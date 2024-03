La preoccupazione sul costo della vita sempre più alto preoccupano e non poco le famiglie italiane.

Uno dei timori maggiori di questo periodo è legato all’abolizione dell’iva ridotta sul pellet.

Si perché dal 1° marzo 2024, l’Iva sul pellet non è più quella ridotta al 10% ma è ritornata a salire.

Infatti, la legge finanziaria 2024 ha stabilito che questa fosse applicata fino al 29 febbraio 2024, da marzo dunque l’IVA applicata è tornata ad essere quella ordinaria, cioè al 22%.

Secondo le varie associazioni tale mossa potrebbe produrre effetti negativi non soltanto sulla vendita del biocombustibile ma anche per la vendita delle nuove e moderne stufe a pellet che oggi sono tra gli apparecchi più acquistati.

Si perché sempre più italiani hanno pensato di integrare i vecchi sistemi di riscaldamento con le moderne stufe a pellet che garantiscono efficienza e risparmio.

Ma scegliere non è facile, perché tante sono le diverse tipologie di apparecchi in circolazione.

Esistono stufe a pellet idro, combinata e ventilata.

Proprio per quest’ultima è opportuno tenere d’occhio la ventola: ecco perché e a cosa serve.

Stufa a pellet, occhio alla ventola: ecco perché e a cosa serve

Scegliere un sistema di riscaldamento complementare per il proprio appartamento non è mai facile perché molto dipende dalle varie esigenze familiari, dagli impianti, dalle dimensioni dell’area da riscaldare.

Proprio per effettuare una scelta consapevole è necessario affidarsi ad un tecnico specializzato che valuterà le diverse esigenze familiari nonché i diversi parametri da rispettare.

Il tecnico prenderà in considerazione la metratura e le dimensioni dei locali, il tipo di isolamento termico dell’appartamento, la disposizione delle stanze, la possibilità di realizzare una canna fumaria, il numero delle finestre presenti e il loro stato di usura, valuterà le tipologie di stufe a pellet più adattate per la propria casa.

La scelta è molto vasta, ci sono infatti stufe a pellet idro, combinata e ventilata. Quest’ultima è dotata di una ventola che è bene tenere sotto controllo.

Perché?

Partiamo dal fatto che la stufa a pellet ventilata è certamente la più usata ed è quella più venduta per riscaldare ambienti di dimensioni ridotte.

Queste grazie alla ventilazione forzata generano calore e l’aria calda viene immessa in circolo grazie alla ventole.

La diffusione del calore dipenderà molto dalla tipologia di abitazione da riscaldare.

Se l’abitazione è disposta su più piani la scelta di questa tipologia di stufa va considerata solo in aggiunta ad altri sistemi di riscaldamento per riscaldare solo parti di abitazioni.

Una stufa a pellet ventilata dunque diffonde l’aria calda tramite ventilazione e canalizzazione, la ventola farà passare l’aria tra la camera di combustione e il serbatoio a pellet, quest’aria raffredda la camera di combustione e fa si cosi esca il calore.

E’ molto importante che l’aria fuoriesca sopra i 60° perché se esce a meno c’è il rischio che scaldi poco.

Con tali stufe l’ambiente si riscalda velocemente ed efficacemente nella stanza in cui essa si trova.

Stufa a pellet, ecco come aumentare la velocità della ventola

Se la tua stufa a pellet non riscalda abbastanza potrebbe essere necessario aumentare la velocità della ventola al fine di garantire una distribuzione migliore del calore.

Perciò è necessario pulire le ventole in maniera ottimale, con una lubrificazione regolare delle stesse.

Inoltre, è opportuno regolare la velocità della ventola a seconda dell’efficienza di riscaldamento così da migliorarne il flusso d’aria e la produzione di calore.

Molti utilizzano per aumentare la circolazione dell’aria all’interno della stanza dei deflettori d’aria o ventilatori, che contribuiscono a far circolare l’aria calda in modo più efficace.

Attenzione alla posizione

Al fine di rendere più efficiente la stufa a pellet è opportuno prestare attenzione anche alla posizione.

Questa va posizionata in un’area dove il flusso d’aria non è ostruito e dove ci sono punti freddi e zone con correnti d’aria così da garantire una distribuzione del calore uniforme in tutta la tua casa.

Infine, regolare vanno regolate le impostazioni di potenza della stufa in base alle variazioni di temperatura esterne.