Un nuovo Bonus di 700 euro è pronto al debutto. Destinatari della misura sono i giovani studenti titolari di un reddito ISEE basso, in possesso di un solo requisito. Scopriamo subito chi sono questi beneficiari e come presentare domanda per accedere al contributo.

La campanella ha finito di suonare da un pezzo, anche per i ragazzi impegnati con gli esami di maturità 2022 che ora si trovano a decidere quale strada intraprendere per il proprio futuro: continuare il percorso di studi concretizzando l’iscrizione ad un corso di laurea, oppure rimboccarsi le maniche per tentare un immediato accesso nel mondo del lavoro.

Per chi decide di battere la prima strada arriva un ricco Bonus di 700 euro da non lasciarsi assolutamente sfuggire.

Vediamo, quindi, chi sono questi giovani che potranno contare sul contributo, quali i requisiti da rispettare per ottenerne il riconoscimento e come presentare domanda.

Ecco tutti gli ultimi aggiornamenti e le novità a riguardo.

Spunta un nuovo Bonus di 700 euro per questi giovani con ISEE basso e un solo requisito

Prima di soffermarci sull’unico requisito richiesto ai giovani per beneficiare del nuovo Bonus di 700 euro, vediamo quali sono questi giovani a cui è riservata la ghiotta chance

La misura si rivolge esclusivamente ai giovani della Regione Lazio che hanno conseguito la maturità nel 2022 e vogliono intraprendere la carriera accademica.

Nello specifico, la Regione stanzia ai nuovi iscritti all’Università fino a 700 euro di risorse, ben 200 euro in più rispetto al finanziamento disposto nei precedenti anni.

Stando a quando indicato nei bandi di promozione, su 13 milioni di euro previsti dai fondi Por Fse Lazio 2014-202, e Pe Lazio FsePlus 2021/2027, ben cinque sono indirizzati ai giovani studenti meritevoli, con ISEE basso.

Per quanto concerne i requisiti, invece, la Regione Lazio non ha ancora provveduto alla pubblicazione del bando di concorso. Tuttavia, qualche informazione è già disponibile.

Il solo requisito certo riguarda il voto di maturità necessario per accedere al Bonus di 700 euro: lo stesso dovrà essere pari o superiore a 91/100.

Bonus 700 euro per giovani studenti: ecco quali sono i probabili requisiti

Come anticipato nel precedente paragrafo, il bando disciplinante le modalità di richiesta del Bonus 700 euro per i giovani studenti prossimi all’iscrizione ad un percorso universitario manca.

Molto probabilmente, però, i requisiti non si discosteranno molto da quelli indicati nei bandi passati messi a punto dalla Regione Lazio. Con estrema sicurezza sarà data priorità ai titolari di ISEE basso e con voto di diploma almeno pari a 91/100.

I 13 milioni di euro previsti per l’anno in corso sono distribuiti su diverse categorie. Ai giovani diplomati meritevoli sono destinati complessivi 5 milioni di euro, 2 milioni serviranno per coprire alcune iniziative sportive, altri 2 espressamente dedicati alla cultura e alla formazione.

A questi vanno ad aggiungersi altri 4 milioni di euro: due per l’avviso pubblico “Orientare”, la rimanente parte per il teatro diffuso Gigi Proietti.

Ma veniamo ai probabili requisiti necessari per accedere al Bonus di 700 euro.

Se il bando 2022 della Regione Lazio dovesse seguire la scia di quello del 2022, ai giovani studenti sarà richiesta la residenza o il domicilio in uno dei comuni laziali, la titolarità di una carta prepagata, di un conto postale o bancario dotato di IBAN, il diploma di maturità conseguito con una votazione non inferiore a 91/100 e l’iscrizione al primo anno di università per l’A.A. 2022/2023 presso una delle sedi presenti sul territorio regionale.

Quando presentare la domanda per il Bonus 700 euro

L’accesso al Bonus di 700 euro riservato ai giovani studenti della Regione Lazio è vincolato alla presentazione della domando entro la scadenza fissata dal bando. Come già detto, quello per l’A.A 2022/2023 non è ancora disponibile, ma si prevede che possa arrivare a novembre, come accaduto gli anni passati.

La domanda potrà essere presentata dagli interessati trascorsi 30 giorni dalla pubblicazione del bando per accedere al Bonus di 700 euro.

Attenzione, stiamo parlando solo di ipotesi. Per avere certezza sulle scadenze e i termini di presentazione delle istanze occorre attendere la pubblicazione del bando da parte della Regione Lazio.