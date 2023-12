Spegnere la caldaia di notte conviene? Ecco perché dovresti evitare di farlo

Spegnere la caldaia di notte per risparmiare non è mai una buona idea: ecco perché non conviene e perché bisogna evitare di farlo.

È un dispositivo indispensabile durante l’inverno, sia per riscaldare l’acqua sanitaria che per mettere in funzione il sistema di riscaldamento. Parliamo della caldaia, che è presente nella maggior parte delle case degli italiani e, a pieno titolo, può essere considerata uno degli elettrodomestici più utilizzati. Per questo i suoi consumi preoccupano e sono molti coloro che, nel tentativo di risparmiare sulle bollette, si chiedono se spegnere la caldaia di notte conviene o meno.

Oggi cercheremo insieme di capirci qualcosa di più e di scoprire come gestire al meglio la caldaia per tagliare i suoi consumi, pur utilizzandola per riscaldare casa e acqua sanitaria.

Quando si deve spegnere la caldaia?

Per capire se spegnere la caldaia di notte conviene o meno, bisogna partire chiedendosi, piuttosto, quando è opportuno disattivare il dispositivo.

Anticipiamolo subito: spegnere la caldaia di notte non è una buona idea. Se ci si allontana da casa per poco tempo o durante le ore di riposo, dunque, è meglio non spegnere il dispositivo se l’intento è quello di risparmiare sulle bollette.

Questo perché al momento della riaccensione si avrebbe un dispendio energetico molto elevato. Quindi, la caldaia deve essere totalmente spenta solamente se si è consapevoli che si lascerà casa per molto tempo: parliamo di giorni, almeno due o tre.

Diverso, ovviamente, è il caso dello scaldabagno elettrico: si tratta di un dispositivo totalmente diverso, spesso usato come alternativa alla caldaia.

Coloro che ne possiedono uno e si chiedono come risparmiare sullo scaldabagno devono infatti valutare lo spegnimento notturno. Questo secondo dispositivo consuma molta energia, dunque conviene spegnerlo se non lo si utilizza, anche per brevi periodi.

Come tenere caldaia per risparmiare?

Dato che, come anticipato, spegnere la caldaia di notte non conviene, quali sono le alternative che permettono sul serio di risparmiare?

Il consiglio è quello di tenere la temperatura entro un determinato range. Gli esperti consigliano infatti di impostarla tra i 20 e i 22 gradi, senza andare oltre.

Più che spegnere il dispositivo, un trucco per risparmiare durante le ore notturne è quello di scendere leggermente sotto questo range, impostando una temperatura tra i 16 ed i 17 gradi e innalzandola poi la mattina.

In questo modo, il dispositivo non dovrà compiere un lavoro enorme per innalzare di sana pianta la temperatura interna, ripristinando la gradazione corretta senza sprechi.

Inoltre, è importantissimo prestare attenzione alla corretta manutenzione del dispositivo. Più che spegnerlo quando non lo si usa, dunque, se si vuole risparmiare si deve piuttosto puntare all’efficienza del dispositivo.

Cosa succede se spegni la caldaia?

Chiariamo più nel dettaglio perché spegnere la caldaia di notte non conviene. Quando disattiviamo il dispositivo, al momento della riattivazione solleciteremo moltissimo la nostra caldaia.

Questo significa che, per poter tornare perfettamente in funzione, la caldaia consumerà un enorme quantitativo di gas. Un dispendio che equivale ad uno spreco, e che può essere evitato lasciando il dispositivo acceso anche di notte, oppure quando ci si allontana da casa per periodi brevi.

Le moderne caldaie possono rimanere perennemente attive, senza rischi particolari e senza pesare sulle bollette in maniera eccessiva. Ovviamente, a patto di settare la temperatura corretta, come abbiamo già visto.

Cosa succede se spengo e accendo la caldaia?

Se la caldaia rimane accesa, infatti, riuscirà a mantenere una temperatura interna costante.

Spegnere la caldaia di notte non conviene perché, alla riaccensione, la temperatura interna sarebbe troppo bassa e, per raggiungere la temperatura che abbiamo settato, occorrerebbe una dose di gas aggiuntiva, che non sarebbe invece richiesta lasciando il dispositivo in funzione.

Dunque, spegnere il dispositivo ci farebbe ottenere l’effetto opposto a quello che speriamo di ottenere. Infatti, nel tentativo di risparmiare, non faremo altro che aggiungere costi non previsti in bolletta.