Grazie al nuovo progetto di University Network, gli studenti fuori sede di questa città italiana possono richiedere gratis il "Welcome kit universitario 2022" per ambientarsi in città. Tantissimi sconti, bonus e agevolazioni su trasporti, sport, cinema, teatri e molto altro ancora. Ecco cos'è e come funziona il "Welcome kit universitario 2022".

Tra pochi giorni ricominciano le lezioni all’Università per moltissimi studenti fuori sede e non: l’entusiasmo, la voglia di mettersi in gioco, e anche la paura sono i sentimenti prevalenti tra i ragazzi. Per tutti coloro che devono iniziare il primo anno di Università in una nuova città, lontano dalla famiglia e dagli amici, e con pochi punti di riferimento, è in arrivo il “Welcome kit universitario 2022”.

Di che cosa si tratta? Grazie a un nuovo progetto di University Network, a tutti gli studenti fuori sede in arrivo in una nuova città viene data la possibilità di richiedere un kit di benvenuto che contiene una serie di sconti, agevolazioni e bonus su diversi ambiti della vita sociale: sport, trasporti, cinema, teatri, eventi, ristoranti, e così via.

Se sei uno studente fuori sede e stai per intraprendere un nuovo corso di laurea in una città che ancora non conosci, puoi richiedere gratis il tuo “Welcome kit universitario 2022”: ecco cos’è, come funziona e come ottenerlo.

Cos’è il “Welcome kit 2022” per gli studenti universitari fuori sede

University Network, in collaborazione con il Comune di Milano, ha lanciato una nuova iniziativa per gli studenti fuori sede che sono in arrivo nella metropoli della moda. A partire da quest'anno è possibile richiedere gratuitamente un kit di benvenuto per ambientarsi nella nuova città e conoscere le attività e i locali del territorio. Questa agevolazione è stata chiamata “Welcome kit universitario 2022”. Ma che cos’è?

Ogni anno, infatti, a Milano arrivano moltissimi ragazzi provenienti da tutte le città italiane per studiare nelle diverse Università meneghine. Per dar loro il benvenuto e per facilitare l’inserimento e la conoscenza della città, sono previsti sconti, bonus e agevolazioni su diverse attività grazie a questo nuovi kit universitario.

Una recente indagine – condotta proprio da University Network coinvolgendo una platea di 10.000 studenti – ha messo in luce come più della metà dei ragazzi intervistati abbia trovato difficoltà ad ambientarsi in una metropoli come Milano. Il problema più segnalato è stata la ricerca di un alloggio.

Oltre alla difficoltà nel trovare una casa un affitto (e ai prezzi che sono in continuo aumento), i problemi maggiori che hanno riscontrato i ragazzi riguardano le nuove amicizie e il senso di orientamento in questa grande metropoli.

Da tutto questo nasce l’esigenza di tendere la mano e fornire un supporto adeguato a tutti gli studenti fuori sede in arrivo ogni anno: ecco quindi il nuovo kit di benvenuto.

“Welcome kit universitario 2022”: quali sono gli sconti e le agevolazioni

Per sollevare le ansie e le paure che gli studenti fuori sede si portano all’inizio di una nuova avventura presso un’Università lontano da casa, University Network ha introdotto un kit di benvenuto che tutti i ragazzi possono richiedere gratuitamente per ambientarsi e scoprire la nuova città che lo accompagnerà per i prossimi mesi o anni.

All’interno di questo pacchetto di benvenuto per gli studenti fuori sede – appunto il “Welcome kit universitario 2022” – sono compresi numerosi sconti e agevolazioni su eventi, ristoranti, piscine, concerti, mobilità, sport e molto altro.

Come sponsorizzato su Instagram dall’assessore allo Sport, Turismo e Politiche Giovani di Milano, Martina Riva

All’interno del kit, gli studenti potranno trovare tantissimi sconti e agevolazioni da parte delle più importanti realtà che operano nei settori di interesse per gli universitari: sport, mobilità, eventi, ristoranti e così via.

Nei prossimi anni, inoltre, si intende estendere il numero di partner aderenti per ampliare l’offerta e l’inclusione degli studenti fuori sede a Milano. Un’iniziativa che potrebbe essere molto utile per i ragazzi, soprattutto per le nuove matricole in arrivo in città.

Come richiedere gratis il kit di benvenuto

Come si può richiedere il “Welcome kit universitario 2022” previsto dalla città di Milano? Non ci sono specifici requisiti da soddisfare, se non una semplice condizione.

Questo kit di benvenuto si rivolge a tutte le nuove matricole iscritte presso una delle Università presenti sul territorio della città metropolitana.

Non solo: per ottenere il kit universitario 2022 occorre essere studenti fuori sede. Con questo termine si fa riferimento a tutti quei ragazzi che per raggiungere la sede universitaria con i mezzi pubblici impiegano oltre 90 minuti. Per tale motivo, spesso i ragazzi fuori sede sono costretti a trovare un alloggio in città per frequentare le lezioni (e anche in questo senso sarebbe opportuno introdurre degli incentivi per risparmiare).

Se anche tu vuoi ottenere il kit di benvenuto con sconti e agevolazioni gratuiti dovrai inviare la tua richiesta a University Network, registrandoti al sito web dedicato.

Dove e quando viene distribuito

Una volta prenotato il kit di benvenuto, tutti i ragazzi fuori sede che hanno inoltrato la richiesta dovranno recarsi presso il temporary store di Via Vigevano, 18, (nei pressi della Darsena).

In questo luogo, molto spesso, i ragazzi e i giovani si trovano nei fine settimana per qualche aperitivo e per qualche serata da trascorrere in compagnia.

La distribuzione del kit di benvenuto avverrà grazie a University Network a partire da lunedì 3 ottobre e fino a venerdì 7 ottobre (a partire dalle ore 15).