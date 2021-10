Il cambiamento è imminente. Da domani, 20 ottobre 2021, le nostre televisioni cambieranno e molti italiani non riusciranno più a vedere i loro programmi preferiti! Per questo è importante conoscere il Bonus TV! Si tratta di un bonus del valore massimo di 100 euro per comprare un nuovo televisore. Scoprilo qui!

Se non ne sei a conoscenza ti spiego subito di che cambiamento si tratta.

Stiamo assistendo in questi giorni ad un passaggio delle principali emittenti televisive dalla codifica Mpeg-2 alla codifica Mpeg-4.

Sembrano termini estremamente difficili, quindi facciamo chiarezza!

In poche parole, si sta cambiando frequenza di trasmissioni e quindi tutti i televisori che non supportano tale novità non trasmetteranno più alcuni canali.

Ad oggi, è ancora possibile controllare se il nostro televisore riceverà o meno il nuovo segnale utilizzando i canali test 100 e test 200 di Mediaset.

Nonostante ciò, il Governo Draghi ha deciso di aiutare i cittadini italiani ad uscire da questa problematica istituendo il Bonus TV.

Inizialmente tale misura era prevista per tutti i cittadini italiani con un reddito ISEE inferiore a 20mila euro. Tuttavia, ora che siamo agli sgoccioli, il Governo ha deciso di estendere il bonus a tutti i cittadini.

Attenzione: attraverso il Bonus TV non ci perderemo i nostri programmi preferiti!

La TV non è solo mezzo di intrattenimento, ma anche di informazione per molti italiani. Di conseguenza, perdere il proprio televisore non piace a nessuno.

In poche parole, coloro che non riusciranno ad adattarsi a questa nuova misura verranno per certi versi allontanati dalla televisione.

Non preoccuparti! Non tutti i canali scompariranno lo stesso giorno.

Tuttavia, visto che la data di inizio di questa transizione è domani, è bene muoversi per tempo.

Quindi cosa dobbiamo sapere?

Innanzitutto se abbiamo un televisore acquistato prima del 2018, dobbiamo sapere che esso non riceverà i nuovi canali.

Unica opzione per risolvere questo problema è quello di possedere un decoder di ultima generazione.

Allora, per capire meglio la problematica della quale stiamo parlando e le possibili soluzioni abbiamo pensato di proporre questo articolo per capire come muoversi.

Dal 20 ottobre niente più TV: spariscono i canali!

Da domani, 20 ottobre 2021, la televisione cambierà per sempre!

Di conseguenza, è bene farsi trovare preparati.

Come abbiamo detto in precedenza, non tutte le emittenti televisive inizieranno il passaggio a partire da domani.

Quindi, se ancora non hai usufruito del bonus e il tuo televisore non può ricevere i nuovi canali non preoccuparti, non verrai tagliato fuori da subito.

Tuttavia, dato che la TV è per molti di noi una forma di intrattenimento e di informazione, è bene non essere tagliati fuori da questo mezzo.

Da domani inizierà il passaggio dalla codifica Mpeg-2 alla codifica Mpeg-4 delle emittenti televisive nazionali. Esse avranno da subito la possibilità di scegliere quando effettuare nella realtà il passaggio.

Tuttavia, è bene sapere che entro e non oltre il 1° gennaio 2022 il passaggio dovrà avvenire in tutta l’Italia ad esclusione della Sardegna.

Eppure, da domani passeranno alla nuova codifica ben 15 canali. Dunque, non pochi come potevamo immaginare.

Diciamo che la maggior parte dei canali che passeranno da domani a Mpeg-4 saranno della RAI.

Infatti, da domani ben 9 canali RAI passeranno alla nuova codifica. Stiamo parlando di Rai 4, Rai Movie, Rai 5,Rai Yoyo, Rai Sport + HD, Rai Storia, Rai Gulp, Rai Premium e Rai Scuola.

Invece, per quanto riguarda Mediaset, i canali che passeranno alla codifica Mpeg-4 da domani saranno: TGCOM24, Mediaset Italia 2, Boing Plus, Radio 105, R101 TV e Virgin Radio TV.

Per il momento restano ancora attivi i canali considerati principali vettori di informazione. In questo caso, facciamo riferimento a canali come Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5 e Italia Uno.

Eppure, avere un televisore di ultima generazione non basta! Infatti, è necessario che vengano risintonizzati tutti i canali.

Risolvere il problema con il Bonus TV: cos’è?

Ricordiamo che, il Governo Draghi ha stanziato dei fondi per aiutare gli italiani a non essere “tagliati fuori” da questo cambiamento imminente.

Non saranno certo pochi i cittadini che dovranno cambiare il loro televisore.

Infatti, si stima che circa 9 milioni di televisori dovranno essere portati in discarica, una cifra enorme!

Andiamo a capire le origini di tutto ciò.

Infatti, alla base di questo cambiamento c’è una decisione spinta molto da Matteo Renzi che ha l’obiettivo di liberare la banda 700 Mhz di televisori in modo da trasferirla alle compagnie telefoniche per sviluppare il 5G.

Ora che abbiamo capito il perché della necessità del Bonus TV, andiamo ad indagare meglio cos’è.

Come possiamo intuire dal nome, è un bonus che viene erogato per l’acquisto di una nuova TV.

Inizialmente, ad agosto 2021, tale bonus presentava una soglia ISEE. Tuttavia, il Governo ha deciso di eliminarla a ridosso della scadenza, in quanto vuole garantire a tutti i cittadini la possibilità di acquistare un nuovo televisore.

In questo modo si riuscirà a garantire l’accesso all’informazione e all’intrattenimento per mezzo del proprio televisore.

Inoltre, è bene ricordare la somma dell’importo: si tratta di 100 euro a famiglia (e non 50 come si diceva inizialmente).

Attenzione ora.

Tale bonus è accessibile a tutti i cittadini italiani che decidono di rottamare un vecchio televisore acquistato prima del 2018. Eppure, sembra esserci molta fretta. Per quale motivo?

Ormai lo sappiamo, i fondi per finanziare i bonus non sono certo illimitati. Dunque, il Governo ha stanziato una quantità di fondi che serviranno per finanziare il Bonus TV fino ad esaurimento scorte.

Infatti, è bene sottolineare che tali fondi non saranno mai abbastanza per finanziare tutti gli acquisti di tutti gli italiani.

Di conseguenza, sebbene la scadenza per il Bonus TV sia fissata al 31 dicembre 2021, con molta probabilità i fondi si esauriranno prima.

Dunque, temporeggiare non va più bene. Infatti, da domani assisteremo ad una graduale sparizione dei nostri canali preferiti.

Il Bonus TV può aiutarci a superare questo problema!

Perché il Bonus TV è necessario?

Come sappiamo non si tratta di un bonus obbligatorio per tutti gli italiani, ma di una misura che può essere d’aiuto per adeguare i propri televisori agli standard richiesti.

Dunque, o si comprerà un televisore nuovo oppure un nuovo decoder per poter captare i nuovi canali.

Con tali scelte si vuole rendere inferiore l’impatto ecologico dell’utilizzo di tali dispositivi. Inoltre, anche questo bonus ha lo scopo di aiutare alla transizione della TV al digitale terrestre.

In questo modo, dunque tramite la TV digitale, non solo si avrà una qualità delle immagini superiore, ma si riuscirà ad utilizzare un minor carico di energia elettrica.

Bonus TV: come devo muovermi per non perdere i miei canali?

È ufficialmente scattata la corsa al bonus!

Nessun italiano vorrebbe perdere i propri canali di informazione e di intrattenimento preferiti.

Infatti, a maggior ragione dopo i lockdown che abbiamo vissuto, la televisione è diventata una vera e propria compagna. Proprio per questo nessuno vorrebbe rinunciarci.

Oggi siamo ancora in tempo per controllare se il nostro televisore riceve i nuovi canali.

Come si piò fare?

Come abbiamo accennato prima abbiamo due canali per effettuare questo test. Si tratta dei canali 100 e 200 di Mediaset.

Se il nostro televisore supporterà i nuovi programmi, digitando uno dei due canali precedentemente citati si vedrà il programma di quel canale oppure la scritta "Test Hevc main 10”.

In questo caso potremo tirare un respiro di sollievo.

Eppure, non sempre sarà così.

Infatti, tutti coloro ai quali tale test darà un risultato inconcludente, dovranno cambiare il loro televisore (o il decoder, ovviamente).

Il Bonus TV esiste proprio per aiutare i cittadini italiani che si trovano in questa situazione.

Infatti, l’estensione del bonus a tutte le famiglie (e non solo a coloro con un ISEE inferiore a 20mila euro) è stato erogato proprio per questo motivo.

Bonus TV: come funziona e chi sono i beneficiari?

Ora che abbiamo capito in quali situazioni ci serve usufruire di tale bonus, vediamo un po’ nel dettaglio come possiamo utilizzarlo e se ci sono “barriere di ingresso”.

Innanzitutto ricordiamo che stiamo parlando di bonus diversi:

L’incentivo del quale stiamo parlando è rappresentato dal Bonus Tv e Decoder. In questo caso, prendendo in considerazione due diversi apparecchi, anche questo bonus si divide in due.

Infatti, per quanto riguarda l’acquisto di un nuovo televisore sarà necessario che gli italiani rottamino il vecchio televisore (a patto che esso sia stato acquistato prima del 2018). In questo modo si può ottenere un buono del valore massimo di 100 euro che può essere speso per l’acquisto di una TV nuova.

Eppure, non tutti possono permettersi di comprare una TV nuova proprio ora.

Proprio per questo è stato istituito anche il Bonus Decoder.

In questo caso facciamo riferimento ad un incentivo di 30 euro per l’acquisto di un nuovo decoder.

Ricorda: sebbene il Bonus TV sia rivolto a tutti, non possiamo dire lo stesso per il Bonus Decoder.

Infatti, esso è indirizzato solo ai cittadini con un ISEE inferiore a 20.000 euro. Ovviamente, intendiamo solo i residenti nel territorio italiano.

Per poter usufruire di questo bonus si può scaricare il modello sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico e farlo vedere quando si effettua l’acquisto.

Si tratta di un vero e proprio sconto in fattura che si applicherà al momento dell’acquisto.

Ricordiamo che il Bonus Tv ed il Bonus Decoder sono cumulabili.

Di conseguenza, gli italiani con un ISEE inferiore a 20mila euro che decidono di rottamare il loro televisore possono avere uno sconto massimo di 130 euro.

Bonus TV (e Decoder): ci sono dei requisiti da rispettare?

Ormai lo sappiamo, per ogni bonus esistono dei requisiti specifici.

Diciamo che, nel caso del Bonus TV, tali requisiti non sono eccessivamente stringenti.

Per quanto riguarda il Bonus Decoder il requisito principale al quale dobbiamo fare affidamento è l’ISEE. Infatti, per usufruire di questo bonus è necessario avere un ISEE sotto i 20 mila euro.

Eppure, i requisiti richiesti non si fermano qui!

Non parliamo di ulteriori requisiti difficili, ma di qualcosa di semplice, ma fondamentale.

Innanzitutto è necessario avere la residenza in Italia ed essere in pari con i pagamenti del Canone RAI.

Inoltre, come ultimo requisito è bene ricordare che tutti coloro che vogliono usufruire del Bonus TV devono aver acquistato il televisore che verrà rottamato prima del 2018.