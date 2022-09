Fare la spesa al discount conviene sempre, soprattutto in un periodo di caro spesa come quello che stiamo vivendo. Ma solo in alcuni di questi puoi risparmiare ogni mese 250 euro! Sfortunatamente non si può dire lo stesso per alcuni supermercati e discount, che purtroppo hanno dovuto aumentare i prezzi a causa dei ricari.

Secondo l'ISTAT, in media una famiglia italiana spende ogni mese circa 700 euro per la sola spesa alimentare, per un totale di 8.550 euro l'anno. Una spesa importante, e se si aggiunge anche tutti i nuovi rincari in arrivo, compreso quello sul prezzo del pane, sarà difficile per molti arrivare alla fine del mese.

Per questo conviene ora più che mai valutare di fare la spesa al discount. Nonostante i prezzi bassi, fare la spesa al discount non significa avere prodotti di bassa qualità o un servizio inefficiente, anzi oggigiorno sempre più italiani scelgono di fare la spesa al discount, dal momento che puoi risparmiare ogni mese fino a 250 euro, per un totale annuo di 3.000 euro!

Ma attenzione, non tutti ti permettono di risparmiare così tanti soldi in pieno rincaro. Vediamo meglio quali punti vendita e catene ti garantiscono il massimo del risparmio. E quali invece stanno aumentando il prezzo dei propri prodotti a causa del caro spesa.

E se non te la senti di fare la spesa al discount, non ti preoccupare. In fondo troverai alcune alternative che ti permetteranno ugualmente di risparmiare un sacco di soldi a fine mese.

Spesa al discount, solo in questi punti vendita puoi risparmiare 250 euro ogni mese

Negli ultimi anni la spesa al discount si è rilevata sempre più conveniente rispetto a quella fatta presso iper e supermercati, perché hai un vasto assortimento di prodotti alimentari privi di marchio/logo. Tutti prodotti che in genere costano molto meno, e ti permettono di fare la spesa con meno soldi.

Ma se vuoi risparmiare 250 euro ogni mese, sono due i marchi a cui ti devi affidare, e sono Aldi ed Eurospin.

Entrambe grandi catene di distribuzione (una tedesca, l'altra italiana), nell'ultimo anno, secondo una recente indagine di Altroconsumo, hanno dimostrato di poter garantire il massimo del risparmio e una buona qualità dei propri prodotti.

Ma attenzione, ad oggi non tutti i comuni e le province italiane hanno nei loro paraggi un punto vendita Aldi o Eurospin. La stessa Aldi è più diffusa nelle regioni del Centro-Nord, solo l'Eurospin al momento risulta più diffuso in tutta la penisola.

Come alternativa a queste due, puoi avere un ottimo risparmio con Lidl, MD o Penny Market. Molto più disponibili sul suolo nazionale, in particolare la Lidl ha proposto una serie di offerte, così da venire incontro al pubblico in un momento difficile come questo.

Spesa al discount, ecco quali punti vendita hanno aumentato i prezzi

Come rovescio della medaglia, ci sono invece dei punti vendita che negli ultimi mesi hanno cominciato ad aumentare i loro prezzi, per cui risultano meno convenienti per chi vuole risparmiare soldi facendo la spesa al discount.

Parliamo di marchi come Todis e DPiù, entrambi posizionati nella classifica di Altroconsumo tra la metà e il fondo. Lo stesso vale per la catena Bennet, i cui prodotti risultato più costosi dell'11-12%.

E questo per quanto riguarda la spesa al discount. Per chi la fa nei supermercati la convenienza potrebbe risultare molto più contenuta del previsto, specie se si fa la spesa presso Carrefour, Pam e Conad Superstore, che hanno segnalato un aumento dei prezzi del 2%.

Ovviamente non mancano i prodotti che ti permettono di risparmiare sulla spesa, ma se vuoi cercare il massimo del risparmio, o addirittura puntare a risparmiare ogni mese 250 euro, la migliore soluzione rimane sempre quella: fare la spesa al discount.

Va detto che nell'ultimo anno nemmeno i discount sono rimasti esenti dai danni dell'inflazione. Sempre Altroconsumo segnala un aumento che va dall’1% al 5,2%, e questo a seconda della capacità delle catene di calmierare i prodotti.

Un aumento che comunque non ha impedito ai punti vendita soprammenzionati di essere sempre tra le migliori scelte in fatto di risparmio sul carrello della spesa.

Se però non vuoi rischiare, oltre alla spesa al discount non mancano i modi per risparmiare soldi ogni mese.

Alternative alla spesa al discount che ti fanno risparmiare soldi ogni mese

Fare la spesa al discount ti permette di risparmiare 250 euro ogni mese, ma questo finché ti garantisce prezzi contenuti e ottima qualità. Se nel futuro i rincari dovessero mettere a dura prova tutto ciò, è inevitabile il dover passare a delle alternative.

Come fare la spesa online, che ti fa risparmiare su prodotti, trasporto e tempo, perché:

hai un vasto assortimento di prodotti ad un prezzo ridotto;

ad un prezzo ridotto; puoi richiedere la consegna a domicilio , senza dover usare auto o mezzi pubblici;

, senza dover usare auto o mezzi pubblici; fai tutto da casa e con pochi click.

Durante la pandemia la spesa online è stata l'àncora di salvezza per molte famiglie, specie quelle bloccate a casa per via del lockdown (o della quarantena). E così anche oggi, con l'iper-inflazione che stiamo vivendo.

E sempre con la spesa online puoi accedere ad offerte e coupon grazie a delle specifiche app, come PromoQui o Dove Conviene, che raccolgono i volantini digitali e le promozioni dei punti vendita o negozi più vicini a te.

In particolare, con Dove Conviene puoi avere l'indicizzazione dei risultati a seconda della tua posizione, e ti fa avere accesso anche a sconti e promozioni su cosmesi ed elettronica, oltre a supermercati, ipermercati e discount.