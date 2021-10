Gli aumenti dei prezzi hanno sconvolto il paese: non solo i carburanti, ma anche le bollette per le utenze domestiche e la spesa alimentare hanno subito un drastico aumento. I prezzi delle materie prime alle stelle e l'inflazione sono la principale causa per un aumento dei prezzi, che non ha precedenti. La ripresa economica si registra in molti ambiti, tuttavia la crisi ancora si fa sentire. Ecco le prospettive per la spesa media degli italiani il prossimo Natale.

Per le tasche degli italiani il momento è piuttosto delicato: i prezzi sono arrivati alle stelle non solamente per l'acquisto delle materie prime, ma anche per tutti i prodotti che ne derivano. I cittadini stanno constatando ormai da tempo come la benzina sia arrivata alle stelle, i carburanti in generale sono molto più costosi rispetto agli scorsi mesi.

E non si tratta solamente del carburante come la benzina, che solitamente è soggetta a oscillazioni di prezzo, ma anche di carburanti solitamente economici, come il metano o il gpl. Come spiega un articolo recente di Money.it, la stangata è arrivata anche per chi possiede un veicolo che va a metano:

"Chiunque abbia un motore a metano ha già notato l’aumento costante del prezzo, ma in queste ultime settimane è giunta la vera stangata: quasi 2 euro al chilo (il gas non si misura al litro come la benzina)."

Si tratta di un prezzo mai visto prima per questo tipo di carburante. Eppure non solamente gli italiani dovranno spendere di più per viaggiare con la propria auto, ma anche per il pagamento delle utenze domestiche: le bollette stanno subendo rincari mai visti prima, nonostante il cuscinetto proposto dal governo per le famiglie più in difficoltà economica.

La stangata non risparmia nessuno, l'arrivo dell'emergenza sanitaria e la successiva inflazione hanno comportato un aumento dei prezzi senza precedenti in tutte le direzioni. Ci si chiede cosa accadrà al Natale, una delle festività più sentite dagli italiani: quando arriveranno le vacanze natalizie i prezzi saranno ancora alle stelle? Quali sono le prospettive dell'economia per i prossimi mesi? Andiamo a rispondere nell'articolo a queste domande.

Sale il prezzo dei carburanti: fino a quando?

Il prezzo dei carburanti è salito alle stelle, e per molti italiani questo è un problema, specialmente per chi utilizza quotidianamente l'automobile di proprietà. Sommando la spesa per la benzina, o per il metano o gpl, alle ulteriori spese per l'auto, come il bollo auto e il pagamento di revisione e tagliando, mantenere un autoveicolo è diventato ad oggi molto dispendioso.

Il prezzo dei carburanti infatti si trova ancora una volta alle stelle, e sia la benzina che altri carburanti come il metano hanno raggiunto cifre stellari. Per il costo della benzina si sta sfiorando la cifra di due euro al litro, decisamente elevata. E anche chi regolarmente viaggia a metano sta notando aumenti senza precedenti, ad uno dei carburanti da sempre considerato come il più economico.

Ma fino a quando ci sarà questo aumento dei prezzi? Purtroppo non esiste una risposta certa al 100%. I prezzi dei carburanti hanno iniziato ad aumentare esponenzialmente a causa degli aumenti del costo delle materie prime, e gli automobilisti devono pagare di più per un pieno.

Sul sito ufficiale Osservaprezzi dei carburanti, è possibile conoscere i prezzi esatti regione per regione dei diversi carburanti, come la benzina o il metano. Al momento l'aumento ancora non si è arrestato, e qualcuno ipotizza che questo continuerà a persistere anche nei prossimi mesi, fino a Natale.

Di conseguenza, viaggiare e spostarsi costerà di più, e molte aziende, anche per altri motivi di tipo organizzativo, preferiscono continuare a lavorare in smart working per risparmiare sia sui viaggi che sul pagamento di eventuali affitti di uffici e sedi distaccate.

Aumento del costo delle bollette: prezzi alle stelle!

Un altro aspetto da non sottovalutare dei rincari riguarda il costo per le bollette di casa: le utenze domestiche stanno costando notevolmente di più rispetto ai mesi o agli anni precedenti, e questa è una causa diretta dell'aumento del prezzo delle materie prime.

Le bollette del gas e dell'energia elettrica subiscono in questi mesi rincari mai visti prima, anche del 40% in più. Il problema è stato arginato lievemente dallo stato, che per aiutare le famiglie più in difficoltà economica, garantisce un cuscinetto ai rincari, anche attraverso quello che è il bonus sociale già utilizzato in passato.

Tuttavia il problema dell'aumento dei prezzi delle bollette non è solamente italiano: anche all'estero le cose non stanno andando meglio. L'aumento del costo delle materie prime infatti ha coinvolto tutto il mondo, e anche l'Europa corre ai ripari, come spiega Lasesia.vercelli.it:

"Al fine di venire in aiuto ai cittadini europei, lo scorso 13 ottobre la Commissione europea ha presentato agli Stati membri una comunicazione contenente le misure adottabili per contenere i rincari che si protrarranno probabilmente per tutto l’inverno."

Tra le proposte dell'Europa vi è un maggior utilizzo delle energie derivate da fonti rinnovabili, anche a fronte di un consumo che sta decretando il termine delle materie prime non rinnovabili. Inoltre vengono proposte agevolazioni di natura fiscale e nuovi contributi sotto forma di bonus per tutti i cittadini.

Il problema dell'aumento dei prezzi di gas e luce va ad influire non solamente sui cittadini, che dovranno pagare alcune bollette più elevate rispetto al passato, ma anche sulle aziende produttrici, che di conseguenza dovranno aumentare i prezzi dei prodotti finali proposti ai cittadini.

Aumenti dei beni alimentari: la spesa di Natale costerà di più!

Di conseguenza agli aumenti dei prezzi delle materie prime corrispondono aumenti a catena, che arrivano fino alle tavole degli italiani. Il Natale per quest'anno sarà più costoso per le famiglie, e Idealista.it riporta i più recenti dati Codacons sulla prospettiva di spesa degli italiani per il Natale in arrivo:

"Tenendo conto di tale situazione e ipotizzando una stima prudenziale dei rincari, solo per il tradizionale cenone e pranzo di Natale le famiglie si ritroverebbero a spendere circa 100 milioni di euro in più rispetto al 2019."

Si tratta di rincari strettamente collegati al periodo di crisi sanitaria arrivato dal 2020 in tutto il mondo, e che sono la conseguenza dell'inflazione. L'aumento della richiesta delle materie prime ne ha comportato il decisivo rincaro, anche su beni di cui non ci si aspettava rincari, come il pane o la pasta.

Portare a tavola i prodotti tipici del paese costerà allo stesso modo delle importazioni, perché gli aumenti di prezzo coinvolgono tutto il mondo e anche gli altri paesi europei. Un rincaro di questo tipo vedrà sicuramente un Natale più all'insegna del risparmio per gli italiani, che se potranno rinunceranno ad acquistare prodotti in surplus.

Il periodo natalizio vedrà i portafogli degli italiani alleggerirsi, sia per la spesa di beni alimentari che per le bollette domestiche e i carburanti per l'automobile. Un rincaro a tutto tondo come questo non si vedeva da diversi anni, almeno dal 2005. E il rischio stangata per le famiglie italiane è dietro l'angolo: per correre ai ripari si sceglieranno più spesso mezzi di trasporto alternativi all'auto privata, come i mezzi pubblici o la bicicletta.

Si opterà per un risparmio anche a tavola, con una diminuzione degli acquisti di determinati prodotti, e nel tempo stesso si farà più attenzione ai consumi di gas e energia elettrica in casa.

Coldiretti: prezzi per prodotti alimentari 12 volte superiori

Coldiretti si è recentemente espressa in modo deciso: alcuni prodotti alimentari, come il grano e il pane, subiranno aumenti di prezzo fino a 12 volte. Bisogna però tenere conto delle differenze esistenti nelle diverse regioni italiane, e la recente comunicazione Coldiretti dell'8 settembre 2021 evidenzia queste differenze:

"Se a Milano una pagnotta da un chilo costa 4,2 euro, a Roma si viaggia sui 2,63 euro mentre a Palermo costa in media 2,95 euro al chilo secondo elaborazioni Coldiretti su dati dell’Osservatorio prezzi del Ministero dello Sviluppo economico."

I prezzi continuano a essere diversi regione per regione, ma i rincari sono presenti in tutta Italia. Il problema degli aumenti dei prezzi di questi prodotti di prima necessità, come il pane e la farina, va a danneggiare soprattutto le fasce di popolazione più svantaggiate, ovvero chi si trova sotto la soglia di povertà.

L'indice di povertà è aumentato esponenzialmente con l'arrivo della pandemia, provocando non pochi problemi per le famiglie italiane. C'è chi continua a lavorare, ma non guadagna abbastanza per saldare tutte le spese del mese, oppure chi si trova ancora in cassa integrazione, o chi ha perso il lavoro. Moltissime famiglie attualmente ricevono sostegni economici proposti dallo stato come il reddito di cittadinanza, e molti risultano essere inattivi.

La situazione dei giovani e delle donne in particolare è più precaria degli scorsi anni, tuttavia ci sono anche notizie positive: alcuni settori hanno potuto riaprire le attività, dopo mesi di chiusura, e lo stato sta per erogare alcuni bonus per chi ha dovuto tenere chiuso svariati mesi e si è trovato in una forte situazione di crisi a causa della perdita del fatturato.

Dal mondo del turismo al settore dello spettacolo, dai centri termali, per cui sta per arrivare il bonus terme, agli impianti sciistici che sono rimasti chiusi per tutta la stagione invernale passata. Lo stato ha introdotto alcuni bonus interessanti per favorire la ripresa, per chi si informa su come riceverli.

Nuovi bonus a sostegno dei settori più colpiti

Al momento ci sono diversi bonus a cui si può fare appello per i rincari e per la perdita economica derivata dalla pandemia. Per chi si trova in difficoltà economica, è possibile ancora in molti comuni italiani chiedere i buoni spesa per provvedere al pagamento degli acquisti di prima necessità.

Inoltre per limitare gli aumenti in bolletta per le famiglie più povere esiste un bonus sociale attivo per chi ha un ISEE annuale basso, di cui le famiglie possono usufruire se si trovano in uno stato di povertà. Oltre a questi bonus, il governo ha recentemente introdotto alcuni sconti o agevolazioni per le imprese, per sostenere la ripartenza.

Sta per arrivare un nuovo contributo a fondo perduto per le imprese che hanno avuto un calo di fatturato notevole dal 2019 ad oggi, e rientrano in alcune categorie, come le strutture adibite a spettacoli ed eventi, sale da ballo e discoteche. Il bonus consiste in erogazioni di denaro a favore degli imprenditori anche di 25.000 euro per la ripartenza. Anche per i centri termali c'è una novità in arrivo, che coinvolge tutti i cittadini.

Presto infatti arriverà il nuovo bonus terme a sostenere il pagamento di un servizio termale fino a 200 euro a persona. In conclusione, stanno per arrivare con i mesi invernali altri importanti incentivi che possono aiutare i cittadini sia per le famiglie che per le imprese, soprattutto quelle più colpite dalla crisi economica.