potrebbe essere più pericolosa 61%

perché arriva la variante omicron che potrebbe essere più pericolosa 61% Arriva la variante omicron: forse meglio aspettare il nuovo vaccino prima di fare la terza dose 17%

Non farò la terza dose in ogni caso 9%

non sanno, non indicano 13% Parliamo ora del super green pass, la misura in vigore dalla prossima settimana fino a dopo l’epifania, che restringe la maggior parte degli accessi a luoghi e servizi pubblici solo a chi ha ottenuto la certificazione a seguito di vaccinazione o guarigione dal Covid-19, lasciando la possibilità di esibire di un tampone negativo solo per accedere al luogo di lavoro o ai mezzi di trasporto locali. Quale di queste due opinioni sul super green pass condivide maggiormente? E’ comunque un filtro e spinge la gente a vaccinarsi , anche se non dovessero fare controlli a sufficienza 62%

, anche se non dovessero fare controlli a sufficienza 62% Credo che sia inutile: non faranno controlli sufficienti 27%

non sanno, non indicano 11% Se ci fosse un referendum, come quello tenutosi domenica in Svizzera, sull'accettazione o meno del super green pass lei… ? voterebbe sì al super green pass 59%

voterebbe no al super green pass 24%

non sanno, non indicano, non voterebbero 17% Sondaggio Quorum per Sky TG24 Le hanno somministrato il vaccino contro il Coronavirus? Soindaggio effettuato tra gli elettori dei diversi partiti. Per ogni partito il primo dato è sugli elettori vaccinati (due o tre dosi), il secondo sugli elettori vaccinati (una dose) e il terzo sugli elettori non vaccinati. PD 98% 0% 2%

Altri centrosinistra 93% 3% 4%

FI 89% 1% 10%

M5S 84% 2% 14%

Lega 83% 1% 16%

FDI 78% 3% 19%

Astenuti 77% 3% 20% Iniziamo parlando delle sue aspettative per il futuro. Quanta fiducia ha nel fatto che durante il prossimo anno gli effetti sanitari della pandemia da Coronavirus diminuiranno? Molta fiducia 9%

Abbastanza fiducia 44%

Poca fiducia 33%

Nessuna fiducia 10%

Non so 4% E quanta fiducia ha nel fatto che durante il prossimo anno la crisi economica dovuta alla pandemia da Coronavirus diminuirà? Molta fiducia 6%

Abbastanza fiducia 32%

Poca fiducia 40%

Nessuna fiducia 16%

Non so 6% Pensando alla situazione economica del paese, lei come pensa che andranno le cose fra un anno? Molto meglio rispetto ad oggi 5%

Un po’ meglio rispetto ad oggi 32%

Più o meno come oggi 32%

Un po’ peggio rispetto ad oggi 15%

Molto peggio rispetto ad oggi 11%

Non so 5% In sintesi, quanto direbbe di essere ottimista o pessimista guardando al futuro? Molto ottimista 5%

Abbastanza ottimista 40%

Abbastanza pessimista 37%

Molto pessimista 11%

Non so 7% Ora immagini per un attimo di essere l’amministratore di una grande impresa straniera decidere dove investire, sceglierebbe l’Italia per un investimento della sua impresa? Sicuramente sì 7%

Probabilmente sì 31%

Probabilmente no 37%

Sicuramente no 15%

Non so 10% E quali sarebbero i motivi principali per la sua decisione di investire in Italia? Il marchio “Made in Italy” è una garanzia 68%

La ripresa economica dovuta al PNRR (Recovery Fund) 45%

I lavoratori italiani sono molto qualificati 44%

La fiducia nel Governo Draghi 37%

È un grande paese 27%

La legislazione favorevole alle imprese 14%

Il basso costo del lavoro 11%

Altro 3%

Non so 2% E quali sarebbero i motivi principali per la sua decisione di non investire in Italia? La pressione fiscale elevata 73%

La burocrazia eccessiva 64%

La legislazione sfavorevole alle imprese 39%

L’alto costo del lavoro 35%

La crisi economica dovuta al Coronavirus 22%

La sfiducia nel Governo Draghi 21%

I lavoratori italiani non hanno voglia di lavorare 9%

Altro 5%

Non so 2% Secondo lei, quanto è probabile che ci sia un nuovo boom economico italiano nei prossimi anni? Molto probabile 5%

Abbastanza probabile 24%

Poco probabile 48%

Per nulla probabile 15%

Non so 8% Sondaggio Swg per TGLA7 Se dovesse votare oggi alle elezioni nazionali, a quale dei seguenti partiti darebbe il suo voto più probabilmente? PARTITO DEMOCRATICO 21,1

FRATELLI D'ITALIA 19,4

LEGA 18,8

MOVIMENTO 5 STELLE 15,7

FORZA ITALIA 7,0

AZIONE 4,2

ITALIA VIVA 2,7

SINISTRA ITALIANA 2,5

VERDI 2,2

MDP ARTICOLO 1 2,0

+EUROPA 1,7

ALTRE LISTE 2,7

NON SI ESPRIME 42% Lei ha molta, abbastanza, poca, nessuna fiducia in Mario Draghi? % molta + abbastanza 56 Ritiene molto, abbastanza, poco o per niente efficace l'operato del Governo Draghi? % molto + abbastanza 57 Lei ritiene che il Governo sia molto, abbastanza, poco o per niente efficace su… (% di molto + abbastanza efficace)

il piano vaccinale 74

le misure per il contenimento dei contagi 61

la gestione del PNRR 49

la politica estera 38

la politica sulla sanità 37

la politica economica 37

le scelte in materia di sicurezza 33

le scelte per le infrastrutture e le grandi opere 29

le politiche sull'ambiente 26

le politiche per la scuola 23

le scelte contro la povertà 22

le politiche per il lavoro 21

le scelte su fisco e tasse 21

le politiche sull'immigrazione 20 Secondo lei, una soluzione come quella attuale, ovvero un governo sostenuto da una larga maggioranza che include sia partiti di centrodestra che di centrosinistra e guidato da una personalità esterna ai partiti, sarebbe da replicare anche in futuro? sì, sarebbe una buona soluzione 20

sì, ma solo se non è possibile formare una maggioranza di uno schieramento 28

no, non è da ripetere 32

non saprei 20 Sondaggio Index Research per Piazza Pulita Se ieri si fossero tenute le elezioni politiche, Lei per quale partito avrebbe più probabilmente votato? Partito Democratico: 20,5

Fratelli d'Italia: 19,5

Lega: 18,2

Movimento 5 Stelle 15,8

Forza Italia: 7,7

Azione: 4,0

SI: 2,3

Verdi: 2,2

MDP: 2,2

IV: 2,2

+Europa: 1,6

Coraggio Italia: 1,0

Altri: 2,8 Lei ritiene giusto vaccinare i bambini sotto i 12 anni? Si: 42,8

No: 43,6

non sa/non risponde: 13,6 Chi vorrebbe avere come Presidente della Repubblica? Sergio Mattarella: 18,9

Mario Draghi: 16,1

Silvio Berlusconi: 10,2

Marta Cartabia: 9,8

Romano Prodi: 7,5

Liliana Segre: 6,8

Paolo Gentiloni: 4,3

Emma Bonino: 2,5

altri o non sa non risposte 2,9 Sondaggio Tecnè per Agenzia Dire Il borsino dei partiti dichiarano il voto: 56% - astensione/incerti 44% Partito Democratico 20,3%

Fratelli d'Italia 19,9%

Lega 18,3%

Movimento 5 Stelle 15,9%

Forza Italia 7,7%

Azione 3,7%

Italia Viva 2,4%

Art uno 2,1%

Si 2,1%

Europa verde 2,1%

+europa 1,5%

Altri 4% Trend delle coalizioni Fdi+lega+fi+coraggio italia+noi italia: 13 febbraio 53,1% - 26 novembre 47,1%

Pd+m5s+art uno+verdi: 13 febbraio 34% - 26 novembre 40,4%

Azione+iv+più europa: 13 febbraio 8,3% - 26 novembre 7,6% Sondaggio Euromedia Research Lei chi desidererebbe al Quirinale in qualità di Presidente della Repubblica? Mario Draghi 14,2

Silvio Berlusconi 12,0

Marta Cartabia 10,3

Romano Prodi 7,5

Maria Elisabetta Alberti Casellati 7,3

Paolo Gentiloni 6,8

Gianni Letta 5,7

Pierferdinando Casini 4,4

Emma Bonino 4,0

Walter Veltroni 3,6

Marcello Pera 3,0

Dario Franceschini 2,6

Giuseppe Conte 2,1

Giuliano Amato 1,2

Altri 1,5

Non sa/Non risponde 13,8

Andrea Tebaldi

Giornalista pubblicista, classe 1979.

Sono residente nella bellissima città estense di Ferrara. Mi sono laureato in Scienze Politiche presso l'Università degli Studi di Bologna, con indirizzo politico amministrativo. Collaboro dal 2003 con diverse testate cartacee e con giornali on line nei quali mi occupo, in particolare, di scrivere con molta versatilità. Amo spaziare da un tema all'altro e cimentarmi in variegati ambiti di scrittura: dalla cronaca alla politica, dall'economia fino ad arrivare anche allo sport. Di contenuti da raccontare non ne ho mai abbastanza!