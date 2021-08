Stop al bollo auto solo per alcuni soggetti, vediamoli insieme e capiamone di più. Questo stop era nell'aria da diverso tempo, tra conferme e smentite più o meno ufficiali, ma finalmente è arrivato ed è ufficiale. Si tratta solo dell'ultima, in ordine cronologico, delle tante misure pensate per andare incontro alle famiglie più in difficoltà.

Stop al bollo auto, sì o no?

Si tratta di una questione che è rimasta in sospeso per settimane, con tante voci che sono circolate sulla fattibilità di questa novità ed anche tante smentite, finalmente finite nel dimenticatoio. Lo stop al bollo auto non è generalizzato per tutti i soggetti, naturalmente, ma è comunque un aspetto molto interessante che ha radici nel solito noto problema: la pandemia. Tra le tante misure pensate per aiutare lavoratori e famiglie, ne sono arrivate anche alcune legate proprio al bollo auto.

Inizialmente molte regioni, perché il bollo è di competenza regionale, hanno permesso di pagarlo in ritardo, cioè lo hanno fondamentalmente rimandato, ma poi sono arrivate anche altre misure di aiuto per chi con l'auto ci lavora e ci fa moltissimi chilometri. Prima di approfondire proprio quest'ultima questione, proviamo a vedere qual è l'input che è stato dato a livello nazionale per quanto riguarda lo stop al bollo auto.

Anche questa misura, che ripetiamo vale a livello nazionale, ha fatto però storcere il naso a moltissimi soggetti. Si tratta infatti di un mini-condono che sarà effettivo tra pochi giorni, cioè a partire dal 20 di agosto. Un modo per andare incontro a chi ha dei conti "in sospeso", per dirla in maniera gentile, e che quindi non incontra certamente il favore di chi non ha debiti nei confronti dell'Agenzia delle Entrate.

Una novità che quindi, come al solito, non mette tutti d'accordo ed anzi, crea ulteriori polemiche e divisioni, ma che potrebbe anche essere un'importante aiuto per soggetti che sono davvero in difficoltà ed accolgono questa notizia con sollievo. Anche perché, va ricordato, le misure messe in campo dal Governo per aiutare famiglie e lavoratori sono davvero numerose e l'intento è stato quello di raggiungere tutti i soggetti più danneggiati ed oggettivamente in stato di necessità.

Stop al bollo auto: chi riguarda?

Lo stop al bollo auto, come già anticipato, non riguarda indistintamente tutti i soggetti, ma bisogna corrispondere a dei criteri specifici per poter godere dell'esenzione. Fra le tante questioni che hanno spaccato la maggioranza (e l'opposizione) quando si discuteva di tale misura c'erano ovviamente proprio i requisiti, nodo fondamentale nella ratio della figura stessa.

Chi "merita" l'esenzione? Pericoloso metterla in questi termini, perché parliamo di soggetti che hanno degli arretrati con Equitalia e con l'Agenzia delle Entrate ed è ovviamente molto complesso distinguere i soggetti in difficoltà dai "furbetti". Fatta la legge trovato l'inganno, direbbe qualcuno, magari anche a ragione. Non si tratta però di una novità, perché questo dibattito accompagna praticamente tutte le misure che abbiano a che fare con condoni e simili, è noto.

Senza entrare nel merito di ciò che è giusto e ciò che non lo è, cosa che tra l'altro è praticamente impossibile fare, vediamo quindi quali siano questi famosi requisiti ed in che modo vanno considerati. Il criterio principale è una cartella esattoriale inferiore a 5.000 euro maturata tra il 2000 ed il 2010 emessa da Equitalia (e successivamente "ereditata" da Agenzia delle Entrate e della Riscossione) che permette di non dover più pagare il bollo auto. Insomma, tutte le pendenze erariali a ruolo tra il 2000 ed il 2010 inferiori o uguali alla cifra di 5.000 euro, riferite sia a persone fisiche sia a quelle giuridiche titolari di un reddito 2019 non eccedente i 30.000 euro, potevano essere cancellate, bollo auto incluso.

Una decisione che ha creato frazioni sia interne alla maggioranza che tra le opposizioni, con moltissimi soggetti in regola con Agenzia delle Entrate che non hanno positivamente accolto la notizia, anzi. La retorica è sempre la stessa, purtroppo fondata, secondo cui a trarre vantaggio di questo genere di aiuti sono sempre i soggetti più furbi che, lasciando in arretrato debiti con la Pubblica Amministrazione, riescono sempre a cavarsela senza troppi graffi, per così dire.

Stop al bollo auto: tempi e modalità

Per quanto riguarda i tempi, la scadenza fornita è quella del 30 novembre 2021. In teoria questa è la data entro la quale l'Agenzia delle Entrate dovrebbe essere in grado di incrociare i dati e fornire definitivamente le informazioni su chi rispetta tutti i requisiti per ottenere l'esenzione, compresa la considerazione del reddito del 2019 che non deve eccedere i 30.000 euro.

Il 20 agosto, data già citata in precedenza, è invece quella in cui questa macchina burocratica partirà, rispetto al 14 luglio, data in cui la misura è stata approvata. Oltre un mese per vederla diventare concreta, ma anche oltre tre mesi per vederla completa e definitiva. Si tratta di un tempo massimo, naturalmente, ma ancora una volta la burocrazia italiana non brilla per velocità e capacità di essere semplice e snella.

Per le modalità per quanto riguarda i singoli soggetti, invece, non ci sono molte informazioni su cui fare affidamento. Cioè, in sostanza, nessuno riceverà comunicazione della propria compatibilità con i requisiti sopra elencati. L'unico modo è quello di controllare personalmente sul portale dell'Agenzia delle Entrate all'interno della propria sezione personale e verificare che vi sia la nuova esenzione inserita.

Nell'area Rottamazione-Ter, infatti, si possono trovare tutte le pendenze dal 2000, dunque dovrebbe rientrare anche questa con tanto di disposizione di cancellazione, nel momento in cui dovesse spettare. In attesa dell'incrocio dei dati, naturalmente, dato che si ritiene che solo da ottobre si cominceranno a vedere nell'area personale tali disposizioni. Anche su tale ambito terremo aggiornati i nostri lettori con avvisi tempestivi nel momento in cui dovessero arrivare le prime segnalazioni.

Stop al bollo auto: competenza regionale

Escluso questo stop che riguarda di fatto le cartelle esattoriali e, quindi, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, la competenza del bollo auto e degli aspetti che lo caratterizzano è delle regioni e non dello stato centrale, cioè del Governo. Ciò significa che tutte le eccezioni al bollo auto, sono gestite e regolamentate dai governatori delle regioni e non dall'Esecutivo targato Mario Draghi.

In questi mesi lo abbiamo potuto vedere in molti modi diversi: regioni che hanno posticipato i pagamenti, regioni che hanno concesso dei tempi tecnici oltre la scadenza e altre varie regole legate ai automobili elettriche o ibride. In ogni regione potrebbe funzionare diversamente, insomma, dunque proviamo a vedere alcuni di questi casi ed a discuterne gli aspetti più importanti e rilevanti per i cittadini delle regioni citate.

Bollo auto ed eccezioni: dalla Lombardia in poi

La prima regione da citare è senza dubbio la Lombardia, perché è stata cronologicamente la prima a prendere delle decisioni molto interessanti e vantaggiose in termini di pagamento del bollo auto, in particolare in riferimento al 2020.

Infatti, la regione Lombardia ha deciso di restituire il bollo del 2020 ad una categoria in particolare, gli intermediari di commercio. Si tratta di soggetti che lavorano al 100% con l'automobile e che non hanno potuto in alcun modo esercitare la propria professione nel periodo di lockdown duro, ma sono stati fortemente colpiti anche durante gli altri periodi di restrizioni della scorsa primavera e dellos scorso autunno. Un segnale importante, che permetterà a questi soggetti di avere un ulteriore aiuto dopo i contributi a fondo perduto per chi detiene partita Iva e non solo.

Il rimborso può arrivare direttamente attraverso bonifico bancario e dunque sul conto corrente delle imprese che risultino iscritte al registro delle imprese con un'attività da intermediari di commercio. Va aggiunto a tale decisione che già l'anno scorso, come accennato nel precedente paragrafo, la Lombardia aveva permesso di posticipare il pagamento del bollo ai soggetti ed alle imprese che avevano un'attività strettamente correlata all'utilizzo di automobili o altri mezzi di trasporto, proprio perché estremamente colpite dalle restrizioni dovute alla pandemia.

La Lombardia è particolarmente virtuosa da questo punto di vista in quanto è stata la prima ad inserire lo sconto per chi sceglie la domiciliazione bancaria per il pagamento del bollo. In sostanza, chi utilizza questo metodo di pagamento ha diversi vantaggi: il pagamento è automatico e quindi estremamente comodo, diventa impossibile dimenticarlo (e dunque non si dovranno mai pagare interessi di mora) ed infine si può usufruire dello sconto stabilito proprio dalla regione, pari al 15%.

Due mesi di bollo in regalo, praticamente. Molte regioni hanno seguito questa linea, come la Campania dove lo sconto è presente anche se inferiore, cioè pari al 10%. In ogni caso questa sembra essere una strada percorribile e vantaggiosa per tutti, dunque vedremo quali altre regioni si accoderanno.

Bollo auto: altre esenzioni e prospettive

Vi sono poi esenzioni a livello nazionale per soggetti portatori di handicap, per esempio, ma ci sono anche regole legate alla natura del veicolo di cui si paga il bollo. Infatti, per favorire l'acquisto di auto elettriche o ibride, vi sono moltissime agevolazioni a livello di pagamento del bollo.

Addirittura in caso di auto elettrica non lo si paga per ben 5 anni e, al termine di essi, si paga solo al 50%. Un vantaggio rilevante, se si considera che già si risparmia molto in termini di acquisto di carburante.

Le prospettive future portano a pensare che gli incentivi per auto elettriche o ibride non finiranno certo a breve, anzi, probabilmente gli incentivi andranno aumentando. Per le regole emergenziali, invece, ci si augura che di qui a breve non siano più necessarie e che si possa tornare a pagare il bollo normalmente e con le solite scadenze, grazie agli effetti della campagna vaccinale che scongiura ogni nuova restrizione o chiusura.