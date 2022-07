Spunta un nuovo Bonus di 500€ per queste famiglie che presentano domanda a settembre 2022

Bonus famiglia ancora al centro dell’attenzione degli enti centrali e locali. Essendo il Bonus bebè assorbito dall’Assegno Unico e Universale, un nuovo contributo di 500 euro si appresta ad entrare nelle tasche dei nuclei familiari con figli a carico. Ecco chi sono queste famiglie beneficiarie e come presentare domanda entro settembre a favore dei nuovi nati.

Bonus famiglia ancora al centro dell’attenzione degli enti centrali e locali. Essendo il Bonus bebè assorbito dall’Assegno Unico e Universale, un nuovo contributo di 500 euro si appresta ad entrare nelle tasche dei nuclei familiari con figli a carico. Scopriamo subito chi sono queste famiglie beneficiarie e come presentare domanda entro settembre a favore dei nuovi nati.

Con l’arrivo dell’Assegno Unico e Universale molti Bonus famiglia (il premio alla nascita, gli ANF, le detrazioni per i figli a carico al di sotto dei 21 anni di età), sono confluiti nella misura entrata in vigore lo scorso marzo. Tra questi spicca anche il Bonus bebè.

Nonostante la naturale estinzione di questi aiuti assorbiti dall’AUU, non mancano nuovi sostegni messi in campo dalle Regioni per incentivare le nuove nascite.

Alcuni enti locali, infatti, hanno colto la palla al balzo per mettere a disposizione delle famiglie nuove risorse come sostegno alla genitorialità.

L’esempio più rilevante è offerto dall’Umbria dove la Regione ha reso strutturale un nuovo Bonus famiglia riconfermato anche per il 2022.

Stiamo parlando di un Bonus bebè rifinanziato con uno nuovo stanziamento di fondi e allargato nella platea di beneficiari per consentirne a più famiglie la fruizione: si passa dalle 300 famiglie beneficiare dello scorso anno alle 800 per l’anno in corso.

Ma quando si potranno presentare le domande? Al momento, si rimane in attesa del bando per questo particolare Bonus famiglia istituito dalla Regione Umbria anche se, stando alle ultime indiscrezioni trapelate, l’apertura della finestra temporale per la presentazione delle domande dovrebbe avvenire a settembre.

Vediamo subito in cosa consiste il nuovo Bonus famiglia di 500 euro progettato dalla Regione Umbria, quali sono i requisiti da soddisfare per beneficiare del contributo e le modalità di trasmissione della domanda da settembre.

Ecco tutti i dettagli e gli ultimi aggiornamenti.

Spunta un nuovo Bonus di 500€ per queste famiglie che presentano domanda a settembre 2022

Il nuovo Bonus di 500 euro, come anticipato si rivolge ad una platea di beneficiari molto più ampia rispetto a quella dello scorso anno. Ben 800 famiglie potranno ottenere il riconoscimento del contributo se interessate da un lieto evento.

A questo punto, viene da chiedersi: quali sono queste famiglie che potranno richiedere il Bonus bebè progettato dalla Regione Umbria?

Il Bonus bebè regionale spetta a tutte le mamme che hanno dato alla luce un bambino nell’orizzonte temporale che va da ottobre 2021 a settembre 2022, come una sorta di continuazione del Bonus erogato lo scorso anno riconosciuto alle famiglie per i figli nati da ottobre 2020 a fine settembre 2021.

Stiamo parlando di un Bonus di 500 euro richiedibile una sola volta e corrisposto alle famiglie beneficiarie una tantum.

Diversamente dal Bonus bebè pagato dall’INPS ancora ad alcuni nuclei familiari, nonostante l’ingresso in scena dell’Assegno Unico e Universale, non più richiedibile, il nuovo contributo rimane in attesa delle indicazioni regionali per poter essere richiesto dalle famiglie.

A breve, quindi, sarà possibile conoscere con certezza non solo i requisiti richiesti a queste potenziali famiglie beneficiarie, ma anche le modalità di presentazione delle domande per avere il Bonus.

Per meglio intenderci, al momento il Bonus bebè della Regione Umbria è stato confermato dal Presidente regionale, ma il bando di concorso a cui le famiglie dovranno partecipare non è ancora stato pubblicato, così come la lista dei requisiti da rispettare per accedere al Bonus da 500 euro.

Ciò non toglie che alcuni requisiti sono già noti in partenza. Di quali si tratta?

Quali requisiti sono richiesti alle famiglie per il nuovo Bonus di 500 euro

Come anticipato in chiusura del precedente paragrafo, allo stato attuale mancano ancora buona parte delle informazioni necessarie affinché le famiglie possano presentare domanda per richiedere il Bonus bebè della regione Umbria.

Alcuni requisiti, però, sono già stati confermati. Innanzitutto, per poter ottenere i 500 euro di Bonus occorrerà allegare alla domanda di richiesta del contributo la certificazione ISEE in corso di validità.

L’indicatore della Situazione Economica Equivalente, infatti, viene utilizzato come parametro per individuare le famiglie beneficiare del Bonus da 500 euro: a queste è richiesto un ISEE inferiore a 40.000 euro.

Tra i requisiti da rispettare spunta anche la residenza in uno dei tanti Comuni umbri da almeno 5 anni, come previsto dal bando dello scorso anno.

Domanda entro settembre 2022: quando le famiglie potranno fare domanda per il Bonus

Come più volte ribadito nel corso dell’articolo, la mancanza del bando non permette di conoscere con esattezza la data a partire dalla quale potranno essere inviate le domande per usufruire del Bonus da 500 euro.

Molto probabilmente il documento sarà disponibile a settembre 2022 e le domande da parte delle famiglie potrebbero essere inviate proprio nello stesso mese.

E’ possibile che il Bonus possa essere richiesto dalle famiglie tramite accesso ad una piattaforma telematica.

Comunque sia, una volta presentate le domande, le famiglie beneficiarie saranno individuate tramite graduatoria stilata secondo il criterio ISEE.