La stufa a gas è pericolosa? Tutti i pro e i contro di questo metodo di riscaldamento

Si tratta di un dispositivo molto utilizzato per riscaldare casa: ma la stufa a gas è pericolosa o no? Quali sono i suoi vantaggi e i suoi svantaggi? Scopriamolo.

Gli italiani sono attualmente alle prese con il passaggio al mercato libero e con tutte le conseguenze che questo comporta. Non stupisce dunque il fatto che ci si stia attualmente interrogando in merito al metodo più economico per riscaldare casa. In tal senso, le stufe a gas potrebbero rappresentare una valida alternativa. Ma la stufa a gas è pericolosa?

È bene sottolineare che, con il progresso della tecnologia, questi dispositivi sono diventanti molto più sicuri. Tra l’altro, in abitazioni non servite dal metano, il riscaldamento mediante questo dispositivo potrebbe rappresentare in alcuni casi l’unica alternativa.

Per tale ragione, in questa guida, scopriremo se la stufa a gas è pericolosa e tutti i vantaggi e gli svantaggi di questo metodo di riscaldamento.

La stufa a gas è pericolosa?

Prima di analizzarne i pro e i contro, cerchiamo di rispondere all’interrogativo principale riguardante questa tipologia di dispositivo. La stufa a gas è pericolosa o può essere utilizzata in sicurezza?

Chiariamo subito che una stufa a gas, come qualunque dispositivo, potrebbe presentare dei difetti di fabbrica. Inoltre, se viene usato in modo non conforme alle indicazioni del produttore, o qualora non venga installata in maniera corretta, potrebbero insorgere dei problemi.

Eventuali perdite di gas potrebbero infatti dar luogo a incendi e a esplosioni.

Tuttavia, una stufa a gas utilizzata in conformità alle istruzioni del produttore, di base, non è assolutamente pericolosa.

Tra l’altro, le più moderne stufe a gas sono dotate di dispositivi interni deputati a rilevare fumi ed eventuali sostanze nocive disperse nell’aria. Nel caso in cui tali sostanze vengano rilevate, la stufa si spegnerà automaticamente.

E, anche qualora questi non siano presenti nella stufa in nostro possesso, sono in commercio per poche decine di euro dispositivi in grado di rilevare eventuali perdite di monossido di carbonio, che possono essere usati per garantire agli abitanti della casa una maggiore sicurezza.

Il dispositivo emette infatti un segnale acustico in caso di rilevazione di sostanze nocive, per permetterci di spegnere il dispositivo senza correre pericoli.

Altro dispositivo di sicurezza che è già predisposto nelle stufe moderne a gas è la termocoppia. Si tratta di una funzionalità che fa sì che il gas non venga più erogato se la fiamma, per qualche motivo, dovesse spegnersi.

Vantaggi e svantaggi della stufa a gas

Insomma, la stufa a gas adeguatamente utilizzata non è pericolosa. Inoltre, il suo utilizzo è abbastanza vantaggioso in termini di efficienza.

Si tratta infatti di un metodo per scaldare rapidamente una stanza. Essendo portatile e dato che non necessità di alcuna installazione, la stufa a gas può essere spostata di stanza in stanza al bisogno.

Inoltre, il suo prezzo d’acquisto è molto conveniente rispetto ad altri dispositivi deputati al riscaldamento. Anche se ci sono stufe a gas che possono superare le migliaia di euro, i modelli economici partono da circa 60 euro. E anche questi modelli poco costosi garantiscono un efficiente riscaldamento.

Ovviamente, questo dispositivo non è esente da svantaggi. Anche se la stufa a gas non è pericolosa, è comunque un metodo di riscaldamento da usare con le dovute accortezze.

Infatti, non va utilizzato in luoghi con presenza d’acqua, umido, o vicino a tessuti e tendaggi. Inoltre, quando si utilizza una stufa a gas, è bene provvedere ad arieggiare gli ambienti per evitare che eventuali fumi e sostanze nocive permangano nella stanza.

Le diverse tipologie di dispositivo

Ora che abbiamo compreso che, se utilizzata come si deve, la stufa a gas non è pericolosa, concludiamo analizzandone le diverse tipologie sul mercato.

La stufa a gas più utilizzata è quella catalitica, che però può essere utilizzata comunque senza correre rischi seguendo le indicazioni di cui abbiamo discusso ai paragrafi precedenti.

Inoltre, esistono anche stufe multigas, che vengono spesso scelte in quanto possono sfruttare diverse tipologie di gas per funzionale.

Infine, la soluzione più sicura e funzionale è rappresentata dalla stufa a infrarossi alimentata a gas. Si tratta del dispositivo più efficiente tra quelli a gas, e non prevede odori o dispersioni di sostanze.