A causa dell'inflazione volano i prezzi delle stanza in affitto per studenti universitari fuori sede: come risparmiare? Ecco quali sono le città più care e quelle più economiche e quali sono i bonus affitto per studenti universitari che si possono richiedere per ottenere sconti e detrazioni sul canone di locazione.

Sei uno studente universitario alla ricerca di una stanza in affitto? A causa dell’inflazione, quest’anno i prezzi sono in aumento in tutte le città italiane, ma non preoccuparti: esistono dei bonus studenti universitari fuori sede e non da sfruttare per risparmiare.

Da Nord a Sud, quali sono le città più care e quelle più economiche? Se si avvicina la data di inizio dell’Università e non hai ancora trovato un appartamento, una casa o una stanza in affitto, puoi affidarti a questa guida semplice per provare a risparmiare sull’affitto per studenti universitari e per trovare il luogo perfetto per te.

Come sono cambiati i prezzi delle stanze in affitto per studenti universitari nell’ultimo periodo? Ecco i prezzi attuali e alcuni consigli per risparmiare sulle spese.

Stanze in affitto per studenti universitari: prezzi in aumento

Per quest’anno, a causa dell’inflazione, i prezzi delle stanze in affitto per studenti universitari sono in aumento: quello che non tutti sanno, però, è che a crescere sono i costi delle stanze singole (+11%), mentre per le camere doppie i prezzi sono in leggero calo (-9%).

Gli studenti universitari alla ricerca di una stanza in affitto, quindi, avranno maggiore convenienza nell’affitto di una stanza doppia piuttosto che una singola: i prezzi per di queste tipologie di camera si aggirano mediamente attorno a 234 euro per la doppia rispetto ai 439 euro della singola.

Buone notizie, invece, per i proprietari di immobili: dal lato della domanda le richieste sono in crescita sia per le stanze singole (+45%) sia per quelle doppie (+41%). Rispetto al medesimo periodo del 2021, la domanda è in crescita.

Ma quali sono le città più care per quanto riguarda l’affitto di stanze per studenti universitari e quali invece sono le più economiche? Ecco la classifica elaborata da Immobiliare.it Insights, business unit.

Stanze in affitto per studenti universitari: le città più care e quelle più economiche

Sul podio delle città più costose per quanto riguarda le stanze in affitto per studenti universitari si conferma la città metropolitana di Milano: nel capoluogo della Lombardia una stanza singola costa mediamente 620 euro, mentre una camera doppia ne costa mediamente 321.

A netta distanza dalla prima posizione, medaglia d’argento alla città di Roma dove una stanza singola in affitto costa mediamente 465 euro, mentre per una doppia si arriva a spendere 248 euro. Il rincaro rispetto al 2021 è di oltre 150 euro.

Al terzo posto troviamo le città di Padova e Firenze, dove una stanza in affitto costa mediamente 450 euro se singola. Anche a Bologna i prezzi di affitto di una stanza singola superano i 400 euro (quinta posizione).

Decisamente più abbordabili i prezzi di una stanza in affitto per studenti universitari a Venezia, dove una singola costa in media 270 euro. Ma i prezzi più vantaggiosi si trovano al Sud: a Napoli, per esempio, una stanza singola costa mediamente 320 euro, mentre a Bari il prezzo scende a 279 euro.

Infine, nelle isole una stanza singola costa davvero pochissimo: 245 euro a Catania, 271 euro a Palermo.

Stanze in affitto per studenti universitari: come risparmiare con i bonus

Nonostante i prezzi in aumento per le stanze singole o doppie per studenti universitari fuori sede, esistono dei bonus affitto che permettono di risparmiare sulle spese legate al canone di locazione.

Molte Regioni italiane mettono a disposizione dei bonus affitto per studenti universitari fuori sede e non, in modo da agevolare le spese relative al canone di locazione. È bene visitare i siti web delle rispettive Regioni per verificare i bandi attivi.

Oltre a questo, esistono anche numerose borse di studio universitarie o regionali che vengono erogate alle famiglie in maggiore difficoltà economica. Talvolta, queste borse di studio consentono di ottenere anche un alloggio universitario convenzionato a prezzo ridotto.

Infine, lasciando da parte i bonus, esiste anche un’importante detrazione fiscale: gli studenti universitari fuori sede possono detrarre il 19% delle spese sostenute per il canone di affitto fino a un importo massimo di 2.633 euro. Questa detrazione spetta soltanto agli studenti il cui reddito non supera i 120 mila euro, e tende a decrescere fino ad azzerarsi alla soglia di reddito pari a 240 mila euro.

Stanze in affitto per studenti universitari: come trovare la casa perfetta

Dopo aver descritto i bonus e le agevolazioni sulle stanze in affitto per studenti universitari, arriviamo a dare alcuni consigli per trovare la casa perfetta nella città dove avrà sede il proprio corso accademico.

In primis, il periodo migliore per la ricerca di una casa, appartamento o di una semplice stanza in affitto è compreso tra luglio e agosto: proprio nei mesi estivi, mentre tutti si godono le vacanze, moltissime stanze e immobili si svuotano e tornano disponibili sul mercato. Muovendosi per primi la scelta sarà più vasta e soddisfacente.

Un’altra cosa importante da considerare nel momento in cui si prende una stanza in affitto in una città diversa da quella di residenza è la collocazione: trovarsi vicino alle fermate degli autobus, dei tram o della metropolitana è sicuramente un valore aggiunto.

Altrettanto importante è scegliere una posizione centrale o comunque vicino ai luoghi di interesse, per esempio vicino alla sede universitaria. In questo modo, anche se le lezioni inizieranno molto presto, avrai la possibilità di sfruttare i mezzi pubblici e guadagnare tempo.

Infine, è importante considerare anche le tipologie di contratto di affitto che vengono proposte dai proprietari, oltre a chiedere l’applicazione di eventuali spese extra al di fuori del canone, come possono essere le utenze o altro. Così facendo non ci saranno sorprese.