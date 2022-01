Un nuovo decreto Sostegni è in dirittura di arrivo per il 2022. L’aumento dei contagi e le conseguenti restrizioni che hanno dato lo stop ai settori maggiormente colpiti sin dall’inizio della pandemia, spingono il governo verso un nuovo provvedimento che potrebbe contenere nuovi bonus stagionali, aiuti alle imprese ancora vittime delle restrizioni e misure per le famiglie.

Sono due miliardi le risorse a disposizione per varare nuove misure che possano rispondere alle esigenze delle imprese. Perché nonostante l’allentamento delle misure restrittive e una prima boccata d’aria per l’economia del Paese, la variante Omicron e l’innalzamento dei contagi costringono ancora alcuni settori a dover subire le conseguenze della pandemia.

Le discoteche, chiuse prima di Capodanno, il settore dello spettacolo, il mondo dello sport, le agenzie di viaggio: i nuovi sostegni 2022 dovrebbero riguardare proprio quelle categorie che non possono tornare in piena attività e che ora chiedono aiuto da parte dello Stato.

Le risorse a disposizione non permettono una pioggia di ristori, ma interventi mirati verso coloro che sono ancora nel pieno dell’emergenza. Per il momento è possibile solo avanzare ipotesi, per esempio su nuovi bonus stagionali per il 2022 o nuovi aiuti nei confronti delle partite IVA.

Allo stesso tempo, c’è ancora l’esigenza di ascoltare cittadini e famiglie che si trovano a fronteggiare le conseguenze economiche della pandemia. In particolar modo, i nuclei familiari che non percepiscono altri aiuti da parte dello Stato.

Intanto, in Cdm, il 20 gennaio, arrivano i primi provvedimenti e le prime soluzioni.

Nuovi sostegni 2022, quando arrivano: domani in Cdm

È ferma al mese di marzo 2022 la fine dello stato di emergenza: la variante Omicron, l’aumento dei contagi, le nuove misure restrittive continuano a mettere a dura prova l’economia del Paese, ma soprattutto la ripresa di alcuni particolari settori.

Non solo, perché oltre alle imprese c’è da pensare ai lavoratori, così come alle famiglie che non possono richiedere gli aiuti economici oggi in vigore in Italia e che devono, quindi, tirare avanti nonostante l’impatto della pandemia.

Che ci fosse bisogno di nuovi sostegni per il nuovo anno, quindi, era risaputo. Interventi urgenti che possono contare su risorse alquanto limitate e che, quindi, dovranno riguardare settori ben specifici.

È domani, 20 gennaio, che in Consiglio dei Ministri ci si concentrerà su due provvedimenti in particolare:

il primo contro il caro bollette, il secondo proprio sui nuovi sostegni 2022 in favore delle imprese più duramente colpite dalla pandemia.

Non è difficile, infatti, immaginare quali siano i settori sui quali il governo focalizzerà la sua attenzione.

A chi andranno i nuovi sostegni 2022: turismo, spettacolo e discoteche

Le disposizioni rese indispensabili per il contenimento dei contagi da Covid-19 hanno impattato sin da subito in maniera negativa sul settore del turismo.

Benché in estate anche il turismo abbia potuto tirare un sospiro di sollievo, è indubbio che il turismo invernale non goda degli stessi privilegi. Non solo, perché oltre all’innalzamento dei contagi durante le feste di Natale, molte altre norme approvate recentemente hanno aggravato la situazione.

Basti pensare alle disposizioni sulla necessità di tampone per tutti coloro che entravano in Italia, anche se muniti di green pass, o alla stessa estensione della certificazione verde per alcuni tipi di attività.

Gli interventi mirati dei nuovi sostegni 2022 abbracceranno, quindi, l’intero settore, tenendo in considerazione anche agenzie di viaggi, tour operator, così come anche le aziende di trasporti che anche hanno subito rallentamenti.

Al mondo del turismo, poi, si aggiunge quello delle discoteche. L’ultimo colpo è stato inflitto prima di Capodanno, con la chiusura delle attività e che ora richiede una maggiore attenzione per salvaguardare il settore.

La stessa attenzione che va riservata al mondo dello spettacolo che continua a subire nuove restrizioni, specialmente a causa dei limiti sulle capienze.

Per tutti questi settori, il nuovo decreto Sostegni 2022 potrebbe portare aiuti per i prossimi mesi, almeno fino a marzo 2022.

Compresi nuovi bonus stagionali nel pacchetto di sostegni per il 2022

Il turismo al centro delle nuove misure del nuovo provvedimento, almeno secondo le prime indiscrezioni. Ciò rende sempre più concreta la possibilità che il nuovo decreto Sostegni 2022 possa contenere nuove tutele per i lavoratori stagionali del settore. Aiuti, più conosciuti come bonus stagionali, già erogati a partire dal 2020 e che hanno visto un’ultima conferma dal decreto Sostegni bis a maggio dello scorso anno.

È ancora presto per ipotizzare l’entità di tali aiuti e le modalità secondo cui verranno messi a disposizione, né tanto meno i tempi da prendere in riferimento per stabilire il diritto o meno di usufruirne.

Di certo c’è che il Consiglio dei Ministri di domani porterà qualche notizia in più, partendo proprio dalla conferma o meno di bonus stagionali destinati ai lavoratori del settore del turismo.

Sostegni 2022 per le famiglie: ipotesi nuove rate di reddito di emergenza?

Rimanendo nel campo delle ipotesi, discutere della presenza o meno di nuove rate di reddito di emergenza è lecito. D’altra parte, benché le attenzioni siano rivolte a quei settori economici che stanno ancora subendo la forte crisi causata dalla pandemia, è indubbio che ci siano anche famiglie e cittadini italiani che non si trovano ancora sulla via della ripresa.

È per questo motivo, probabilmente, che si sta parlando ormai da mesi di una probabile introduzione di nuove rate di reddito di emergenza anche per il 2022. Un’ipotesi giusta, dal momento che dovrebbero essere tenute in conto le esigenze di famiglie che:

non percepiscono ulteriori aiuti economici, per esempio tutti quei nuclei familiari che non possono richiedere misure come il reddito di emergenza.

Ma se si tiene in considerazione l’entità delle risorse a disposizione e gli eventuali costi per l’introduzione di altre rate di Rem, il desiderio di assistere al ritorno di questa misura non sembra poter essere soddisfatto.

C’è poi dell’altro, perché oltre all’urgenza di soccorrere cittadini e famiglie in difficoltà economica, la pandemia ha certo impattato negativamente anche sulla salute psichica degli italiani. Un punto, questo, su cui il governo sembrava stesse facendo un passo in avanti con l’inclusione di un possibile bonus psicologo (o bonus salute mentale) nella Legge di Bilancio 2022, poi ritirato.

Ancora una volta considerando le relativamente poche risorse a disposizione, non è facile immaginare di far rientrare questo tipo di aiuto tra i sostegni 2022, benché le recenti petizioni possano aver smosso positivamente le acque.

Nuovo decreto Sostegni 2022: quanto aspettare e quali altri aiuti

Per avere un’idea chiara di quelli che saranno gli interventi del governo per imprese e famiglie, c’è solo da aspettare così come per avere conferma o disdetta dell’arrivo di nuovi bonus stagionali o aiuti per le famiglie come il reddito di emergenza.

Oltre alle ipotesi elencate, è possibile che il nuovo decreto contenga anche:

rifinanziamento della Cig; sostegni per lavoratori fragili e un rifinanziamento della malattia per quarantena; una soluzione per fronteggiare gli aumenti in bolletta (argomento, questo, oggetto del Cdm del 20 gennaio).

Nonostante i recenti slittamenti, è possibile che un nuovo decreto sostegni dovrebbe vedere la luce tra la fine di questo mese e l’inizio del prossimo, benché sia assodato che provvedimenti di questo tipo possano subire rallentamenti e slittamenti.