Il Codacons nel suo ultimo comunicato relativo alle spese che le famiglie italiane dovranno sostenere per il corredo scolastico e libri di testo dei propri figli ha parlato chiaro: è in arrivo una stangata epica, con prezzi che raggiungono i 1.300 euro per singolo studente. In questo nostro articolo andremo a vedere quali prezzi sono aumentati e per quale motivo e vi daremo qualche indicazione per risparmiare su astucci, zaini, quaderni ecc. Partiamo subito.

Il Codacons nel suo ultimo comunicato relativo alle spese che le famiglie italiane dovranno sostenere per il corredo scolastico e libri di testo dei propri figli ha parlato chiaro: è in arrivo una stangata epica, con prezzi che raggiungono i 1.300 euro per singolo studente.

In questo nostro articolo andremo a vedere quali prezzi sono aumentati e per quale motivo e vi daremo qualche indicazione per risparmiare su astucci, zaini, quaderni ecc. Partiamo subito.

Scuola, in arrivo la stangata di settembre per le famiglie: fino a 588 euro in più per il corredo scolastico

E' in arrivo la stangata del mese di settembre rivolta soprattutto alle famiglie con figli che vanno a scuola. Il Codacons ha fornito, infatti, nuovi dati sul caro-scuola, parlando in particolare di tutte le spese che dovranno essere sostenute dai genitori con la partenza del nuovo anno scolastico.

In particolare, l'associazione ha monitorato i prezzi del corredo scolastico, sia nei siti di e-commerce, che in punti vendita fisici, scoprendo che rispetto allo scorso anno c’è un aumento degli stessi di un +7%. Insomma, il materiale scolastico – dagli zaini alle matite – ha seguito il trend dell’inflazione e quest’anno si spenderanno per l’acquisto di uno zaino di marca in media 200 euro, mentre per un astuccio corredato di penne, matite e pennarelli, 60 euro. Un altro costo importante, poi, riguarderà il diario, che per quest’anno, per i marchi più noti, arriva anche a 30 euro.

Sul web, invece, i prodotti più costosi in assoluto sono quelli firmati da noti influencer, oltre che da squadre di calcio e personaggi famosi, si legge sul comunicato: “che hanno lanciato linee specifiche per la scuola allo scopo di sfruttare il business dei bambini”. In questo modo, singolo alunno potrà arrivare a costare alla propria famiglia addirittura 588 euro, solo per il corredo scolastico.

Leggi anche: Assegno unico, ora si può presentare la domanda direttamente sull’App INPS. Ecco come

Scuola, aumento dei costi dei materiali: il perché

Alla base del forte aumento dei prezzi abbiamo diversi fattori. La prima causa è sicuramente il caro-energia che aumenta i costi di produzione dei materiali per la scuola portando, come normale conseguenza, ad un rialzo dei listini al dettaglio.

Abbiamo, poi, come seconda causa, la crisi delle materie prime con quotazioni di carta, tessili, adesivi e plastica, materiali indispensabili per la realizzazione di diari, penne, quaderni e zaini, che hanno subito dei lievi rialzi nell’ultimo anno.

Infine, è sicuramente da considerare l’aumento dei costi di trasporto derivati direttamente dall’aumento dei listini dei carburanti.

Come abbiamo detto poc’anzi, il corredo per la scuola potrà raggiungere costi elevatissimi per l’anno scolastico 2022-2023, toccando anche i 588 euro per singolo studente. A questa cifra dovranno, poi, essere aggiunti anche i libri di testo, i cui costi varieranno soprattutto a seconda dell’istituto e del grado di istruzione.

Insomma, il costo della scuola inteso come materiale scolastico e libri di testo raggiungerà cifre esorbitanti per l’anno scolastico 2022-2023, toccando anche i 1.300 euro a bambino.

In ogni caso, è possibile adottare qualche accorgimento per risparmiare sui costi della scuola. Andiamo subito a scoprire come.

Ecco qualche consiglio per risparmiare sui costi della scuola

Il Codacons ha anche fornito qualche piccola soluzione per evitare di spendere cifre esorbitanti per i costi della scuola. Vediamoli insieme:

1 - Innanzitutto, l’associazione dà un consiglio ai genitori: quello di evitare di far seguire le mode, in particolare quelle degli influencer, ai propri figli. Si legge:

“In questi giorni tutte le televisioni stanno bombardando i vostri figli con pubblicità mirate agli acquisti necessari per la scuola. Allontanateli dalla TV e non fatevi condizionare dal mercato pubblicitario.”

Infatti, evitando di inseguire le mode del momento – che ricordiamo cambiano di anno in anno – si potrà risparmiare addirittura il 40% del costo. Un potenziale pericolo per il portafoglio sono anche tutti quegli articoli collegati a personaggi di cartoni animati, film, supereroi ecc.

2 - Piuttosto che andare in cartoleria provate a controllare la corsia relativa agli articoli di cancelleria dei supermercati. Qui, infatti, potrete risparmiare addirittura il 30% dei costi . In alcuni supermercati, inoltre, vengono venduti i cosiddetti “prodotti civetta”, articoli venduti a prezzi stracciati per fare in modo che acquistiate anche tutto il resto. Siate furbi!





Qui, infatti, potrete risparmiare . In alcuni supermercati, inoltre, vengono venduti i cosiddetti “prodotti civetta”, articoli venduti a prezzi stracciati per fare in modo che acquistiate anche tutto il resto. Siate furbi! 3 - Rinviate gli acquisti : è inutile fare scorte di materiale scolastico a inizio anno! Meglio attendere qualche mese e vedrete che i prezzi caleranno.





: è inutile fare scorte di materiale scolastico a inizio anno! Meglio attendere qualche mese e vedrete che i prezzi caleranno. 4 – Attendete anche il parere dei professori, in particolare per l’acquisto di materiale “tecnico” come i dizionari o i compassi.

In alternativa, vi consigliamo anche di guardare qualche articolo sulle App che vendono oggetti di seconda mano, in particolare per gli acquisti di zaini e astucci. Vinted, ad esempio, potrete trovare le cartelle degli Avengers o di Peppa Pig a prezzi stracciati!

Infine, per i libri, vi consigliamo sempre di optare per l’usato, quando l’edizione lo consente; molte volte i libri sono intonsi e venduti alla metà del prezzo.

Leggi anche: Per il 50% dei giovani scuola e università non sono utili per il lavoro. I dati