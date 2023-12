Stufa a pellet canalizzata, ottima soluzione di riscaldamente: ecco come funziona

Le stufe a pellet non sono tutte uguali: se scegli quella canalizzata risparmi un sacco di soldi. Ecco come funziona e tutti i vantaggi del suo utilizzo.

Dicembre è arrivato e con esso i primi freddi. Ma non solo, il timore dei rincari sta facendo preoccupare e non poco gli italiani.

Il nuovo conflitto tra Israele e Palestina, ha determinato non poche ripercussioni sulle bollette di luce e gas, a ciò si aggiunge che Arera ha comunicato, per i clienti del mercato tutelato un nuovo incremento pari a + 12% rispetto al mese di settembre sui prezzi del gas.

Tali aumenti comporterebbero una spese annuale aggiuntiva di 159 euro a famiglia per la fornitura del gas e del metano ed ecco che molti hanno optato e stanno optando per le l’acquisto delle moderne stufe a pellet, tanto che le loro vendite sono aumentate di un + 28% nel 2022 rispetto al 2021.

Ora il dato è destinato a salire, soprattutto per un gli aumenti dei prezzi del gas destinati a salire nei prossimi mesi.

A ciò si aggiunge l’incertezza sulle agevolazioni governative in scadenza relative ai vari bonus tra cui i bonus bollette e per la sostituzione dei vecchi impianti di riscaldamento non più efficienti.

Ad incrementare la vendita delle stufe arrivano anche gli ulteriori dati circa la riduzione del prezzo della biomassa: negli ultimi mesi secondo i dati forniti da Aiel il prezzo del combustibile ha subito un calo di 4 euro a sacchetto, scendendo a 6,19 euro per 15 kg di materia prima.

Inoltre, certamente di non poco conto è il risparmio prodotto dalle moderne stufe a pellet: circa il 30% rispetto ai vecchi impianti.

Ulteriore risparmio si produce tramite l’utilizzo delle nuovissime stufe a pellet canalizzate che permettono di scaldare più ambienti nello stesso tempo.

Scopriamo insieme di cosa si tratta e quali sono i vantaggi dei nuovi apparecchi.

Stufa a pellet canalizzata, ecco come funziona

Il freddo è arrivato e molti italiani per non farsi trovare impreparati stanno pensando di sostituire i vecchi impianti con l’acquisto di una nuova e moderna stufa a pellet.

Il motivo va ricercato soprattutto nel risparmio che queste nuove stufe garantiscono, soprattutto le moderne policombustibili e quelle canalizzate.

Non tutte le stufe a pellet sono uguali: dalle policombustibili alle canalizzate a quelle senza canna fumaria.

Ecco allora la necessità di affidarsi a dei tecnici specializzati che guideranno nella scelta consigliando l’impianto più adatto alle proprie esigenze e alle abitudini del proprio nucleo familiare.

Il tecnico verificherà la metratura dei locali, l’isolamento termico dell’appartamento, la disposizione delle stanze, la possibilità o meno di realizzare una canna fumaria, il numero delle finestre presenti e il loro stato di usura.

La valutazione e la relazione del tecnico permetterà di scegliere la stufa più adatta al proprio ambiente domestico tenendo soprattutto conto:

• Delle dimensioni degli ambienti da riscaldare;

• Della produzione di acqua calda sanitaria;

• Del livello di coibentazione dei locali che deve essere compreso tra 0,040 e 0,060.

Tra le tante tipologie di stufe a pellet, molti consigliano l’uso di stufe a pellet canalizzate.

Si tratta di una soluzione migliore per chi vuole risparmiare soprattutto sul riscaldamento dei grandi ambienti, sia i domestici che non.

Tale tipologia di stufa a pellet ha una potenza che va dai 9 ai 18 kW e con un prezzo molto variabile.

Questi apparecchi permettono di riscaldare tutti gli ambienti della casa, perché diffondono aria calda nell’ambiente e grazie al sistema di canalizzazioni questi portano l’aria calda in diverse stanze e su più piani.

Questa inoltre offre garanzia di sicurezza e comfort, eliminando quella fastidiosa escursione termica fra stanze diverse.

Stufa a pellet canalizzata, questi i costi

Ma oltre ai tanti vantaggio offerti dalla stufa a pellet canalizzata, quali sono i prezzi di questi apparecchi?

Se si considera un prodotto di fascia medio alto, i prezzi possono oscillare dai 1500 euro per una stufa con prestazioni base ad arrivare oltre i 3000 euro per modelli con potenza superiore ai 15Kw.

Come per tutte le tecnologie ad influire sui prezzi ci sono tante variabili a cui però vanno aggiunti eventuali lavori in muratura certamente non compresi nel prezzo d’acquisto.

Conviene o non conviene?

La stufa a pellet canalizzata è una soluzione tra le più efficienti che permette di sfruttare al massimo il calore prodotto da un unico impianto e diffondendolo su diverse stanze.

Analizzando potenza termica, isolamento e dotazioni e trovando un giusto equilibrio tra queste tre variabili, si potrà fare affidamento su una stufa che potrà farci recuperare l’investimento iniziale.

Se si aggiunge un basso costo del combustibile e la sua ecosostenibilità, la scelta di una stufa a pellet canalizzata sarà una scelta che sarà difficile abbandonare.